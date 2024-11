Lombardia: tutti i nuovi ristoranti premiati dalla Michelin

La Guida Michelin 2025 incorona la Lombardia come la regione con più novità e il primato assoluto nella cucina d’eccellenza in Italia. Questa edizione ha celebrato 393 ristoranti italiani, con 33 nuove stelle, 2 nuovi due stelle e un nuovo tre stelle. Con un totale di 10 nuovi ristoranti stellati - tra cui un nuovo due stelle e nove una stella - la Lombardia si conferma come la regione italiana con il maggior numero di ristoranti premiati, per un totale ad oggi di 61 locali stellati (3 tre stelle, 7 due stelle e 51 una stella).

Questo risultato sottolinea la vitalità della tradizione enogastronomica lombarda e il suo ruolo strategico nel turismo regionale. Seguono in classifica la Campania, con 5 nuove una stella e un totale di 50 ristoranti stellati (1 tre stelle, 7 due stelle, 42 una stella), e la Toscana con 5 novità una stella e 44 ristoranti (1 tre stelle, 5 due stelle, 38 una stella).

A livello provinciale, Milano si colloca al terzo posto in Italia con 20 ristoranti stellati, dietro a Napoli e Roma. La Lombardia consolida quindi il suo primato, offrendo un panorama culinario di altissimo livello e contribuendo a mantenere viva la tradizione e l’innovazione nel settore.

I nuovi ristoranti lombardi stellati, distribuiti tra le province di Brescia, Bergamo, Milano, Monza e Brianza e Varese, riflettono la ricchezza e la diversità della cucina regionale. Tra questi, spiccano Grow Restaurant ad Albiate (Monza e Brianza), Il Circolino a Monza, Olmo a Cornaredo (Milano), Cucina Cereda a Ponte San Pietro (Bergamo), Moebius Sperimentale e Sine by Pinto a Milano, Acqua a Olgiate Olona (Varese), Casa Leali a Puegnago sul Garda (Brescia) e Tancredi a Sirmione (Brescia).

Andiamo a scoprirli nel dettaglio:

Bergamo

Cucina Cereda di Ponte San Pietro (Bg)

Cucina Cereda unisce il fascino di una location storica a un design moderno e luminoso, arricchito da quadri astratti. Qui, gli ospiti possono immergersi in un’atmosfera cordiale e rilassante, ideale per un’esperienza gastronomica di alto livello. La cucina di Giuseppe Cereda esalta i sapori genuini del territorio attraverso accostamenti creativi che trasformano ogni piatto in un’esperienza sensoriale unica. Durante la bella stagione, il dehors nella storica corte è perfetto per pranzi e cene all’aperto, offrendo un ambiente elegante e informale per apprezzare al meglio le creazioni dello chef.

Lo chef Giuseppe Cereda del ristorante Cucina Cereda di Ponte San Pietro (Bg)

Cucina Cereda | Via Luigi Piazzini 33 - 24036 Ponte San Pietro (Bg) | Tel 035 4371900

Villa Elena di Bergamo (2 stelle Michelin)

A Bergamo Alta, Enrico Bartolini firma il ristorante Villa Elena, premiato con la seconda stella Michelin, dove lo chef Marco Galtarossa esprime la sua arte culinaria ispirandosi ai sapori del territorio. In una villa storica immersa in un parco con piante secolari, il ristorante offre tre sale eleganti, tra cui un salone affrescato e due intime sale private. La cucina celebra gli ingredienti locali, dalle verdure degli orti bergamaschi ai formaggi e carni delle valli, reinterpretati con gusto moderno. In estate, gli ospiti possono godere della terrazza panoramica, per un’esperienza gastronomica esclusiva e immersiva.

Lo chef Marco Galtarossa del ristorante Villa Elena di Bergamo

Villa Elena Bergamo | Via San Vigilio 56 - Bergamo | Tel 035 260944

Brescia

Casa Leali di Puegnago sul Garda (Bs)

Il ristorante, incastonato tra le colline moreniche del Garda, ha ricevuto l'ambito riconoscimento. Lo chef Andrea Leali, insieme al fratello Marco, sommelier, ha creato un'oasi gastronomica dove la tradizione del territorio incontra un'interpretazione moderna. Piatti sofisticati, realizzati con prodotti locali di qualità, raccontano la storia del Garda attraverso sapori unici e abbinamenti vini studiati. L'atmosfera intima e accogliente, in un casale del 1400, completa l'esperienza. Con questa stella, Casa Leali si conferma un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, unendo passione, dedizione e un tocco di innovazione.

Marco e Andrea LeaIi del ristorante Casa Leali di Puegnago sul Garda (Bs)

Ristorante Casa Leali | Via Valle 1 - 25080 Puegnago del Garda (Bs) | Tel 366 5296042

Tancredi di Sirmione (Bs)

Il ristorante di Sirmione (Bs) ha conquistato la sua prima stella Michelin, grazie al talento dello chef Vincenzo Manicone. Già stellato altrove, Manicone porta sul lago un'esperienza gastronomica unica, dove la tradizione italiana si fonde con la sua creatività. I menu degustazione offrono un viaggio tra sapori dell'infanzia e piatti innovativi, con una particolare attenzione alla cucina vegetale. La cantina, curata da Arnaldo Damiani, completa l'esperienza con oltre 800 etichette. L'atmosfera raffinata e il panorama sul lago rendono Tancredi una meta imperdibile per gli amanti della buona cucina. Questo riconoscimento è un premio per l'impegno e la dedizione di tutto il team, e un motivo d'orgoglio per Sirmione.

