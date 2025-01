Ita-Lufthansa, closing imminente: come cambierà l'assetto della società

La procedura per il closing dell'acquisizione del 41% di Ita Airways da parte di Lufthansa sarà completata entro metà gennaio. La data indicata dovrebbe essere il 13 gennaio, con la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione che avverrà contestualmente alla conclusione di questa prima fase dell'operazione, segnando ufficialmente l'avvio della partnership tra i due vettori.

Il 13 gennaio è previsto il closing dell'acquisizione del 41% di Ita da parte di Lufthansa

La nuova governance Ita Airways

Lufthansa acquisirà il 41% di Ita tramite un aumento di capitale da 325 milioni di euro, approvato a dicembre dalla Commissione europea. L'accordo prevede un board composto da cinque membri: tre nominati dal Mef (ministero dell'Economia e delle finanze), tra cui il presidente, e due da Lufthansa. Uno di questi ultimi assumerà la carica di amministratore delegato, posizione per la quale il nome più accreditato è Jorg Eberhart, già a capo di Air Dolomiti, aviolinea italiana del gruppo Lufthansa.

Nella fase iniziale, la strategia di sviluppo di Ita sarà condivisa dai due azionisti, mentre le deleghe operative saranno affidate al nuovo amministratore delegato. Il primo obiettivo del nuovo Cda sarà la stesura del piano industriale, con priorità sull'avvio di voli in codeshare con le compagnie del gruppo Lufthansa e sull'espansione del network verso nuove aree, tra cui Africa e Sud America.

I prossimi step dell'operazione Ita Airways-Lufthansa

La seconda fase dell'acquisizione è prevista tra il 2025 e il 2027. Lufthansa investirà altri 325 milioni di euro per acquisire un ulteriore 49% del capitale di Ita, arrivando al 90%. A fine 2027 è previsto il versamento di un earn-out di 100 milioni di euro al Mef. L'operazione si concluderà definitivamente nel periodo 2028-2029, con l'acquisto del restante 10% di Ita per 79 milioni di euro. L'investimento complessivo di Lufthansa sarà di 829 milioni di euro.

Lufthansa annuncia 10mila nuove assunzioni, cassa integrazione per Alitalia

Parallelamente all'operazione Ita, Lufthansa ha comunicato che nel 2025 saranno effettuate 10mila nuove assunzioni a livello globale. I posti, destinati a personale di bordo, di terra, tecnico e amministrativo, saranno per metà in Germania. Questo piano si inserisce in un trend positivo che ha visto oltre 30mila assunzioni negli ultimi tre anni. Attualmente, il gruppo Lufthansa conta più di 100mila dipendenti in oltre novanta Paesi.

L’operazione Ita-Lufthansa si concluderà definitivamente nel periodo 2028-2029

L'operazione con Ita Airways rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza del colosso tedesco in Italia e nel mercato internazionale, confermando il ruolo centrale del Paese nella rete di collegamenti di Lufthansa. Nel frattempo, invece, Alitalia ha annunciato la proroga della cassa integrazione per 2mila dipendenti in amministrazione straordinaria. I sindacati considerano positivamente questa scelta perché scongiura il licenziamento e potrebbe permettere il reinserimento di questo personale nella nuova compagnia.