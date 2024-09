Fagioli Ribelli: in un libro la rivoluzione gustosa per bambini con malattie renali

In libreria dal primo di ottobre 2024, il nuovo libro di Bruno Damini, Il Mondo dei Fagioli Ribelli, si presenta come un faro di conoscenza e supporto per i bambini e le famiglie colpite dalla Malattia renale cronica (Mrc). Con la testimonianza autentica di due giovani trapiantati renali, il volume offre una panoramica degli aspetti cruciali che riguardano la malattia, dall’alimentazione allo sport, fino alla socialità.

Malattia renale cronica: una malattia silenziosa, un diritto da rivendicare

Nonostante colpisca 30mila bambini in Italia e oltre 4 milioni di adulti, la Mrc è una patologia di cui si parla ancora troppo poco. L’educazione alimentare e una dieta equilibrata non sono solo raccomandazioni: sono parte integrante della terapia e hanno una funzione preventiva fondamentale. Questo libro si rivolge non solo alle famiglie e ai giovani pazienti, ma anche agli adulti e agli specialisti, creando un ponte verso una maggiore consapevolezza.

I Fagioli Ribelli: un progetto innovativo per una vita migliore

I Fagioli Ribelli non è solo un titolo accattivante, ma rappresenta un progetto di Educazione terapeutica all’alimentazione sostenuto dalla Società italiana di nefrologia pediatrica. Attraverso un approccio innovativo, il libro mira a migliorare la qualità della vita dei bambini con Mrc e delle loro famiglie. La narrazione accompagna il lettore in un percorso che parte dallo svezzamento e si snoda attraverso la scuola, la socialità e le cure, fino a formare l’adulto che diventerà.

Nato a Bologna, il progetto si è rapidamente esteso a livello nazionale, coinvolgendo 15 associazioni della Rete del Ma.Re. e sette delle più importanti nefrologie pediatriche italiane, da Bologna a Bari. Dopo aver realizzato sei laboratori di educazione alimentare, anche in streaming, il progetto continua a evolversi con un sito web dedicato e attive pagine sui social media.

I Fagioli Ribelli: un menu speciale per la famiglia

Il libro si distingue anche per un capitolo dedicato alla cucina, dove rinomati chef bolognesi - tra cui alcuni stellati Michelin - e grandi artigiani dell’alimentazione presentano ricette gustose e bilanciate, validando così il concetto che la cucina può essere un alleato prezioso anche per chi deve seguire diete speciali. Le preparazioni, semplici da realizzare, sono pensate per tutti, inclusi gli adulti con patologie renali.

Lo staff di Cucina de I Fagioli Ribelli è, infatti, composto da alcuni dei più rinomati professionisti del settore gastronomico. In primo luogo, abbiamo Gino Fabbri,maestro pasticcere di fama, e Andrea Bandiera, maestro gelatiere de la Cremeria Scirocco. Matteo Calzolari, titolare del Forno di Calzolari, porta la sua esperienza nella panificazione, mentre Matteo Aloe rappresenta Berberè Pizzeria, noto per la sua pizza di alta qualità. Inoltre, lo chef Massimiliano Poggi, alla guida del suo ristorante, e chef Armando Martini offrono un tocco di creatività e passione culinaria. Non possiamo dimenticare chef Mario Ferrara, del Ristorante Scaccomatto agli Orti, affiancato da Cristian Mobilio, e chef Aurora Mazzucchelli, del Ristorante Casa Mazzucchelli. Infine, Alberto Bettini, della storica Trattoria Amerigo 1934, si unisce a Giacomo Orlandi, Maria Marini e Roberto Draghetti, formando così un team di eccellenza pronto a deliziare il palato con piatti pensati per tutti, anche per chi ha esigenze alimentari particolari.

I Fagoli Ribelli: una rete di supporto e formazione

La seconda fase del progetto prevede la creazione di una rete nazionale di gelatieri e panificatori, per realizzare preparazioni equilibrate e validate dalle dietiste, e laboratori educativi in altre città. Un’azione concreta per sostenere le famiglie e rendere il mondo della MRC meno isolato e più accessibile.

In conclusione, Il Mondo dei Fagioli Ribelli di Bruno Damini non è solo un libro: è un invito a conoscere, capire e affrontare insieme la Malattia renale cronica, garantendo ai bambini il diritto alla normalità e alla salute. Con le giuste informazioni e il supporto adeguato, ogni bambino può diventare un piccolo ribelle, pronto a sfidare le avversità con un sorriso.

