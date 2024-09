Dry Milano: una settimana di festeggiamenti per l'11° compleanno

Back to Dry, è il saluto di questo settembre che parte nel nome dei festeggiamenti, del gusto, del piacere dell'accoglienza. Dal 15 azl 22 settembre tanti ospiti e tante occasioni per festeggiare il compleanno di Dry Milano, consueto appuntamento settembrino per un ritorno energico e vivace che parte proprio dall'iconico bancone di via Solferino, completando un viaggio nei bar più premiati e riconosciuti del momento: da Amsterdam, a Oaxaca, Atene, Berlino, Barcellona, Zurigo e Londra.

Alina Lucia del Flying Dutchmen Cocktails (Amsterdam), domenica 15 settembre aprirà la settimana che si annuncia made in Dry al sapore di contaminazioni, combinazioni inusuali, lingue diverse nel nome dell'eccellenza, del gioco e di cocktail che stupiranno ad ogni sorso.

Dry Milano: Eleven Years of Taste

11 anni insieme e 28 special guest pronti a salutare l'estate il 16 settembre con il party with friends di Dry Milano: drink list e tanti assaggi speciali che raccontano l'identità di Dry Milano, Pizza&Cocktail, ma anche scambi, dialoghi e apertura, come i tanti amici tra bartender e chef che si alterneranno tra bancone e cucina per celebrare quel mix inconfondibile.

Al Bancone:

Abi El Attaoui (Ceresio 7)

Niccolò Caramiello (Norah was drunk)

Alberto Corvi (Casa Tobago)

Riccardo Spranza & Beniamino Cirillo (Ronin)

Franco Tucci Ponti (Rama)

Umberto Oliva( Nicks & Co)

Giovanni Allario (Moebius)

Francesco Bonazzi (Tripstillery)

Alessandro D'Alessio (Rita Tiki)

Alessia Bellafante (Gesto)

Giuseppe Capuano (Camparino)

Daniela Larisa (Il Marchese)

In cucina:

Fratelli Lebano e Stefano Trovisi (Terrazza Gallia)

Barbara Agosti (Eggs)

Alessandro Nulvetti (Kanpai)

Paolo De Simone (Modus)

Piermaria Trischitta (Røst)

Claudia Daviddi (Lafa)

Emin Haziri (Procaccini)

Paolo De Simone (Modus)

Federico Della Vecchia (Casabì)

la brigata di Trattoria Contemporanea (Trattoria contemporanea)

Alberto Tasinato & Giuseppe Postorino (L'alchimia)

Pasquale Nastri (Porco Brado)

Matteo Trapasso (Trama micropanificio)

Errico Castagnola (Aroma napoletano)

Stefano Guizzetti (Ciacco)

Ilaria Puddu (Gelsomina) - Evento solo su invito

Si continua a viaggiare incontrando i bartender più ricercati e acclamati:

Il 17 settembre con Alexandra Purcaru di Selva (Oaxaca), un tocco femminile che ci porta in terra maya con un twist francese, rivelando insoliti connubi.

Il 18 settembre protagonista sarà Nikos Bakoulis di Line (Atene);

si arriva così al 19 settembre con Vito Nicotra di Truffle Pig (Berlino).

Il 20 settembre sarà Heitor Albanese di Widder by the Living Circle (Zurigo). Infine, un duo imperdibile, Riccardo Cunteri (Lucky Schmucks - Barcelona ) e Georgios Komninakis (Two Schmucks - Barcellona).

Il viaggio si conclude con l'ultima tappa capitanata da Francesco Delfino di Henson's (Londra) - su prenotazione.

Tanti protagonisti per una drink list variegata che conferma la volontà di Lorenzo Sirabella di rendere DryMilano un luogo di scambio, di avventure sensoriali, di viaggi ed esplorazioni che si racchiudono in un cocktail o in una ricetta, celebrando il piacere del dialogo e della convivialità . «Questo settembre abbiamo deciso di salutare l'estate festeggiando ancora un compleanno ritrovandoci con amici che soprattutto in quest'ultimo anno hanno percorso un pezzo di strada insieme a noi, in questo mondo della mixology che è sempre di più uno spazio aperto di dialogo e scambio. Poter rendere partecipi di questa atmosfera unica anche i nostri ospiti è un modo per dire grazie di tanti anni di fiducia e crescita che oggi con vigore ci fanno guardare a nuovi e ambiziosi orizzonti, forti anche dei riconoscimenti ricevuti tra cui 50 Top Pizza e Top 500 Bar» conclude Sirabella.

