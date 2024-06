Vacanze in montagna: scopriamo Gurgl in Tirolo, tra sapori e tradizioni

A oltre 2mila metri di altitudine, nell'Ötztal, si trova Gurgl, un gioiello alpino soprannominato "Diamante delle Alpi", in Tirolo. Circondato da montagne mozzafiato e boschi rigogliosi, questo villaggio pittoresco offre un'oasi di pace e bellezza a chi cerca una vacanza indimenticabile. Da giugno a settembre, Gurgl gode di un clima fresco e soleggiato, ideale per escursioni, gite in bicicletta e relax all'aria aperta. Le temperature piacevoli e l'aria pulita permettono di godersi appieno la natura in ogni momento della giornata. Vediamo cosa fare in questo incantano angolo di Austria che grazie alla Strada alpina del Passo Rombo, definita anche porta verso sud, permette di raggiungere l’Italia in pochi minuti.

La Strada alpina del Passo Rombo a Gurgl

Gurgl, un paradiso per gli escursionisti

Gli amanti dell'escursionismo a Gurgl troveranno pane per i loro denti. Una vasta rete di sentieri ben segnalati, adatti a tutti i livelli di esperienza, si snoda tra prati fioriti, boschi di conifere e laghi alpini. Dai percorsi facili per famiglie con bambini, alle impegnative escursioni in alta quota con vista sul ghiacciaio, ce n'è per tutti i gusti.

A Gurgl tra panorami mozzafiato e rifugi accoglienti

Imperdibili sono la piattaforma panoramica presso la Kirchenkarbahn (2.839 m) e la Hohe Mut Alm, che offrono panorami mozzafiato sulle vette circostanti. Lungo i sentieri, numerosi rifugi accolgono gli escursionisti con piatti tipici della cucina tirolese e un'atmosfera calda e accogliente.

Gurgl, un paradiso per i ciclisti

Anche per gli amanti delle due ruote Gurgl è un vero paradiso. Dai percorsi impegnativi come il tour reale fino al Passo del Rombo, a quelli più tranquilli adatti alle e-bike, i ciclisti possono godersi la bellezza del paesaggio alpino in tutta libertà.

Gurgl paradiso anche per i ciclisti

Tra le mete di sosta più apprezzate ci sono la Langtalereckhütte o la Lenzenalm, dove i ciclisti possono ricompensarsi con un abbondante cibo da rifugio. Consigliato il piacevole tour in e-bike: due volte a settimana con le guide esperte di e-bike che conducono i partecipanti da Obergurgl in luoghi meravigliosi della zona.

Gurgl, relax e benessere a portata di mano

Per chi cerca relax, Gurgl offre numerose opzioni. Dai trattamenti Kneipp ai bagni nel bosco, dallo yoga alle tranquille passeggiate, è possibile rigenerarsi corpo e mente immersi nella natura incontaminata.

Da non perdere la lounge naturale Zirbenwald con le sue piattaforme panoramiche presso la cascata Rotmoos e l'Alpine Yoga Summer, con sessioni di yoga Hatha sulla malga Hohe Mut con vista sulle montagne.

Gurgl, sapori e cultura da gustare

La cucina tirolese è protagonista a Gurgl, con piatti tipici da gustare nei rifugi e nei ristoranti. Per un'esperienza gourmet, imperdibile la cabinovia Top Mountain Gourmet che offre un tour culinario sulla Kirchenkarbahn.

Per i più golosi lo zaino da picnic della malga Hohe Mut Alm pieno di prelibatezze regionali è un’esperienza per il palato nell’atmosfera unica d'alta montagna. La colazione in montagna sulla malga Hohe Mut a 2.600 metri garantisce ulteriori momenti di piacere. Gli appassionati della montagna scopriranno panorami speciali durante l'escursione nel parco naturale “Experience Glacier” e il tour dei crepacci del ghiacciaio.

Gli amanti della cultura possono visitare il museo motociclistico più alto d'Europa, con oltre 500 motociclette storiche e auto sportive in esposizione.

Il museo motociclistico più alto d'Europa

Gurgl, tante attività per tutta la famiglia

Oltre alle escursioni, al ciclismo e al relax, Gurgl offre una vasta gamma di attività per tutta la famiglia. Un parco giochi avventuroso, un sentiero didattico sul ghiacciaio, un minigolf e un cinema 4D sono solo alcuni dei divertimenti che attendono i più piccoli.

Dove dormire a Gurgl

Gurgl, perla delle Alpi, offre un soggiorno indimenticabile tra relax, natura e avventura. Per chi ama la tradizione con un tocco di modernità perfetto l’Alpenhotel Laurin. L'Alpenhotel Laurin, un accogliente hotel a 3 stelle, si distingue per la sua atmosfera familiare e il suo stile tirolese. Situato nel cuore di Gurgl, a pochi passi dalle piste da sci e dai sentieri escursionistici, l'hotel offre una posizione ideale per esplorare le bellezze della zona.

Le camere, recentemente rinnovate, sono arredate con gusto e dispongono di tutti i comfort necessari per un soggiorno piacevole, tra cui TV a schermo piatto, balcone con vista panoramica e connessione Wi-Fi gratuita. Al mattino, una ricca colazione a buffet attende gli ospiti per iniziare la giornata con energia. Il ristorante dell'hotel propone piatti tipici della cucina tirolese e internazionale, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. L'Alpenhotel Laurin è inoltre dotato di un'ampia area benessere con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio, il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata di attività all'aria aperta.

Alpenhotel Laurin | Timmelsjochstrasse 6 - 6456Hochgurgl, Austria | Tel +43 (5256) 6227

Per chi cerca una vacanza all'insegna del relax e del divertimento per tutta la famiglia, l'All Inclusive Hotel Lohmann è la scelta ideale. Questo hotel a 3 stelle offre una formula all inclusive che include pasti, bevande e attività per tutta la durata del soggiorno. Le camere, spaziose e luminose, sono dotate di tutti i comfort necessari per un soggiorno confortevole, tra cui TV a schermo piatto, balcone e connessione Wi-Fi gratuita.

Il ristorante dell'hotel propone un'ampia varietà di piatti per tutti i gusti, dalla cucina tirolese a quella internazionale. Il bar è il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata di attività o per sorseggiare un aperitivo con vista sulle montagne. L'All Inclusive Hotel Lohmann dispone di un'ampia area benessere con sauna, bagno turco e vasca idromassaggio, una piscina coperta e una palestra. Per i più piccoli, un parco giochi e un miniclub garantiscono divertimento assicurato.

All Inclusive Hotel Lohmann | Gurglerstraße 108, 6456 Obergurgl, Austria | Tel +43 5256 6201