Le tre stelle possono consacrare un cuoco. Non possono garantirgli un successore. La notizia che arriva da Marsiglia riguarda uno dei grandi ristoranti della gastronomia francese, ma pone una questione che interessa da vicino anche la ristorazione italiana: che cosa succede a un locale cresciuto intorno a uno chef quando arriva il momento di passare la mano?

Gérald Passedat ha ceduto interamente Le Petit Nice (un relais con ristorante a 3 stelle e hotel a 5 stelle) alla famiglia Saadé, proprietaria del gruppo armatoriale CMA CGM, già presente nel capitale della struttura. L’annuncio è stato dato all’AFP il 12 novembre. Dopo quarant’anni ai fornelli, il cuoco lascia la guida operativa dell’hotel-ristorante affacciato sul Mediterraneo, primo locale di Marsiglia a ottenere le tre stelle Michelin, nel 2008.

Il figlio non subentrerà: il passaggio decisivo è questo

Passedat ha spiegato all’AFP di essere vicino ai 67 anni e che suo figlio non rileverà l’attività. Da qui la scelta di affidare il futuro della casa a una famiglia imprenditoriale radicata a Marsiglia e legata ai Passedat da rapporti personali che risalgono alla generazione precedente.

Gérald Passedat, vicino ai 67 anni: dopo quarant’anni ai fornelli del Petit Nice, il figlio non raccoglierà il testimone

Nell’intervista pubblicata da Le Chef il 13 novembre, il cuoco ha chiarito che la decisione è stata meditata e che i nuovi proprietari dispongono delle risorse per sviluppare la struttura. Il ristorante chiuderà il 30 gennaio 2027. I lavori partiranno a febbraio e dureranno tra dodici e diciotto mesi, forse di più. Il nome Le Petit Nice resterà. In pratica si conclude la gestione diretta dello chef e il locale si prepara a una trasformazione. Una proprietà diversa, un cantiere importante e una nuova fase da costruire, senza cancellare un’insegna che nel 2027 compirà 110 anni.

Le tre stelle non saranno l’obiettivo

Il passaggio più significativo riguarda proprio il futuro gastronomico. All’AFP Passedat ha dichiarato che riconquistare le tre stelle «non sarà l’obiettivo». Una frase che sposta l’attenzione dalla conservazione del riconoscimento alla continuità dell’istituzione.

La sala tristellata con le vetrate sul Mediterraneo: chiuderà dopo il servizio del 30 gennaio 2027

Passedat accompagnerà la famiglia Saadé come consigliere speciale per almeno due anni, secondo quanto ha precisato a Le Chef. Avvierà inoltre una propria società di consulenza, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nella cucina e nell’ospitalità. Il distacco dai fornelli del Petit Nice non coincide dunque con l’uscita dalla professione. È un passaggio delicato: conservare il nome è relativamente semplice; dare continuità a una cultura dell’accoglienza, a una squadra e a un’identità gastronomica richiede molto di più.

In Italia il confronto è con l’alleanza Cerea-Ruffini

In italia non ci sono al momento casi simili in vista. Il riferimento più concreto è Da Vittorio, pur con una differenza sostanziale rispetto al caso marsigliese. Come già spiegato da Italia a Tavola, Ou(r) Group, holding della famiglia Ruffini, è entrata nel gruppo dei Cerea con una quota del 40%. Il restante 60% è rimasto alla famiglia Cerea.

A Marsiglia si realizza invece una cessione totale, accompagnata dall’uscita dello chef dalla guida della cucina. A Brusaporto l’apertura del capitale sostiene invece lo sviluppo di un gruppo nel quale la famiglia conserva la maggioranza. Due operazioni diverse, che mettono entrambe al centro il futuro dell’impresa oltre il suo assetto originario.

L’hotel cinque stelle con la piscina tra le palme: la famiglia Saadé ha rilevato l’intera struttura

la notizia va considerata perché la ristorazione italiana può bavere tantissimi casi in cui non si sa che futuro ci sarà quando quando il fondatore decide di fermarsi. Il ricambio va preparato: nella proprietà, nella direzione, in cucina e in sala. E la disponibilità dei figli a proseguire l’attività non può essere considerata una voce già acquisita del patrimonio familiare.

Il capitale serve. Ma bisogna sapere per fare che cosa

L’arrivo di un investitore può finanziare una ristrutturazione, sostenere lo sviluppo e dare una prospettiva a un’attivitá che rischierebbe altrimenti di esaurirsi con il suo protagonista. Il caso Petit Nice suggerisce però una distinzione essenziale: comprare un ristorante significa acquisire anche la responsabilità della sua storia, senza pretendere di congelarla.

Un tavolo sulla terrazza a picco sul mare: con la casa, i nuovi proprietari acquisiscono anche la sua storia