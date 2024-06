Unilever Food Solutions, arrivano due nuovi prodotti 100% vegetali

Unilever Food Solutions si distingue ancora una volta per la sua attenzione all'innovazione e alle tendenze del mercato, presentando due nuovi prodotti 100% vegetali dedicati ai professionisti della ristorazione: il Crispy NoChicken Burger e la Vegan Hellmann's.

Unilever Food Solutions presenta due novità di prodotto

Crispy NoChicken Burger di Unilever: il gusto del pollo in versione vegana

Il Crispy NoChicken Burger rappresenta l'ultima novità della linea The Vegetarian Butcher, il brand di prodotti surgelati a base di proteine vegetali lanciato da Unilever Food Solutions nel 2021. Ideale per soddisfare il palato di chi desidera un burger croccante e saporito, questo prodotto si distingue per l'aspetto, il gusto e la consistenza sorprendentemente simili a quelli del pollo, pur essendo completamente vegano.

Precotto e quindi facile e veloce da preparare, il Crispy NoChicken Burger si rivela versatile in cucina e adatto a diverse preparazioni, da panini gourmet a insalate caesar e wrap. La sua consistenza tenera e fibrosa lo rende un'alternativa vegetale gustosa e appagante, perfetta per ampliare il menu con proposte innovative e al passo con i trend alimentari più recenti.

Vegan Hellmann's di Unilever: la maionese 100% vegetale



Unilever Food Solutions non si ferma qui e, con la nuova Vegan Hellmann's, porta sulle tavole dei ristoranti una maionese 100% vegetale certificata vegana. Ricca di acidi grassi Omega-3 e stabile in tutte le applicazioni, questa salsa vanta un gusto ricco e cremoso che la rende ideale per completare insalate, poke, sandwich, panini e burger.

Disponibile in secchiello da 2L, la Vegan Hellmann's si inserisce perfettamente nella linea di prodotti Hellmann's, brand giovane e di tendenza apprezzato a livello internazionale per il suo gusto inconfondibile e l'alta qualità degli ingredienti.

La ricetta del Crispy NoChicken Burger con salsa veg al peanut butter

Delizioso burger con Crispy NoChicken Burger, salsa Vegan Hellmann's e Peanut Butter Calvé: una proposta 100% veg per arricchire il menu (ingredienti per 10 persone).

Per la maionese:

300 ml Vegan Hellmann's

80 g Peanut Butter Calve´

Per i burger:

10 panini per burger

10 Crispy NoChicken Burger

10 fette di caciocavallo affumicato

200 g friarielli sott'olio

2 pomodori ramati

200 g funghi misti di bosco

Per la finitura:

Arachidi tritate q.b.

Paprika affumicata q.b.

Chips q.b.

Preparazione