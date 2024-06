La stagione dei rifugi di montagna tarda ad aprirsi a causa del maltempo

Tanta, troppa neve e pioggia. Fa fatica a decollare la stagione dei rifugi di montagna che si è aperta con il solstizio d'estate. Rimane al palo causa maltempo in tutte le province montane del Nord: Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. «Se ne riparlerà a fine mese - dice Renato Veronesi, presidente del Club alpino italiano (Cai) di Brescia - è troppo rischioso salire in quota in queste condizioni. Difficile, nonostante la buona volontà dei gestori, far funzionare tutti i servizi, ma anche garantire la sicurezza agli appassionati e agli escursionisti, lungo i sentieri scivolosi e in alcuni tratti pericolosi. Meglio aspettare, tanto comunque la montagna rimane lì, non si sposta».

Neve e pioggia bloccano i rifugi di montagna: tarda a decollare la stagione estiva

Anche perché troppo spesso si vedono in giro giovani con semplici scarpe da ginnastica, abbigliamento non idoneo e scarse attrezzature, che possono essere d'aiuto in casi di necessità. I rifugi lombardi sono poco meno di un migliaio fra quelli gestiti dal Cai e da privati che si sobbarcano non pochi sacrifici per tenerli aperti, da giugno a settembre-ottobre. Sono degli indispensabili punti di appoggio per chi compie escursioni e scalate, oltre i 1500-2000 metri.

Gli avvisi dell'esperto per un'escursione sicura in montagna

«Certo, la stagione del 2023 è difficile da ripetere, come condizioni meteo - ricorda ancora Veronesi - ma in quota non si può scherzare e bisogna usare sempre e comunque la testa e il buon senso. I rifugi non sono alberghi con le relative comodità. Primo comandamento: adattarsi. Così come i bivacchi che non sono case per fare le vacanze gratis. Sono forse più importanti dei rifugi perché si trovano in punti di passaggio molto complessi e davvero ritrovi di emergenza. Non si può e non si deve soggiornare liberamente». E, soprattutto quando si scende, ricordarsi sempre di portare i propri rifiuti a valle. La montagna ha bisogno anzitutto di rispetto e buona educazione.