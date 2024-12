Regno Unito, un viaggio nei festival enogastronomici: dalla Cornovaglia a Londra

I festival enogastronomici nel Regno Unito nel 2025

Spesso quando si pensa a un viaggio in Inghilterra la mente va a nebbia, tè e tradizioni antiche. Ma la verità è che la Gran Bretagna è anche un mix di tradizioni culinarie, birra artigianale e buon cibo. Nel 2025, i festival enogastronomici prenderanno il comando con un programma variegato: street food, whisky, frutti di mare freschi e musica dal vivo ti aspettano in ogni angolo. Dalle spiagge incantevoli della Cornovaglia ai parchi di Londra, tra laboratori, degustazioni e dimostrazioni di cucina, ogni evento è un’occasione per vivere un’esperienza. Che tu sia un buongustaio, un appassionato di birra o un curioso in cerca di nuovi sapori, qui troverai il festival perfetto per te.

Broadstairs Food Festival, Kent

Broadstairs Food Festival

Quando: 18-20 aprile 2025 (date in autunno ancora da definire)

Dove: Broadstairs, Kent

La storica cittadina costiera di Broadstairs ospita uno dei festival più iconici del Kent, il Broadstairs Food Festival. Questo evento celebra la tradizione gastronomica locale, che spazia dai celebri prodotti del territorio alle specialità più innovative.

Cosa aspettarsi: degustazioni, dimostrazioni di cucina, stand dedicati ai prodotti locali come whisky , vino , arrosti e dolci tipici .

degustazioni, dimostrazioni di cucina, stand dedicati ai prodotti locali come , , e . L'ingresso al festival è gratuito, ma alcuni eventi speciali possono richiedere la prenotazione anticipata.

Una visita ideale per immergersi nella cultura culinaria del Kent, la famosa "Giardino d'Inghilterra".

Spirit of Speyside Whisky Festival

Spirit of Speyside Whisky Festival

Quando: 30 aprile - 5 maggio 2025

Dove: Parco Nazionale dei Cairngorms, Scozia

Un evento dedicato agli appassionati del distillato più celebre della Scozia. Con oltre 51 distillerie partecipanti, questo festival offre:

Degustazioni esclusive

Laboratori pratici sulla produzione

Whisky Awards

Un must per ogni amante del buon whisky.

St Ives Food & Drink Festival, Cornovaglia

St Ives Food e Drink Festival, Cornovaglia

Quando: maggio 2025

Dove: spiaggia di Porthminster, Cornovaglia

Il St Ives Food & Drink Festival si svolge in una delle più belle spiagge della Cornovaglia. Qui chef, produttori artigianali e comunità locale si uniscono per celebrare il meglio della gastronomia regionale.

Attrazioni principali:

Degustazioni di frutti di mare freschi e prodotti da forno artigianali

freschi e prodotti da forno artigianali Dimostrazioni di cucina dal vivo e workshop interattivi

dal vivo e interattivi Il paesaggio costiero come sfondo perfetto per un'esperienza indimenticabile

Un festival ideale per gli amanti della cucina all'aperto e delle atmosfere rilassate con vista mare.

Festival di Porthleven, Cornovaglia

Porthleven Food Festival

Quando: 2-4 maggio 2025

Dove: Porthleven

Il Porthleven Food Festival è una vera celebrazione dei sapori marittimi della Cornovaglia. Questo evento offre ai visitatori un mix eccezionale di dimostrazioni culinarie, street food e attività musicali dal vivo.

Cosa vedere:

Frutti di mare freschissimi e dolci tradizionali

Dimostrazioni di chef e laboratori pratici

Questo festival è un perfetto mix di cultura gastronomica e intrattenimento, con un'atmosfera autentica e informale.

Pub in the Park, Marlow

Pub in the Park

Quando: 15-18 maggio 2025

Dove: Marlow, Inghilterra

Pub in the Park è una vera celebrazione della gastronomia britannica, della birra artigianale e della musica dal vivo. Ambientato nella cittadina fluviale di Marlow, questo evento è un punto di incontro per buongustai e amanti della musica.

Cosa aspettarsi:

Street food di qualità

Birre artigianali provenienti da tutta la Gran Bretagna

Spettacoli musicali dal vivo

Perfetto per una giornata all'insegna del buon cibo e dell'ottima compagnia

Foodies Festival

Foodies Festival

Quando e dove:

3-5 maggio: Brighton, Sussex

9-11 maggio: Cardiff, Galles

24-26 maggio: Syon Park, Londra

30 maggio-1 giugno: St Albans, Hertfordshire

Altre città fino a fine agosto

Questo evento è uno dei più famosi e distribuiti su scala nazionale. Con bancarelle di street food, chef rinomati e laboratori interattivi, il Foodies Festival offre un'occasione unica per scoprire il meglio della cucina britannica.

Perché partecipare?

Dimostrazioni culinarie

Workshop pratici

Degustazioni di prodotti artigianali

Un festival che coinvolge città diverse, con una serie di esperienze sensoriali e culturali uniche.

Taste of London

Taste of London

Quando: giugno 2025

Dove: Regent's Park, Londra

Taste of London è un evento imperdibile per chi vuole vivere un'esperienza culinaria a Londra. Questo festival riunisce chef rinomati, ristoranti stellati e laboratori interattivi in un mix di sapori, intrattenimento e cultura.

Cosa offre:

Assaggi esclusivi dei migliori ristoranti londinesi

Laboratori di cucina dal vivo

Intrattenimento con musica e attività speciali

Un appuntamento annuale che celebra il meglio della capitale britannica.

Lymington Seafood Festival

Lymington Seafood Festival

Quando: 11-13 luglio 2025

Dove: Lymington, New Forest

Questo festival è un tributo ai frutti di mare e ai sapori della costa britannica. Ideale per gli amanti del buon pesce, il Lymington Seafood Festival offre:

Highlights:

Ostriche freschissime, aragoste e involtini di mare

Birre artigianali e liquori locali

Dimostrazioni di cucina con chef locali

L'atmosfera è unica, con un mix tra il suono delle onde e il profumo del mare.

Rock Oyster Festival, Cornovaglia

Rock Oyster Festival

Quando: 24-27 luglio 2025

Dove: Estuario del Camel

Un weekend dedicato ai frutti di mare, alla musica dal vivo e al relax. Il Rock Oyster Festival è l'ideale per combinare cibo, natura e cultura:

Ostriche fresche

Street food e prodotti artigianali

Yoga, musica live e avventure all'aperto

Un’esperienza divertente per buongustai e famiglie.