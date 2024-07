Puntare su attrezzature moderne: Rational ripropone la Formula 6

Un'attrezzatura di cucina tecnologicamente all'avanguardia è di grande aiuto nel risolvere le problematiche che possono affliggere una cucina, il cui successo, ricordiamolo, si misura in base alla sua redditività. Di questi tempi è sempre più arduo, infatti, far tornare i conti. Basti pensare al pesante aumento del costo delle materie prime e della corrente, la continua carenza di personale qualificato sempre meno interessato a questo settore anche a causa delle condizioni di lavoro spesso non favorevoli: lunghi turni di lavoro anche nei giorni festivi e, in alcuni casi, ambienti poco confortevoli.

Rational iCombi Pro risparmia fino al 70% di energia rispetto ai sistemi tradizionali

Rational Formula 6, sistemi con intelligenza integrata

I sistemi di cottura iCombi Pro e iVario Pro di Rational sono dotati di intelligenza integrata che li rende a tutti gli effetti degli assistenti in grado di farsi carico di molte attività in totale autonomia, basta impostare il risultato desiderato e loro lo riproducono, senza errori, ripetutamente. iCombi Pro dimostra la sua intelligenza non solo in cucina ma anche nell'economia del locale: infatti risparmia fino al 70% di energia rispetto ai sistemi di cottura tradizionali, permette una riduzione fino al 25% nell'impiego di materie prime grazie al minor calo peso, riduce l'utilizzo di grassi fino al 95% e libera circa il 30% di spazio. iVario Pro, con le sue molteplici funzionalità, è un investimento che si ripaga velocemente. Questo perché unisce le funzioni di numerosi apparecchi di cottura, risparmiando spazio, tempo di lavoro, materie prime, energia e acqua. E, naturalmente, denaro.

I sistemi di cottura Rational sono dei veri assistenti in cucina

Un pensiero molto diffuso è però che scegliere soluzioni efficienti e tecnologie avanzate sia sinonimo di alti investimenti e per questo si preferisce scegliere l'attrezzatura più economica che permette un risparmio nell'immediato. Ma a lungo andare si finisce per spendere di più: i sistemi di cottura moderni sono più durevoli e permettono risparmi nell'uso quotidiano risultando, alla fine dei conti, più convenienti. Per aiutare il superamento dello scoglio iniziale, Rational ha deciso di riproporre la promozione Formula 6.

È dedicata a chi decide di acquistare uno o più sistemi di cottura Rational tramite pagamento finanziato come leasing, noleggio o finanziamento. Aderendo alla promozione, si accetta di diventare Testimonial Rational condividendo sui social la soddisfazione per l'acquisto e l'utilizzo del sistema di cottura. Così facendo, Rational si fa carico dei primi sei mesi del finanziamento.

Rational Formula 6, il risparmio è garantito dai numeri

Per maggior chiarezza, un esempio esplicativo. Un ristorante da 30 coperti paga un canone di locazione mensile di 254,97 euro per un iCombi Pro 6 teglie il cui prezzo di listino è 11.480 euro. Di seguito il risparmio che ottiene: la spesa media mensile per le materie prime è 2.500 euro; iCombi Pro permette un consumo medio di materie prime inferiore del 25%, vale a dire 625 euro mensili in meno. I grassi utilizzati per la cottura sono quantificabili in un consumo medio di 10 litri al mese; con iCombi Pro si riducono del 95%, con un risparmio di 47,5 euro. iCombi Pro consuma mediamente il 70% in meno degli apparecchi di cottura tradizionali, ciò significa che, rispetto a un consumo elettrico di 200 euro al mese, il risparmio è di 140 euro. Con iCombi Pro, inoltre, non è necessario l'addolcitore d'acqua; pertanto, si andranno a risparmiare altri 30 euro al mese. Un risparmio un totale mensile di ben 842,5 euro grazie a iCombiPro. Al termine dei primi sei mesi, quando la locazione sarà nuovamente a carico del ristorante, il risparmio mensile passerà a 587,33 euro.

Per maggiori informazioni: www.rational-online.com