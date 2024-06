Una visita a casa di Felix Lo Basso con Unilever Food Solutions

Unilever Food Solutions Italia ha dato vita al nuovo corso di Foodart Collection - Il Menu del Futuro, il progetto di formazione gratuita, giunto in Italia alla quinta edizione. Un percorso che vede anche quest'anno il coinvolgimento di chef stellati in un intenso calendario di eventi live sul territorio e on demand che si svolgono da aprile a dicembre.

Antonio Iacona, Felix Lo Basso, Giuseppe Buscicchio

Foodart Collection - Il Menù del Futuro

Due i format: “A casa di…”, in livestreaming direttamente dalle cucine, e “A tu per tu con…”, evento phygital con una prima parte webinar live e on demand della durata di 30 minuti con interviste ai cuochi, seguito da una sessione in presenza e showcooking di Giuseppe Buscicchio, executive chef Unilever Food Solutions.

Gli attimi prima della diretta

Le ricette e le interviste sono raccolte in Foodart Collection - Il Menù del Futuro. Il libro è disponibile per il download sul sito web di Unilever Food Solutions.

Unilever Food Solutions, le tendenze globali

Un'iniziativa di ampio respiro, che sboccia dal rapporto annuale di Unilever Food Solutions “Future Menus 2024”, il documento che offre una prospettiva globale sulle tendenze emergenti nella ristorazione sviluppato in collaborazione con 1.600 cuochi provenienti da 21 Paesi, con l'obiettivo di aiutare gli operatori della ristorazione di tutto il mondo a soddisfare le esigenze in continua evoluzione della loro clientela.

Felix Lo Basso all'opera

Ben 8 le tendenze globali identificate: Tradizione Moderna; Combinazioni Sensoriali; Verdure Irresistibili; Cucina Sostenibile; Selvaggio e Puro; Cibo-Benessere; Condivisione Gioiosa e Proteine Evolute.

Unilever Food Solutions, ... e quelle in Italia

In Italia, le due principali sono rappresentate da Tradizione Moderna e Combinazioni Sensoriali. La prima racconta di una cultura gastronomica che è ponte tra passato e futuro e della sfida dello chef nell'innovare rispettando la tradizione e creando nuovi accostamenti e forme di piatti senza tempo, che restano familiari e confortanti nel gusto e nel ricordo che evocano.

Crocchetta di Parmigiano Reggiano con tartare di mela verde,speck e tartufo nero

Con Combinazioni Sensoriali si parla invece di abbinamenti inaspettati e inusuali di ingredienti, sapori, profumi e consistenze. Per il cuoco non si tratta più e solo di un mero esercizio creativo, ma dell'insieme equilibrato di conoscenza, tecnica e sperimentazione.

In diretta con Felix Lo Basso

Un viaggio quindi che vuole esplorare le tendenze della ristorazione nel nostro Paese e offrire ai professionisti strumenti concreti per tradurle in un'offerta qualificata e innovativa. Un calendario che prevede 12 eventi live sul territorio e on demand. Nell'ambito di “A casa di…”, a Milano si è svolto un incontro davvero in linea con il titolo dell'iniziativa. Presso Felix Lo Basso home & restaurant si è svolto infatti il quinto appuntamento del 2024.

Tacos di verza farcito con crespella al cavolo nero ripieno con ricotta e sgombro nappato con crema di spinaci

L'evento è stato presentato da Antonio Iacona, giornalista e coordinatore editoriale della rivista Il Cuoco, magazine ufficiale della Fic Federazione italiana cuochi. Affiancato da Giuseppe Buscicchio, Felix Lo Basso ha preparato in diretta due ricette pensate per Foodart. In apertura l'antipasto Crocchetta di Parmigiano Reggiano con tartare di mela verde, speck e tartufo nero. A seguire un secondo, Tacos di verza farcito con crespella al cavolo nero ripieno con ricotta e sgombro nappato con crema di spinaci.

Un nuovo modo di fare formazione

Un momento di formazione molto apprezzato dai numerosi professionisti collegati, alla ricerca di nuove sduzioni gastronomiche, formule di cucina diverse e consigli operativi. «Bisogna concentrarsi sempre di più sul prodotto - ha ricordato Lo Basso - Ogni mese e mezzo qui si cambia il menu. Per quanto riguarda la Crocchetta di Parmigiano Reggiano, la Maizena Panatura Pronta mi ha permesso di saltare alcuni passaggi e di accorciare i tempi di lavorazione. Per quanto riguarda il Tacos, giochiamo con le verdure. Una ricetta del passato, ma moderna. In un piatto oggi mi piace avere un mosaico di consistenze».

«Abbiamo creato un nuovo modo di fare formazione - ha annotato Giuseppe Buscicchio - che vede la tecnica raccontare le tendenze. I cuochi stellati ci stanno dando un grande contributo».