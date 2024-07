Boom di crociere di lusso nel 2024: ecco cosa offrono le navi boutique

Il fascino del lusso conquista il mondo delle crociere: nel 2024, le richieste per navi boutique che offrono un servizio esclusivo hanno registrato un aumento del 50% rispetto all'anno precedente, come evidenziato dai dati di Crocierissime, agenzia web leader in Italia nel settore crocieristico. Questo trend sottolinea il crescente interesse per un'esperienza di viaggio che non si limita al semplice spostamento da una destinazione all'altra, ma che diventa un'immersione totale nel comfort, nell'eleganza e nell'eccellenza. Ma l'interesse per le crociere non si limita a una nicchia di mercato. I dati di settore mostrano che il numero complessivo di crocieristi è in costante crescita: si stima che nel 2024 raggiungeremo i 35,7 milioni di passeggeri, cifra che dovrebbe salire a 39,4 milioni entro il 2027.

Boom per le crociere di lusso

Cosa offrono le crociere di lusso?

Escursioni private, maggiordomo personale, piscine a sfioro, trattamenti di benessere e cene stellate sono solo alcuni dei servizi che si possono trovare a bordo delle più famose navi boutique proposte dalle compagnie internazionali.

Vediamo nel dettaglio che cosa offrono le crociere di lusso.