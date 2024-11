Michelin 2025: tutti i nuovi ristoranti premiati nel Centro Italia

La Guida Michelin 2025 per l'Italia ha appena rivelato i suoi nuovi riconoscimenti, e tra le regioni del Centro Italia emergono diverse novità interessanti. Con un totale di 393 ristoranti stellati, di cui 14 con il massimo delle 3 stelle, l’Italia conferma la sua tradizione gastronomica d’eccellenza. La guida, che celebra i migliori ristoranti del Paese, ha visto anche delle novità nelle regioni centrali, dove l’assegnazione delle stelle rispecchia non solo la qualità culinaria, ma anche la capacità di innovare e di mantenere alta l’asticella della tradizione gastronomica.

In particolare, regioni come la Toscana e il Lazio si distinguono per le novità monostellate, ma è sicuramente la prima a far parlare di sé per le sue nuove inclusioni nella guida, tra cui il ristorante Campo del Drago che ha conquistato la seconda stella. Tra i vari aggiornamenti, la cucina del Centro Italia si conferma come un punto di riferimento gastronomico, con ristoranti che si distinguono per l'equilibrio tra tecnica, ingredienti locali e creatività.

Dopo aver raccontato tutti i ristoranti premiati dalla Michelin in Lombardia, nel Nord e Sud Italia, andiamo a scoprire tutti i nuovi ingressi delle regioni del Centro:

Lazio

Achilli al Parlamento di Roma

Achilli al Parlamento è una storica enoteca romana fondata nel 1972, rinata sotto la guida dello chef Pierluigi Gallo. Situato nel cuore di Roma, il ristorante si distingue per l'eccellenza della sua cucina, che unisce tradizione e innovazione. Gallo propone tre percorsi degustazione, caratterizzati da sapori autentici e confortevoli, utilizzando materie prime stagionali e tecniche moderne. La cantina, con oltre 5.000 referenze, è un vero e proprio fiore all'occhiello, offrendo vini e distillati d'eccezione da tutto il mondo. Con l'assegnazione della stella Michelin, Achilli al Parlamento afferma il suo ruolo di riferimento nella ristorazione romana, combinando qualità, gusto e storia.

Lo chef Pierluigi Gallo del ristorante Achilli al Parlamento di Roma

Achilli al Parlamento | Via dei Prefetti 15 - 00186 Roma | Tel 0577 1913135

Toscana

Serrae Villa Fiesole di Fiesole (Fi)

Il Ristorante Serrae Villa Fiesole all'interno dell'Hotel Villa Fiesole, guidato dallo chef Antonello Sardi, toscano, e un team esperto, offre un'esperienza culinaria che fonde la tradizione della cucina italiana con tecniche moderne. I piatti, a base di mare e terra, esaltano le materie prime stagionali, creando un percorso gastronomico poli-sensoriale che emoziona e sorprende. La location, elegante e contemporanea, offre una vista mozzafiato su Firenze, con tavoli nel giardino immersi nella natura. La cucina a vista e l’atmosfera unica della sala contribuiscono a un’esperienza che celebra il territorio, l'ambiente e l’alta gastronomia.

Lo chef Antonello Sardi del ristorante Serrae Villa Fiesole di Fiesole (Fi)

Serrae Villa Fiesole | Via Frà Giovanni da Fiesole Detto l’Angelico 35 - 50014 Fiesole | Tel 055 597252

Ristorante Campo Del Drago di Montalcino (Si) (2 stelle Michelin)

Il Ristorante Campo del Drago, situato all'interno del resort Rosewood Castiglion del Bosco, offre un'esperienza gastronomica unica che celebra la cucina toscana con un tocco contemporaneo. Guidato dallo chef Matteo Temperini, il ristorante propone piatti vibranti e originali, preparati con ingredienti freschi provenienti dall'orto biologico della tenuta. Il menu, che varia in base alla stagionalità, riflette il profondo legame tra cibo, terra e comunità tipico della Toscana. Con una stella Michelin nel 2025, Campo del Drago offre un'atmosfera elegante e accogliente, dove tradizione e innovazione si incontrano in un'esperienza sensoriale indimenticabile.

Lo chef Matteo Temperini del ristorante Campo Del Drago di Montalcino

Ristorante Campo Del Drago | SP103 - 53024 Castiglion del Bosco (Si) | Tel 0577 1913135

Contrada di Castelnuovo Berardenga (Si)

Il Ristorante Contrada, situato nell'antico monastero medievale di Castel Monastero, ha ottenuto la stella Michelin 2025, un riconoscimento che celebra l'impegno dell'executive chef Davide Canella e del suo team. La cucina gourmet proposta unisce l'autenticità toscana con un tocco innovativo, utilizzando ingredienti locali e stagionali preparati con tecniche moderne come la fermentazione e la cottura sottovuoto. Piatti emblematici come il fusillone al pesto di cavolo nero e il piccione al kumquat riflettono la maestria dello chef Canella. Con una sommelier esperta in sala, il ristorante rappresenta un'eccellenza culinaria nel cuore del Chianti.

Lo chef Davide Canella del ristorante Contrada di Castelnuovo Berardenga (Si)

Contrada | Località Monastero d'Ombrone 19 - 53019 Castelnuovo Berardenga (Si) | Tel 0577 570570

Saporium di Chiusdino (Si)

Saporium, situato nel Borgo Santo Pietro a Chiusdino (Si), è un ristorante che celebra la filosofia della cucina sostenibile e biodinamica. Fondato da Claus Thotrupp e gestito dallo chef Ariel Hagen, Saporium propone una cucina organica che incarna l’impegno per la biodiversità e l’agricoltura rigenerativa. Con un team di esperti che include giardinieri, casari, macellai e panettieri, il ristorante offre piatti creativi che esaltano ingredienti locali e stagionali. L’ambiente elegante, ispirato agli anni ‘50, e la proposta gastronomica innovativa rendono Saporium un luogo unico, dove tradizione e innovazione si incontrano in un’esperienza culinaria straordinaria.

Lo chef Ariel Hagen del ristorante Saporium di Chiusdino (Si)

Saporium | Località Palazzetto 110 - 53012 Palazzetto (Si) | Tel 0577 751222

Locanda de Banchieri di Fosdinovo (Ms)

La Locanda de Banchieri è un rifugio gastronomico che unisce tradizione e innovazione in un viaggio culinario autentico. Circondato da tre ettari di giardini e uliveti, il ristorante guidato dallo chef Giacomo Devoto propone piatti che esaltano i sapori della Lunigiana, fondendo antiche ricette con un tocco moderno. La cantina, un tesoro di oltre 800 etichette, rappresenta una passione per l'enologia e il territorio, offrendo una selezione di vini pregiati, tra cui gemme locali e produzioni naturali. L'atmosfera intima e raffinata, insieme alla cura nella scelta degli ingredienti e dei vini, rende ogni visita un'esperienza unica.

Lo chef Giacomo Devoto del ristorante Locanda de Banchieri di Fosdinovo (Ms)

Locanda de Banchieri | Via Porredo 32 - 54035 Fosdinovo (Ms) | Tel 333 1849263