Lo chef Vincenzo Manicone e il patron Arnaldo Damiani del ristorante Tancredi di Sirmione (Bs)

Ristorante Tancredi | Via XXV Aprile 75 - 25019 Sirmione (Bs)| Tel 030 9904391

Milano

Olmo di Cornaredo (Mi)

Il Ristorante Olmo, situato nella piazza della Chiesa di Cornaredo (Mi) fronte al celebre D'O di Davide Oldani, ha ottenuto la sua prima stella Michelin. Prende il nome dall’albero caro allo chef, simbolo di radici profonde e crescita. In un ambiente accogliente e autentico, Olmo celebra la filosofia di Oldani: nutrire e far sentire gli ospiti benvenuti, con piatti che uniscono terra e sogni. Ogni portata racconta il legame con la tradizione, reinterpretata con eleganza e semplicità. Olmo è un luogo dove ogni dettaglio invita a tornare, lasciando una piacevole nostalgia negli ospiti ancor prima di andarsene.

Davide Oldani del ristorante Olmo di Cornaredo (Mi)

Olmo | Piazza della Chiesa - 20007 Cornaredo (Mi) | Tel 02 9362209

Moebius Sperimentale di Milano

Moebius Sperimentale dello chef Enrico Croatti ha ottenuto la sua prima stella Michelin grazie a un’esperienza gastronomica innovativa e immersiva. Situato al piano superiore del Moebius, con 12 coperti, di cui 6 alla “Barra” fronte cucina, offre una visione avanguardista della cucina contemporanea. La filosofia del locale si basa su ricerca e sperimentazione, con un’attenzione particolare alla sostenibilità: utilizza solo materie prime di altissima qualità, dai vegetali selvatici agli animali allevati eticamente. Qui, il concetto di Tapa è protagonista, interpretato in chiave creativa per regalare agli ospiti un percorso sensoriale unico e indimenticabile.

Lo chef Enrico Croatti del Moebius Sperimentale di Milano

Moebius | Via Alfredo Cappellini 25 - 20124 Milano | Tel 02 36643 680

Sine by Di Pinto di Milano

Il ristorante milanese, guidato dallo chef Roberto Di Pinto, ha conquistato il prestigioso riconoscimento. Un successo che premia un percorso culinario audace e innovativo, dove la tradizione napoletana incontra influenze internazionali. La filosofia di Sine è quella di una cucina libera da schemi, un viaggio sensoriale che incanta il palato. L'ambiente elegante e informale, con un tocco di calore partenopeo, completa l'esperienza. La cantina, con oltre 400 etichette, offre un'ampia scelta di vini italiani e internazionali. Con questa stella, si conferma come una delle destinazioni gastronomiche più interessanti di Milano, un luogo dove la passione per il cibo e la convivialità si incontrano.

Lo chef Roberto Di Pinto del ristorante Sine by Di Pinto di Milano

Sine by Roberto Di Pinto | Viale Umbria 126 - 20135 Milano | Tel 02 36594613

Monza Brianza

Grow Restaurant di Albiate (Mb)

Situato ad Albiate (Mb), questo locale offre un'esperienza gastronomica che celebra la natura, la tradizione e la sostenibilità. La cucina, ispirata alla biodiversità lombarda, propone piatti creativi e gustosi a base di selvaggina, erbe selvatiche e pesce lacustre. Ogni portata è un viaggio sensoriale che esalta la qualità delle materie prime e la maestria dello chef Matteo Vergine. La carta dei vini, rigorosamente selezionata, completa l'esperienza con etichette provenienti da piccoli produttori che rispettano la natura. È un luogo dove la sostenibilità è un valore fondamentale. Il locale si autoproduce gran parte del cibo che serve, coltivando un orto e collaborando con pescatori e cacciatori locali. Inoltre, l'energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili e il ristorante sostiene progetti sociali per l'integrazione di persone svantaggiate.

Lo chef Matteo Vergine del Grow Restaurant di Albiate (Mb)

Grow Restaurant | Via S. Valerio 4 - 20847 Albiate (Mb) | Tel 0362 1360111

Il Circolino di Monza

A due anni dall'apertura, questo elegante club del gusto ha conquistato il prestigioso riconoscimento. La chiave del successo? Una cucina che fonde sapientemente la tradizione italiana con influenze internazionali, in particolare ispaniche. Materie prime stagionali e di alta qualità, una cantina ricercata e un servizio impeccabile completano l'esperienza. Sotto la guida dello chef Claudio Sadler e del talentuoso resident chef Lorenzo Sacchi, Il Circolino offre un'alta gastronomia personale e unica, frutto di esperienze internazionali e di un team giovane e appassionato.

Lo chef Lorenzo Sacchi del ristorante Il Circolino di Monza

Il Circolino | Via Anita Garibaldi 4 - 20900 Monza | Tel 039 6363374

Varese

Acqua di Olgiate Alona (Va)

Acqua Restaurant ha conquistato la sua prima stella Michelin. La cucina è un inno alla freschezza e alla qualità. Il pescato del giorno, selezionato con cura, è il protagonista indiscusso di ogni piatto. Lo chef Alessandro Menoncin, con maestria, esalta i sapori del mare attraverso preparazioni semplici e raffinate, valorizzando al massimo la materia prima. La carta dei vini è un vero e proprio viaggio nel mondo, con oltre settecento etichette provenienti dalle cantine più prestigiose. Ogni bottiglia è stata scelta con passione e cura, per offrire un abbinamento perfetto con i piatti proposti. L'ambiente elegante e raffinato crea l'atmosfera ideale per una cena romantica o una celebrazione speciale. Il servizio attento e professionale completa l'esperienza, rendendo ogni visita un momento unico.

Lo chef Alessandro Menoncin del ristorante Acqua di Olgiate Olona (Va)

Acqua | Via F. Corridoni 1 (c/o Piazza San Gregorio) - 21057 Olgiate Olona (Va) | Tel 351 7302292