Grosso Napoletano è la migliore catena artigianale di pizzerie nel mondo 2024

Grosso Napoletano si conferma, per il secondo anno consecutivo, la migliore catena artigianale di pizzerie al mondo secondo la classifica "50 Top World Artisan Pizza Chains 2024", presentata a Londra durante l'European Pizza Show e il World Pizza Summit. Al secondo posto si piazza Da Michele, storico nome partenopeo con una tradizione lunga 150 anni, mentre il terzo gradino del podio è occupato dal francese Big Mamma Group, celebre per il suo tributo contemporaneo alla cucina italiana.

Il podio di “50 Top World Artisan Pizza Chains 2024”

La Top 10 delle migliori catene artigianali di pizzerie nel mondo 2024

In quarta posizione, poi, Bráz Pizzaria, la celebre catena brasiliana famosa per la sua pizza grande e croccante cotta nel forno a legna. Quinta posizione per Luigia, che con le sue sedi tra la Svizzera e Dubai propone pizze impreziosite dai migliori prodotti italiani. Al sesto posto c'è Berberè, il progetto dei fratelli Aloe che dalla loro prima pizzeria a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, sono approdati a Londra, dopo aver aperto locali a Roma, Firenze, Torino e Milano. Settima posizione per Pizza Pilgrims, catena britannica che rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della pizza napoletana nel Regno Unito. Tra le eccellenze troviamo anche 400 Gradi, all'ottavo posto, che ha conquistato Melbourne e Dallas grazie all'impegno di Johnny Di Francesco, ambasciatore della pizza napoletana in Oceania e Nord America. Nono posto per Eataly, marchio internazionale che celebra il Made in Italy con sedi in Italia e nel resto del mondo, mentre la top ten si chiude con Pizzium, catena tutta italiana che ha superato le 50 aperture dirette negli ultimi mesi.

Le 50 migliori catene artigianali di pizzerie nel mondo 2024

Di seguito, la classifica completa delle 50 migliori catene artigianali di pizzerie nel mondo 2024 per 50 Top Pizza:

Grosso Napoletano Da Michele Big Mamma Group Bráz Pizzaria Luigia Berberè Pizza Pilgrims 400 Gradi Eataly Pizzium Errico Porzio Vincenzo Capuano Gruppo Peppe 1900 Pizzeria Sorbillo Can Pizza iQuintili Paulie Gee's Pizzana Starita Peppina Doppio Zero Fresco Alice Pizza Fradiavolo Fratelli La Bufala Rudy's Riva Rossopomodoro Menchetti Via Tribunali Da Zero Zia Lucia Garden Pizza La Braciera Olio welovepizzanapoletana Napulé Vasinikò Villa Paradiso Stellina Pizzeria Lievità Gruppomimo No. 900 Cibo Pummarola Crocca Mammamia! Da Nanni Motorino Cinquecento insieme a Tutta Bella

50 Top World Artisan Pizza Chains 2024: i premi speciali

Di seguito, infine, i premi speciali assegnati per il 2024: