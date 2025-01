MasterChef Italia 14: quando il cuore diventa l'ingrediente segreto

Quando Masterchef Italia vuole metterci il cuore, si vede. Questo sarà un articolo ad alto dosaggio di ironia e metafore su questo “nobile” ingrediente del quinto quarto, dato che il tema portante di entrambe le puntate 3ª e 4ª di Masterchef Italia 14 è stato proprio il cuore. Nel corso della prima Red Mystery Box della stagione, infatti, ogni concorrente ha trovato nel box tutte parti che erano legati al lato cardiaco della sua provenienza: cuore di vitello, cuore di merluzzo, pomodoro cuore di bue, cuore di palma, cuore di banano, cuore di tonno essiccato, crauto cuore, cuore di bortigali, ciliegie durone cuore e pepino. La sfida era valorizzare il cuore come simbolo e come ingrediente, dimostrando capacità tecniche e sensibilità nel trattare elementi che richiedono precisione.

Nella prima Red Mystery Box della stagione tutti gli ingredienti a tema cuore

Masterchef: Anna e l'involtino di verza a forma di cuore

Tra piatti creativi e qualche inciampo, è stata Anna a conquistare i giudici, con il suo involtino di verza a forma di cuore. Questo successo le ha garantito un vantaggio strategico nella prova successiva, permettendole di assegnare gli ingredienti chiave agli altri concorrenti. Il cuore ha mancato un battito, però, quando si sono presentati tra i partecipanti che a quel momento rischiavano di tornare a casa, anche i due restati in sospeso, Sara e Pino. Che sono entrati alla fine alla Masterclass, al posto di Ilaria e Gaetano.

Anna a conquistare i giudici, con il suo involtino di verza a forma di cuore

Ma questo ha permesso (finalmente) di toccare anche i cuori degli spettatori più attenti alla cucina e meno allo show: con consapevolezza e nonchalance, sono passati davanti ai nostri occhi tecniche di cottura diverse dal solito, come la beurre blanc di Anna appunto, oltre a ingredienti che tornano ad essere tra i protagonisti di questa serie: il cucumarazzo, il cavolo trunzu o le mandorle di mare, per citarne alcuni che forse il grande pubblico non conosceva prima. A Masterchef Italia non spetta il compito di soffermarsi troppo, se non sai cosa sia una consommé, ti devi informare tu, la serie deve incuriosire e quando si comporta così, riscalda sempre il cuore.

Masterchef, la prova in esterna: nozze d’oro e amore alle Terme di Boario

Il cuore non va mai in vacanza. O meglio, se lo fa, lo fa solo alle Terme di Boario, luogo incantevole scelto per celebrare le nozze d’oro di alcune coppie di anziani. Il tema del cuore è stato il protagonista anche qui, con i concorrenti chiamati a creare un menù che rappresentasse l’amore e la tradizione culinaria italiana.

Divisi in brigate, i concorrenti hanno lavorato a stretto contatto per cucinare piatti raffinati e simbolici. Non sono mancati momenti di difficoltà: con la solita formula della prova in esterna che getta confusione, agitazione e fretta tra le squadre, personalità frizzanti come Mary hanno inevitabilmente creato tensioni. Alla fine, il verdetto dei giudici è stato influenzato dai voti delle coppie di ospiti, che hanno premiato la brigata rossa per il sapore autentico e l’attenzione alle tradizioni. Mary era nella brigata blu: inutile dire, un cuore spezzato.

I migliori concorrenti della Red Mystery Box

Masterchef e il Pressure Test: l’empanadas della discordia

La brigata blu, sconfitta nella prova in esterna, è stata costretta ad affrontare la sfida delle empanadas, tipico street food sudamericano, con ripieni a scelta ma perfettamente sigillate e cotte. E per perfettamente sigillate, si intende la regola delle 13 “repulgues”, ovvero la tecnica di chiusura a bottoni che, come spiega chef Barbieri, caratterizza l’effetto a treccia di questo piatto.

La difficoltà della prova non era solo nella preparazione dell’impasto e nella scelta dei sapori, ma anche nella gestione del tempo e dell’attenzione ai dettagli. I giudici non hanno potuto sorvolare sugli errori di Ilaria, che è stata eliminata, nonostante il tentativo di Reza di auto sabotarsi per “punirsi” della sua cattiva gestione della squadra blu. Ma lo show ha le sue regole, che il cuore non regola. Almeno, non questa volta.