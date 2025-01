Ita, iniziata ufficialmente l'era Lufthansa: Eberhart ad e Pappalardo presidente

Inizia la nuova era di Ita Airways, con l’ingresso ufficiale di Lufthansa nella società. Dopo che il closing era slittato di un paio di giorni, è stata trovata l’intesa anche sulla composizione del nuovo cda. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il ceo che sarà, come previsto, Joerg Eberhart, manager di Lufthansa ed ex ad di Air Dolomiti. Alla presidenza, invece, è stato nominato Sandro Pappalardo, già consigliere dell’Enit e pilota dell’Esercito.

Lufthansa è entrata ufficialmente in Ita Airways

Ita-Lufthansa, il nuovo cda

Il Consiglio di amministrazione di Ita Airways, con una durata triennale, è composto da cinque membri, di cui tre nominati dal ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) e due da Lufthansa, entrata nel capitale della compagnia con una quota del 41% tramite un investimento di 325 milioni di euro. Tra i membri indicati dal Mef figura Antonella Ballone, imprenditrice nel settore dei trasporti e turismo, legata all’azienda familiare Baltour. Ballone si è anche candidata alle elezioni europee del 2024 con Forza Italia, senza risultare eletta. Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, è un ex ufficiale e pilota dell’Esercito, con esperienza in missioni internazionali e già membro del Consiglio di Amministrazione dell’Enit (Agenzia Nazionale del Turismo). A completare il gruppo di nomina ministeriale è Efrem Angelo Valeriani, con un passato come consigliere di Æqua Roma Spa e collaboratore del Ministero del Lavoro in ambito amministrativo e politico.

I membri designati da Lufthansa includono Joerg Eberhart, nominato amministratore delegato. Eberhart è chief strategy officer del gruppo tedesco e ha una lunga esperienza nel settore aereo, avendo ricoperto il ruolo di presidente e ceo di Air Dolomiti. Al suo fianco si aggiunge Lorenza Maggio, manager italiana con una solida esperienza commerciale. Maggio è vicepresidente vendite Emea per il gruppo Lufthansa, con responsabilità su Europa, Medio Oriente e Africa, e in passato ha curato la strategia di marca e clienti per Eurowings. Il nuovo collegio sindacale è guidato da Angela Florio come presidente, affiancata da Paolo Ciabattoni e Federico Testa.

Ita-Lufthansa, i dettagli dell’operazione

Lufthansa ha inizialmente investito 325 milioni di euro per acquisire una partecipazione del 41% in Ita Airways, destinati all’aumento di capitale della compagnia. Le azioni attualmente detenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno progressivamente cedute nel periodo compreso tra la fine del 2025 e il 2029, quando Lufthansa potrà esercitare un’opzione per acquisire un ulteriore 49% della compagnia attraverso un investimento aggiuntivo di 325 milioni di euro.

Lufthansa avrà una partecipazione iniziale del 41% di Ita Airways

È inoltre prevista una clausola di earn-out del valore di 100 milioni di euro, subordinata al verificarsi di specifiche condizioni. Qualora sorgessero divergenze sull’entità di questa componente variabile, i rappresentanti del Mef nel Consiglio di amministrazione saranno incaricati di difendere gli interessi nazionali. L’operazione culminerà dopo il 2029, quando Lufthansa avrà l’opzione di acquisire l’ultimo 10% del capitale, investendo ulteriori 79 milioni di euro. Con questa ultima fase, l’investimento complessivo del gruppo tedesco raggiungerà 829 milioni di euro.

Ita-Lufthansa, le prospettive

«Sono orgoglioso e onorato di essere stato indicato per questo prestigioso incarico - ha dichiarato il neo amministratore delegato Joerg Eberhart al Sole 24 Ore –. Dopo oltre due anni di duro lavoro, questa nuova fase della storia della compagnia ci consentirà di rafforzare la nostra posizione e di sviluppare sinergie strategiche che valorizzeranno la crescita e la solidità di Ita Airways come vettore italiano di riferimento, pronto a garantire al Paese una maggiore connettività e ai passeggeri una più ampia scelta di destinazioni, con una rinnovata visione di sviluppo, innovazione e sostenibilità».

L’ingresso di Ita Airways nel gruppo Lufthansa comporta la piena integrazione con le compagnie del network

L’ingresso di Ita Airways nel gruppo Lufthansa comporta la piena integrazione con le compagnie già parte del network, tra cui Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Swiss e Discover Airlines. Questa collaborazione permetterà a Ita di beneficiare di sinergie strategiche e operative. La compagnia potrà ampliare la vendita di biglietti a livello globale, ottimizzare l’acquisto di aeromobili e carburante, migliorare i servizi di manutenzione e aderire al programma di fidelizzazione Miles & More, consolidato nel panorama internazionale.