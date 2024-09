Dry Milano festeggia in grande stile e ospita bartender internazionali

È stato un party molto animato quello organizzato lunedì 16 settembre dal Dry Milano, primo locale a introdurre nel 2013 in città il connubio tra pizza e cocktail, in 8° posizione nella classifica del 2023 di 50 Top Pizza Italia e 1° tra le pizzerie milanesi.

Il Dry Milano festeggia l'11° compleanno

Dry Milano, la serata esclusiva

Rigorosamente su invito, la festa ha visto la partecipazione di un folto gruppo di giornalisti, clienti e operatori del settore passati a salutare gli amici impegnati al bancone o ai fornelli. Il bilancio? Una serata ben riuscita, senza dubbio. A livello di atmosfera, nonostante l’affollamento, superba.

Il Dry Milano è famoso per aver introdotto a Milano il connubio tra pizza e cocktail

Quanto alle proposte food, ci sono parse interessanti e godibili: dai tacos con peperoni arrosto, pollo alla diavola e salsa chimichurri (salsa verde d’origine argentina) del Casa Bi alle polpette al pomodoro di Rost. Infine, per quello che riguarda i drink, constatiamo che nessuno in queste occasioni propone mai drink classici e che la macro tendenza è di virare verso sapori dolci. Un esempio su tutti, il Porcini Negroni di Giuseppe Capuano del Camparino, composto da 30 ml di Campari infuso ai porcini, 30 ml di 1757 vermouth rosso, 30 ml di rum Appleton Estate 12 anni e di 10 ml di Frangelico.

Dry Milano, l’iniziativa

Dopo la festa su invito, Dry Milano apre le porte al pubblico con una serie di guest fino al 22 settembre. Ogni serata, infatti, sarà dedicata a un bartender di un celebre locale straniero. L’ambizione di Dry Milano è chiara: investire in eventi del genere serve a rafforzare il proprio posizionamento come leader nella mixology internazionale e a consolidare la reputazione di Dry Milano come punto di riferimento in termini di innovazione e qualità.

Dry Milano apre le porte al pubblico con una serie di guest fino al 22 settembre

«Associare il proprio nome a una rete di barman di spicco e a professionisti provenienti da città come Atene, Berlino o Zurigo, come fa Dry Milano, contribuisce ad alimentare la propria immagine di hub di idee e tendenze globali», osserva Franco Tucci Ponti, tra gli ospiti del party, noto bar manager in procinto di aprire Distilleria Urbana in via Casale, sui Navigli, nonché responsabile di Rama, nuova insegna che inaugurerà a breve sia a Roma che a Milano

Dry Milano, il programma della settimana

Ecco il programma della settimana del Dry Milano e degli ospiti presenti: