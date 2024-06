A New York arriva NA Slice di Luigi Gallo: pizza napoletana e specialità italiane

Da qualche mese, nel cuore di Greenwich Village, a due passi da Washington Square Park, è nato NA Slice, un ristorante che porta a New York i sapori autentici dell'Italia. Fondato da Luigi Gallo, figura di riferimento nell'enogastronomia italiana a New York, NA Slice si propone di offrire un'esperienza culinaria immersiva che celebra la tradizione e la qualità della cucina italiana.

Pizza preparata con impasto napoletano a lenta lievitazione (48 ore), pasta fresca fatta a mano, calzoni e specialità, tutto proposto anche in versione vegetariana e vegana: il menu di NA Slice è un viaggio enogastronomico attraverso le diverse regioni d'Italia. Non mancano le birre artigianali napoletane, prodotte con antiche ricette per accompagnare al meglio i piatti.

Ma non è tutto: NA Slice, infatti, seleziona con cura ingredienti italiani di altissima qualità, provenienti da fornitori certificati Dop (Denominazione di origine protetta) e Doc (Denominazione di origine controllata). L'attenzione alla qualità si sposa con un forte impegno per la sostenibilità: NA Slice utilizza packaging eco-friendly e prodotti locali per ridurre l'impatto ambientale.

Alle spalle di NA Slice c'è Luigi Gallo, italo-americano con oltre 25 anni di esperienza nel comparto enogastronomico. Famoso per essere un fornitore di prim'ordine di prodotti italiani a New York, Gallo porta nel suo nuovo ristorante la passione per la cucina italiana e il rispetto per la tradizione.

Waverly Pl, New York - NY 10003 (Stati Uniti)

Tel +1 646-771-2684