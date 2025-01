Ita-Lufthansa, slittato il closing: si cerca la quadra definitiva per il Cda

È slittato di un paio di giorni il closing dell'accordo tra Ita Airways e Lufthansa, con l'ingresso del gruppo tedesco nella compagnia italiana. Lufthansa, ricordiamo, acquisisce inizialmente il 41% di Ita Airways attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro. La chiusura dell'operazione è quindi prevista per il 15 gennaio, due giorni dopo quanto preventivato inizialmente. Il motivo? Si cerca ancora la quadra per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione.

Nonostante alcuni ostacoli legati alla governance e alle deleghe, il ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) e Lufthansa hanno trovato un'intesa che prevede un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri: tre di nomina italiana (tra cui il presidente) e due indicati da Lufthansa, tra cui il futuro amministratore delegato. Probabile la conferma alla presidenza di Antonino Turicchi, mentre Joerg Eberhart, chief strategy officer di Lufthansa, è il candidato principale per la carica di amministratore delegato.

Il piano finanziario include opzioni per il controllo totale di Ita da parte di Lufthansa entro il 2029, con un investimento complessivo previsto di circa 850 milioni di euro. Dopo l'ingresso iniziale, Lufthansa potrebbe acquisire un ulteriore 49% tra il 2025 e il 2029, versando ulteriori 325 milioni. Inoltre, è prevista una clausola di “earn-out” da 100 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, ha dichiarato che l'obiettivo è integrare Ita Airways nel network globale del gruppo, generando valore aggiunto per clienti e azionisti. Ita diventerà la seconda compagnia più redditizia tra le filiali estere di Lufthansa, dopo Swiss.

L'accordo consentirà a Ita di beneficiare delle sinergie offerte dal gruppo Lufthansa, che include Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Swiss e Discover Airlines. Queste sinergie comprenderanno vendite globali, manutenzione dei velivoli, acquisti di carburante e l'accesso al programma di fidelizzazione Miles & More. La chiusura in tempi brevi è considerata strategica per preparare le attività commerciali in vista della stagione estiva 2025, quando le compagnie aeree realizzano gran parte dei loro ricavi annuali.

