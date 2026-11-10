La proposta di eliminare la pizza dai menu delle mense scolastiche russe ha scatenato un vivace dibattito politico e culturale a Mosca. Nata su iniziativa di attivisti ultraconservatori con l'intento di estromettere i cibi considerati espressione del «soft power occidentale», l'ipotesi di un divieto federale è stata accantonata per mancanza di sostegno parlamentare e per le proteste dell'opinione pubblica. La vicenda ha sollevato una pronta reazione dall'Italia: l'Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn) con il presidente Antonio Pace che fa notare che la pizza piace molto anche in Russia (l'associazione ha 5 pizzerie russe tra i soci e diverse altre nei territori ex sovietici, ndr) e il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo hanno difeso il valore democratico, neutrale e conviviale della pizza, mentre la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ne ha confermato la piena idoneità nutrizionale nei menu scolastici.

La proposta di eliminare la pizza dalle mense scolastiche russe sta scatenando diverse reazioni

Il caso a Mosca: tra identità nazionale e «soft power» occidentale

A promuovere l’iniziativa è stato Vitaly Borodin, attivista vicino al Cremlino e responsabile del Progetto federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione. Secondo Borodin, la pizza sarebbe una forma di “soft power occidentale” (è la capacità dei Paesi dell'Occidente - in particolare degli Stati Uniti e dell'Europa - di influenzare, persuadere e attrarre il resto del mondo senza usare la forza militare o la coercizione economica, ndr) proveniente dall’Italia, Paese inserito nella lista russa degli Stati ostili. L’attivista ha sostenuto che i bambini sarebbero ormai abituati al fast food straniero, a discapito delle ricette locali. Ha citato preparazioni come kulebyaka, kurnik, rasstegai ed echpochmak, piatti diffusi nelle cucine russa, tatara e cosacca. Alla richiesta si è associata Elena Yampolskaya, consigliera presidenziale per le politiche culturali e scolastiche. A suo giudizio, la pizza non sarebbe adatta ai più piccoli e dovrebbe lasciare spazio a pietanze nazionali, tra cui la kulebyaka ripiena di carne o pesce.

Pizza nelle mense: secondo alcuni conservatori russi va evitata a favore di preparazioni più tipiche.

A promuovere la messa al bando del piatto simbolo della cucina italiana è stato Vitaly Borodin, responsabile del Progetto federale per la sicurezza e la lotta alla corruzione, sostenuto da Elena Yampolskaya, consigliera presidenziale per le politiche culturali. Secondo i promotori, la pizza rappresenterebbe una forma di condizionamento culturale straniero a scapito delle ricette tradizionali russe, tatare e cosacche come kulebyaka, kurnik o rasstegai. La linea proibizionista ha tuttavia incontrato la ferma opposizione di diversi esponenti parlamentari, tra cui Sergey Mironov (Russia Giusta) e Vitaly Milonov, che hanno giudicato assurdo politicizzare le abitudini alimentari dei bambini. In assenza di una norma nazionale, i protocolli sanitari SanPiN continuano a consentire la presenza della pizza nelle scuole, lasciando la decisione finale alle amministrazioni locali.

Le reazioni: la pizza resta nei menu scolastici russi

La proposta ha incontrato opposizioni anche nell’area conservatrice e nazionalista. Sergey Mironov, leader di Russia Giusta, e il deputato Vitaly Milonov hanno contestato l’ipotesi, giudicandola assurda. La loro posizione è che le preferenze alimentari non debbano diventare una questione politica e che la pizza sia apprezzata anche in Russia. In assenza di una norma specifica, il piatto continuerà a poter comparire nei menu delle scuole, accanto alle specialità locali, secondo le decisioni delle singole amministrazioni territoriali.

Antonio Pace (Avpn): «Un escamotage ideologico, il cibo deve unire»

Dall'Italia, la risposta del mondo artigianale è netta.Antonio Pace, presidente dell'Avpn, liquida i dubbi sollevati sui presunti rischi per la salute definendoli «semplicemente un escamotage» ideologico per far passare una scelta politica. Come sottolineato da Pace, l'efficacia nutrizionale della verace pizza napoletana - se preparata seguendo il rigoroso disciplinare d'origine - è ampiamente dimostrata: «È stato provato in tantissime occasioni che la pizza napoletana è un cibo altamente salubre», rappresentando un piatto unico equilibrato perfettamente integrato nella dieta mediterranea per ingredienti e metodi di cottura.

Antonio Pace, presidente di Avpn

Sul piano culturale, il presidente dell'Avpn ribadisce che la tutela delle tradizioni locali è condivisibile, ma non deve mai sfociare nell'autarchia. Mischiare un prodotto globale con le tensioni internazionali gli appare «una cosa puerile», ricordando che la pizza riscuote un successo enorme anche nella Federazione Russa, dove l'associazione conta diversi locali affiliati a Mosca, San Pietroburgo e Omsk e dove era in programma l'apertura di una scuola professionale prima del blocco dovuto a pandemia e conflitto. L'auspicio di Pace resta quello di ritrovare la distensione a tavola, evidenziando che «per fare un buon affare o per fare la pace una volta ci si sedeva davanti a una pizza», perché questo piatto sa creare «un'atmosfera di pace e serenità».

Sorbillo: «Un disco di felicità democratico, pronta la Pizza for Russia»

Sulla stessa linea si schiera il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo, che nelle dichiarazioni rilasciate ad ANSA definisce «una follia» qualsiasi tentativo di escludere la pizza dalla dieta dei più piccoli. Sorbillo descrive il piatto come la preparazione più democratica e neutrale al mondo, un vero e proprio «disco della felicità» composto da ingredienti semplici e genuini - acqua, farina, pomodoro e latticini di alta qualità - il cui valore trascende ogni confine politico ed etnico. In segno di fratellanza e per dimostrare che l'arte del pizzaiuolo (Patrimonio Unesco) deve unire i popoli, il pizzaiolo napoletano ha annunciato l'intenzione di creare una speciale «Pizza for Russia» dedicata al messaggio di pace e distensione.

Gino Sorbillo

La promozione dei medici SIMA nei menu scolastici

A confermare la validità della pizza sul piano nutrizionale interviene infine la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima). Il presidente Alessandro Miani chiarisce che una pizza margherita preparata con ingredienti di qualità, un apporto moderato di sale e l'impiego di olio extravergine d'oliva si inserisce perfettamente in un regime alimentare scolastico sano ed equilibrato. Richiamando anche le linee guida del Crea (il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), la Sima evidenzia come la pizza possa essere proposta a rotazione nelle mense in alternativa ad altri carboidrati (come pasta o riso), purché accompagnata da un contorno di verdure fresche e frutta di stagione. La tutela della salute dei bambini, conclude la Sima, si ottiene con la varietà e la qualità della materia prima, non con i divieti ideologici.