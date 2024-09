L'aeroporto d'Europa più amato dai viaggiatori? Istanbul. Italiani fuori dalla top 10

Con l'estate che si spegne e la folla di viaggiatori che torna a casa con le sue storie di spiagge e avventure, il viaggio non si limita più alla sola destinazione. Oggi, il palcoscenico dell'aeroporto è dove si gioca la partita decisiva! Dunque, se vi state preparando a partire o tornare, tenete a mente che l’aeroporto di partenza e di arrivo può trasformare una semplice trasferta in un'esperienza indimenticabile. Per questo, Holidu, la piattaforma di prenotazione di case e appartamenti vacanza, ha analizzato i dati di Google Maps e stilato una classifica dei migliori aeroporti d'Europa per il 2024. Pronti a scoprire quali scali sono riusciti a conquistare i cuori (e le recensioni) dei viaggiatori? Al primo posto si classifica l'Aeroporto di Istanbul, con un punteggio di 4.4 e oltre 101mila recensioni, seguito dall'Aeroporto Francisco de Sá Carneiro di Porto, anch'esso a 4.4. L'Aeroporto Internazionale di Atene si aggiudica il terzo posto con un punteggio di 4.3, insieme all'Aeroporto Václav Havel di Praga e all'Aeroporto di Zurigo, entrambi anch'essi con 4.3.

L'aeroporto di Istanbul è in vetta alla classifica dei migliori aeroporti in Europa secondo le recensioni di Google

Per quanto riguarda gli aeroporti italiani, il Leonardo da Vinci-Fiumicino di Roma si posiziona al 14° posto con un punteggio di 4.2. L'Aeroporto di Milano-Linate è al 19° posto (4.2), mentre l'Aeroporto di Milano-Malpensa si trova al 48° (3.8). L’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio occupa il 49° posto (3.8) e l’Aeroporto Internazionale di Napoli si colloca al 51° (3.8).

I top 5 aeroporti d'Europa secondo Holidu

1. Aeroporto di Istanbul - Il colosso turco

Punteggio Google Maps : 4.4

: 4.4 Numero di recensioni: 101956

Quando si parla di aeroporti, il Aeroporto di Istanbul non fa certo prigionieri. Con un punteggio stratosferico di 4,4 e quasi 102mila recensioni, Istanbul ha preso d’assalto il primo posto! Immaginatevi ad accedere a un’area duty-free così vasta che vi sentirete come in un bazar turco, tra spezie e caffè profumato. L'efficienza, il comfort e un'ampia offerta di servizi lo rendono un esempio da seguire. E se avete voglia di uno snack turco, qui potete assaporare le migliori specialità locali senza nemmeno lasciare il gate!

2. Aeroporto Francisco de Sá Carneiro di Porto - Un tocco portoghese

Punteggio Google Maps : 4.4

: 4.4 Numero di recensioni: 26608

Al secondo posto troviamo l’Aeroporto di Porto. Chi lo avrebbe mai detto che un aeroporto potesse essere così accogliente? Con lo stesso punteggio di Istanbul, ma meno recensioni, il Francisco de Sá Carneiro è il campione del miglioramento, e la sua bellezza e funzionalità sono senza pari. Qui, l'accoglienza portoghese fa la differenza e vi promette di farvi sentire a casa fin dal primo istante. Certo, il vino Porto non è incluso, ma potete sempre gustarlo al vostro arrivo!

3. Aeroporto internazionale di Atene - La storia incontra la modernità

Punteggio Google Maps : 4.3

: 4.3 Numero di recensioni: 42920

L’Aeroporto di Atene è una vera celebrazione della cultura greca. Con un punteggio di 4,3 e oltre 42mila recensioni, questo aeroporto è il perfetto mix di storia e modernità. Mentre aspettate il vostro volo, non dimenticate di gustare un autentico gyros o un delizioso baklava. E chi lo sa? Magari troverete anche qualche ispirazione per il vostro prossimo viaggio nelle meraviglie della Grecia!

