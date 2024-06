MSC Crociere, ecco quali sono i piatti trendy del menu estivo 2024

MSC Crociere, leader mondiale nel comparto crocieristico, ha svelato i food trend dell'estate 2024, con un menu a bordo ricco di sapori e novità che promettono di deliziare i palati dei passeggeri di tutto il mondo. Tra le proposte più interessanti, spiccano i Ravioli cacio e pepe con broccoli, che si aggiudicano il primo posto nella Summer Top 5 scelta dagli chef stellati di MSC Crociere.

I Ravioli cacio e pepe con broccoli, il piatto più trendy di MSC Crociere

Un piatto semplice ma raffinato, che esalta la tradizione italiana con un tocco di freschezza e leggerezza, perfetto per la stagione estiva. La cremosa salsa cacio e pepe avvolge i delicati ravioli, mentre i broccoli saltati con aglio, scalogno e peperoncino aggiungono un tocco di croccantezza e un sapore vibrante che contrasta piacevolmente la morbidezza del ripieno.

MSC Crociere, la classifica dei food trend dell'estate 2024

Al secondo posto, il Salmone affumicato alla griglia con purè di patate al mais giallo, crema di porri e ragù di spinaci, cipolle croccanti e salsa BBQ all'arancia. Un trionfo di sapori e colori che celebra il connubio tra mare e terra. Sul gradino più basso del podio gli Gnocchi vegani di cavolfiore su crema di patate allo zafferano. Un'opzione vegetale ricca di gusto e nutrimento, che conquista anche i palati più esigenti.

Il Salmone affumicato alla griglia di MSC Crociere 1/4 Gli Gnocchi vegani di cavolfiore di MSC Crociere 2/4 Il Brie in croccante brioche alle mandorle di MSC Crociere 3/4 Il Ceviche di pesce bianco di MSC Crociere 4/4 Previous Next

Quarto classificato il Brie in croccante brioche alle mandorle con composta di frutti di bosco. Un'esperienza sensoriale indimenticabile, dove la cremosità del formaggio si sposa perfettamente con la dolcezza dei frutti di bosco. Quinto classificato il Ceviche di pesce bianco con cipolla rossa, limone e coriandolo, su coulis di peperoni dolci. Un antipasto fresco e leggero, ideale per iniziare il pasto in bellezza.