Affitti brevi: a Firenze, entro fine febbraio, addio alle keybox dei B&B

Entro la fine di febbraio, Firenze metterà al bando le keybox utilizzate per il self check-in negli affitti brevi. La decisione, maturata durante l'incontro del Comitato provinciale per l'ordine e la Sicurezza pubblica (Cosp) del 13 gennaio, è una svolta significativa per la gestione del turismo in città.

Il divieto, che coinvolgerà tutto il territorio comunale, è parte di una modifica al regolamento di polizia urbana proposta dall'amministrazione locale. L'obiettivo dichiarato è migliorare il decoro e garantire maggiore sicurezza, in conformità alle linee guida del ministero dell'Interno.

Firenze: un cambio di passo per gli affitti brevi

Il vertice, ospitato a Palazzo Medici Riccardi e presieduto dalla prefetta Francesca Ferrandino, ha visto la partecipazione di figure chiave come gli assessori comunali Jacopo Vicini (turismo) e Andrea Giorgio (sicurezza urbana), oltre a rappresentanti della Soprintendenza, delle Forze dell'ordine e della Camera di commercio.

Durante l'incontro è stata accolta la proposta di vietare le scatoline per le chiavi, che permettono ai turisti di accedere agli alloggi senza l'intervento diretto del gestore. «La nostra proposta di modifica del regolamento di polizia urbana conterrà due misure per noi importanti: il divieto delle keybox e il divieto dell'utilizzo degli amplificatori da parte delle guide turistiche» ha spiegato Vicini al termine della riunione.

Decoro e sicurezza al centro della scelta sulle keybox dei B&B

Anche la sindaca Sara Funaro ha voluto sottolineare come lo stop alle keybox sia un punto di svolta per la città: «La battaglia sulle keybox è iniziata a Firenze. Il loro stop è un primo punto importante, perché ci dà la possibilità di intervenire sia sul decoro che sulla sicurezza in città. È un primo punto fermo messo alla partita degli affitti brevi» ha dichiarato.

La sindaca di Firenze, Sara Funaro

Il divieto, come annunciato, non si limiterà al centro storico tutelato dall'Unesco, ma interesserà l'intero comune, evidenziando la volontà di agire in modo uniforme per garantire una maggiore tutela del territorio. L'amministrazione ha deciso di recepire le indicazioni del ministero dell'Interno, che già a dicembre aveva chiarito l'importanza dell'identificazione diretta degli ospiti nelle strutture ricettive.

La tabella di marcia per l'entrata in vigore del divieto è già definita. «Portiamo la delibera in giunta questa settimana. Dalla prossima settimana comincerà l'iter consiliare, con l'obiettivo che entro la fine del mese di febbraio il divieto sia già vigente» ha concluso Vicini. Una volta approvate le modifiche, il Comune promuoverà le novità regolamentari, concedendo ai gestori il tempo necessario per adeguarsi e rimuovere le scatoline.

Negli ultimi giorni, ricordiamo, proprio le keybox dei B&B sono stati i protagonisti delle proteste della banda "Robin Hood", un gruppo di attivisti contro gli affitti brevi che ha sabotato centinaia di dispositivi in diverse città italiane, tra cui Torino, Bologna, Roma, Napoli, Catania e Palermo, contestando gli effetti negativi del turismo di massa e la speculazione immobiliare.

A Firenze stop anche agli amplificatori per le guide turistiche

Accanto al divieto delle keybox, il regolamento includerà una misura che mira a limitare il disturbo acustico nei tour guidati. Sarà infatti vietato l'uso di amplificatori, spesso utilizzati dai veicoli elettrici che accompagnano i turisti lungo i percorsi cittadini. Una scelta che punta a ridurre l'impatto delle visite guidate, tutelando il decoro urbano e migliorando l'esperienza sia per i turisti che per i residenti.