4. Aeroporto Václav Havel di Praga - Efficienza al top

Punteggio Google Maps : 4.3

: 4.3 Numero di recensioni: 26441

Quarto in classifica, l’Aeroporto di Praga è noto per la sua efficienza e pulizia. Con un punteggio di 4,3, ha ricevuto quasi 26.500 recensioni lusinghiere. I passeggeri lodano l'organizzazione impeccabile e i servizi di alta qualità. Qui, ogni attesa si trasforma in un momento di relax, e non sarà raro trovare viaggiatori che si godono un caffè mentre pianificano la visita alla magnifica città di Praga.

5. Aeroporto di Zurigo - Eleganza e comfort

Punteggio Google Maps : 4.3

: 4.3 Numero di recensioni: 26317

Con un punteggio di 4,3 e quasi 26mila recensioni, l’Aeroporto di Zurigo è un punto di riferimento per chi cerca un'esperienza senza stress. La sua eleganza e comfort sono apprezzati da tutti, dai viaggiatori d'affari ai turisti. Navigare tra i vari terminal è un gioco da ragazzi, e se vi sentite un po' affamati, le opzioni gastronomiche sono tantissime. Per non parlare delle vista sulle Alpi: chi non sogna di partire da un luogo così magnifico?

Gli aeroporti italiani nella classifica di Holidu

E ora, facciamo un tuffo nei nostri cari aeroporti italiani! Se vi state chiedendo dove si posizionano, eccovi una panoramica.

L'Aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino di Roma è il primo degli italiani in classifica

14. Aeroporto Leonardo da Vinci-Fiumicino di Roma

Punteggio Google Maps : 4.2

: 4.2 Numero di recensioni: 44043

Il Fiumicino è il nostro campione nazionale, piazzandosi al 14° posto in Europa. Con un punteggio di 4,2 su Google Maps e oltre 44mila recensioni, l'aeroporto romano è amato per le sue strutture ampie e i servizi efficienti. Non dimenticate di dare un’occhiata ai negozi e ristoranti, che potrebbero rendere l'attesa del vostro volo un po' più dolce, magari con un gelato!

19. Aeroporto di Milano-Linate

Punteggio Google Maps : 4.2

: 4.2 Numero di recensioni: 15055

Al 19° posto troviamo Linate, che, sebbene sia più piccolo, è adorato per la sua praticità. Con un punteggio di 4,2 e 15.000 recensioni, gli utenti lo apprezzano per la pulizia e la rapida connessione al centro città. Perfetto per chi viaggia per affari o per chi desidera una fuga veloce nel capoluogo lombardo.

48. Aeroporto di Milano-Malpensa

Punteggio Google Maps : 3.8

: 3.8 Numero di recensioni: 30552

L’Aeroporto di Malpensa si piazza al 48° posto, con un punteggio di 3,8. Questo aeroporto internazionale è apprezzato per i suoi voli intercontinentali, ma alcuni passeggeri lamentano attese lunghe e servizi da rivedere. Nonostante ciò, è una scelta obbligata per chi sogna mete lontane!

49. Aeroporto Internazionale di Orio al Serio

Punteggio Google Maps : 3.8

: 3.8 Numero di recensioni: 25854

Situato vicino a Bergamo, l’Aeroporto di Orio al Serio è un hub per compagnie aeree low-cost, eppure si posiziona al 49° posto con un punteggio di 3,8. I viaggiatori lo scelgono per la sua efficienza, ma attenzione ai periodi di alta stagione, dove potrebbe diventare un po' affollato.

51. Aeroporto Internazionale di Napoli

Punteggio Google Maps : 3.8

: 3.8 Numero di recensioni: 18230

Con un punteggio di 3,8, l’Aeroporto di Napoli occupa il 51° posto. Anche se apprezzato per la sua accessibilità e i collegamenti, i passeggeri segnalano la necessità di miglioramenti nei servizi. Ma chi può resistere a un aeroporto che serve la pizza napoletana? Magari potrebbe essere un’ottima idea per uno spuntino pre-volo!

La metodologia della classifica sugli aeroporti di Holidu

Questa classifica non è frutto del caso! Holidu ha analizzato la valutazione media di Google Maps e il numero di recensioni dei 100 aeroporti più frequentati d'Europa. Gli aeroporti sono stati ordinati dal punteggio più alto a quello più basso, e in caso di parità, ha prevalso quello con il maggior numero di recensioni. Aeroporti in Russia e Ucraina, così come quelli non operativi, sono stati esclusi dalla classifica.