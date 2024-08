Studenti più attenti a costi e sprechi, ma la pasta al tonno non passa mai di moda

La pasta al tonno è molto più di un semplice piatto: è un simbolo di sostenibilità, creatività e risparmio, ma anche un’icona della cucina degli studenti universitari fuori sede per la praticità, ma anche per l’economicità. In vista del Back to School, Too Good To Go celebra proprio questo cavallo di battaglia delle cucine degli studenti universitari.

Pasta al tonno, un classico intramontabile per gli studenti universitari

La pasta al tonno e l’inflazione

L'inflazione galoppante del 2023-2024 ha costretto milioni di italiani a rivedere le proprie abitudini alimentari. Secondo uno studio di Too Good To Go e YouGov, oltre il 91% della popolazione ha modificato il modo di fare la spesa. L'aumento dei costi della vita ha spinto molti studenti a cercare modi per risparmiare sulla spesa, tanto che quasi la metà degli intervistati (47%) dichiara che avrebbe bisogno di almeno 100 euro in più al mese per poter mangiare correttamente e in modo più sano. Allo stesso tempo, c'è una crescente consapevolezza dell'importanza di ridurre lo spreco alimentare. Secondo un sondaggio, oltre il 63% degli studenti è più attento a non sprecare cibo e oltre l'83% cerca offerte.

La pasta al tonno è un classico intramontabile per gli studenti, apprezzata per la sua semplicità e economicità. «La pasta col tonno è nell’immaginario collettivo uno di quei piatti che possono salvarti i pasti. Un piatto semplice ma conviviale, perfetto anche per una cena tra amici mentre si sta preparando l’ennesimo esame», commenta Mirco Cerisola, italian country director di Too Good To Go.

«Noi di Too Good To Go - conclude - abbiamo voluto in qualche modo celebrare questa ricetta versatile e sempre attuale, mantenendo alta l’attenzione sull’importanza di non sprecare cibo, soprattutto in un momento storico in cui il rincaro dei prezzi si fa sentire sempre più. Il tutto salvando prodotti direttamente dalle aziende produttrici grazie a Box Dispensa, con un’importante componente di risparmio che rende la ricetta ancor più gustosa».

Pasta al tonno, tre varianti gustose

Ecco tre reinterpretazioni gustose per la pasta al tonno:

Pasta al tonno, pomodorini e pesto di pistacchi

Basteranno pochissimi ingredienti per una pasta al tonno speciale e ancora più gustosa. In una padella tosta i pistacchi finché non diventeranno dorati e lasciali raffreddare. In un mixer metti parmigiano, aglio, qualche foglia di basilico, sale e pepe e i pistacchi tostati. Aggiungi olio e un po’ di acqua per raggiungere la consistenza perfetta. A parte fai rosolare i pomodorini con uno spicchio d’aglio per 10 minuti; una volta cotti aggiungi il tonno e il pesto di pistacchi. Scola la pasta e il piatto è pronto! Pochi minuti per una pasta al tonno da vero chef.

Pasta al tonno cremosa con olive e pomodori secchi

Una pasta al tonno pronta in pochi minuti e che farà invidia ai tuoi coinquilini è possibile: ti basteranno tonno, olive e pomodori secchi. Prendi un mixer e aggiungi un po’ di acqua di cottura, tonno, scorza e succo di limone. Frulla gli ingredienti e la tua crema al tonno è pronta! A parte taglia le olive e i pomodori secchi, da aggiungere alla crema di tonno per un tocco gourmet. Scola la pasta, unisci gli ingredienti e stupisci i tuoi amici!

Linguine al tonno con limone e prezzemolo

Chi ha detto che la pasta al tonno si fa solo con la pasta corta? In questa ricetta, i protagonisti sono le linguine e la scorza di limone. Per questo piatto, taglia finemente una cipolla rossa, trita finemente un pezzetto di zenzero e taglia a listarelle sottili la scorza di due limoni, mettendo tutto in padella con l’olio. Aggiungi il succo di limone e lascia insaporire. Cuoci le linguine e aggiungile in padella con tonno, olive e capperi. Per ultimo, aggiungi il prezzemolo tritato! Impiattando, aggiungi scorza di limone, un’ultima macinata di pepe e prezzemolo.