Michelin 2025: tutti i nuovi ristoranti premiati nel Sud Italia

Quest'anno, il Sud Italia si conferma tra le regioni più affascinanti e dinamiche del panorama enogastronomico della Michelin, capace di unire innovazione e tradizione con l'inconfondibile calore mediterraneo. Tra le città che brillano maggiormente troviamo Napoli, Salerno e la Campania in generale, con un totale di 50 ristoranti stellati, che rendono questa regione la seconda più premiata in Italia, subito dietro la Lombardia.

Il sud del Paese ha conquistato nuove una stella, con Campania e Sicilia protagoniste insieme alla Puglia e alla Calabria. Le novità per il 2025 mostrano un crescente riconoscimento dei sapori unici e dell’autenticità che queste terre sanno esprimere, grazie a chef che reinterpretano ingredienti locali in modi creativi e sorprendenti.

Napoli guida la scena del Sud con 27 ristoranti stellati, di cui 1 tristellato e 6 bistellati. Segue Salerno, con 18 ristoranti premiati, di cui uno con due stelle Michelin e ben 17 monostellati. È una crescita che testimonia il fermento del territorio campano e la sua attrazione per gli appassionati della cucina di alto livello.

Il periodo storico segna quindi un momento di riflessione sul presente e il futuro della gastronomia del Sud Italia, che si distingue per passione, sperimentazione e un'incredibile ricchezza di materie prime. I riflettori sono puntati su una tradizione che si evolve e che, grazie a una nuova generazione di talenti, si proietta sempre più su scenari internazionali.

Dopo aver raccontato tutti i ristoranti premiati in Lombardia e nel resto del Nord Italia dalla Michelin, andiamo a scoprire tutti i nuovi ingressi delle regioni del Sud:

Calabria

Abruzzino Oltre di Lamezia Terme (Cz)

Abbruzzino Oltre, nel suggestivo Palazzo Greco Stella, è più di un ristorante: è un luogo dove arte, enogastronomia e ospitalità si fondono, creando un’esperienza unica. Qui, le opere d’arte arricchiscono ogni angolo, fondendosi con il design e il gusto, trasformando il pasto in un viaggio sensoriale. Lo chef Luca Abbruzzino va oltre i limiti del classico, offrendo una cucina che onora il “vuoto” come spazio di libertà e creazione. Non c’è menu definito: ogni portata è un invito a superare le convenzioni, un’interpretazione fluida di sapori e sensazioni che non si racconta, ma si vive.

Lo chef Luca Abbruzzino del ristorante Abbruzzino Oltre di Lamezia Terme (Cz)

Abruzzino Oltre | Piazza Salvo D'Acquisto, 16 - 88046 Lamezia Terme (Cz) | Tel 0968 1888038

Campania

Cetaria di Baronissi (Sa)

In un elegante ristorante dell'entroterra salernitano, una coppia appassionata accoglie gli ospiti tra storia e intimità: lui, Salvatore Avallone, in cucina, e lei, Federica Gatto - premiata con il Service Award 2024 - in sala. Pochi tavoli in vetro, soffitti alti e un servizio attento creano un’atmosfera unica, arricchita da una cantina di etichette di pregio. La cucina, incentrata sul pesce, reinterpreta ingredienti del territorio in chiave contemporanea, con materie prime eccellenti, provenienti da un orto locale e una piccola azienda agricola calabrese. Tra i piatti del menu "Amore per il mare" spiccano il tonno rosso con funghi e miso e il risotto al datterino giallo, gamberi rossi e fingerlime.

Lo chef Salvatore Avallone del ristorante Cetaria di Baronissi (Sa)

Cetaria | Piazza della Repubblica, 9 - 84081 Baronissi (Sa) | Tel 089 2961312

Volta del Fuenti by Michele De Blasio di Vietri sul Mare (Sa)

Il ristorante Volta del Fuenti by Michele De Blasio, incastonato nei Giardini del Fuenti tra Vietri e Cetara, ha conquistato la stella Michelin per la sua raffinata esaltazione della cucina della Costiera Amalfitana. Inaugurato nel 2022, è già una tappa d'eccellenza, dove lo chef Michele De Blasio, originario di Sarno e con un’esperienza internazionale, crea piatti che fondono stagionalità e qualità delle materie prime. La sua cucina è un’armonia di sapori e estetica che rinnova la tradizione locale. Oltre al Volta, altre proposte gastronomiche come il Riva Restaurant e il Caveau del Fuenti arricchiscono l’esperienza culinaria.

Lo chef Michele De Blasio del ristorante Volta del Fuenti by Michele De Blasio di Vietri sul Mare (Sa)

Volta del Fuenti | S.S. 163 Amalfitana km 47+300 - 84019 Vietri sul Mare (Sa) | Tel 351 0010654

Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi (Na)

Il Ristorante Don Alfonso 1890 incarna la tradizione e l’innovazione della cucina mediterranea, radicata nella Penisola Sorrentina e nella Costiera Amalfitana. Ospitato in un palazzo del XIX secolo a Sant'Agata, tra i golfi di Napoli e Salerno, il locale affascina con ambienti dal design vivace e dai colori mediterranei. Alfonso e Livia Iaccarino accolgono gli ospiti con calore, mentre i figli Ernesto e Mario portano avanti la passione di famiglia in cucina e sala. Fiore all’occhiello è la storica cantina scavata nel tufo e l'orto biologico di punta Campanella, che fornisce ingredienti freschi e di qualità. Un’esperienza gastronomica che celebra il Sud, il territorio e la famiglia.

Lo chef Ernesto Iaccarino del ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi (Na)

Don Alfonso 1890 | Corso Sant'Agata 11/13 - 80061 Sant'Agata Sui Due Golfi (Na) | Tel 081 8780026 - 081 8780561

O me o il mare di Gragnano (Na)

“O me o il mare” è il ristorante nato dal sogno dello chef Luigi Tramontano, che omaggia il padre Antonio, fonte di ispirazione e amore per la cucina. Situato in un luogo intimo e raffinato, il ristorante è un’esperienza immersiva dove i sapori mediterranei si fondono con l’eleganza della tradizione e un tocco contemporaneo. Accanto allo chef, Nicoletta Gargiulo, sommelier e padrona di casa, accoglie con passione gli ospiti, curando un'eccezionale carta dei vini e creando un’atmosfera unica. “O me o il mare” è un viaggio che racconta l'amore per la cucina, i sapori della terra e del mare e la storia di una famiglia.

Luigi Tramontano e Nicoletta Gargiulo del ristorante O me o il mare di Gragnano (Na)

O me o il mare | Via Roma, 45 - 80054 Gragnano (Na) Tel +39 081 620 0550

Marotta di Squille (Ce)

Sulle colline dell'alto casertano si cela un gioiello gastronomico: il ristorante di Domenico Marotta. Giovane e talentuoso, Marotta offre una cucina che valorizza i sapori del territorio, con ingredienti locali e verdure dall’orto di proprietà. I suoi piatti sono essenziali e moderni, ma ricchi di carattere, come nel caso del suo piccione alla Leccarda, una rivisitazione della tradizione umbra in cui ogni parte dell'animale è esaltata e presentata in modo originale. L’esperienza si completa con la passione della sommelier, che accompagna gli ospiti attraverso tre menu degustazione o una selezione à la carte, regalando un percorso gastronomico indimenticabile.

Lo chef Davide Marotta del ristorante Marotta di Squille (Ce)

Marotta Ristorante | Via Marrochelle, 52 - 81010 Squille (Ce) | Tel 349 5419274

Molise

Locanda Mammì di Agnone (Is)

Locanda Mammì è il ristorante di Stefania Di Pasquo, situato in un casale ristrutturato tra le verdi colline di Agnone (Is), dove tradizione e innovazione si incontrano in un’atmosfera familiare e accogliente. Stefania, chef con radici locali e formazione d'eccellenza, porta in tavola piatti del territorio rivisitati con creatività e passione, valorizzando gli ingredienti del suo orto e la cucina molisana. La sala è curata dal marito Tomas Torsiello, sommelier e ristoratore, che gestisce una cantina con oltre 500 etichette selezionate. Un’esperienza immersiva, tra sapori autentici, design territoriale e un’accoglienza calorosa.

La chef Stefania Di Pasquo del ristorante Locanda Mammì di Agnone (Is)

Locanda Mammì | Contrada Castelnuovo 86 - 86081 Agnone (Is) | Tel 0865 77379

Puglia

Dissapore di Carovigno (Br)

Dissapore è il ristorante di Andrea Catalano, chef pugliese visionario e perfezionista, dove tre generazioni di cucina e passione si fondono in un’esperienza sensoriale unica. Situato in un ambiente che somiglia più a un salotto che a un ristorante tradizionale, Dissapore propone una cucina innovativa e ricercata, frutto dell’incessante ricerca di Andrea nell’amalgamare sapori e ingredienti talvolta contrastanti. L’accoglienza è nelle mani di Franca e Carlo, che completano l’esperienza con un’atmosfera intima e raffinata. Dissapore non è solo il nome, ma una filosofia, dove il gusto diventa esplorazione e sorpresa.

Lo chef Andrea Catalano del ristorante Dissapore di Carovigno (Br)

Dissapore | Via Pietro Micca 15 - 72012 Carovigno | Tel 347 3613926

Sicilia

Vineria Modì di Taormina (Me)

Dalila Grillo, chef del ristorante Vineria Modì nel cuore di Taormina (Me), guida gli ospiti in un viaggio culinario fatto di innovazione e rispetto per la tradizione. Con sette anni di esperienza e apprendistati presso chef stellati come Enrico Crippa e Juan Amador, Dalila combina tecnica, creatività e abbinamenti sorprendenti di gusti e consistenze. La cucina si abbina a una selezione di vini d'eccellenza: un'ampia carta dedicata ai vini siciliani, arricchita da etichette prestigiose di Piemonte e Toscana, oltre a Champagne e Borgogna selezionati con cura da Ettore Grillo e il sommelier Paolo De Stefanis.

La chef Dalila Grillo del ristorante Vineria Modì di Taormina (Me)

Vineria Modì | Via Calapitrulli, 13, 98039 Taormina ME | Tel 0942 23658