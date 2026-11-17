Non è trascorso molto tempo da quando mettersi a tavola rappresentava uno dei momenti più importanti della giornata. Il pranzo e la cena riunivano la famiglia intorno a un tavolo apparecchiato, sul quale non mancavano mai una bottiglia di vino e una di olio, spesso proveniente dall’amico o dal nonno di campagna. Era un gesto antico, che sanciva il valore della famiglia e della condivisione. Riunirsi intorno al cibo aveva quasi un significato sacrale. Non c’era nulla da spiegare o da comprendere: per secoli, uomini e donne hanno vissuto così.

Un tempo, riunirsi a tavola per pranzo e cena rappresentava un importante rito familiare

Come sono cambiati il cibo e il rito di mettersi a tavola

Oggi il cibo è circondato da un’aureola di desiderio, piacere, bellezza e, in molti casi, lusso. Eppure, qualcosa sta accadendo, qualcosa sta cambiando. Il vino deve fare i conti con questioni legate alla salute, con un mondo scientifico sempre più attento ai rischi del suo consumo e con un’Unione europea che ha discusso l’introduzione di avvertenze sanitarie in etichetta, sul modello di quelle previste per il tabacco. Sul vino pesano inoltre le preoccupazioni legate alle normative sulla guida e al Codice della strada. L’olio, naturalmente italiano ed extravergine, viene invece raccontato soprattutto attraverso i suoi benefici per la salute, ma spesso con un linguaggio scientifico e termini altisonanti come polifenoli, antiossidanti, acido oleico e cultivar.

Il vino è al centro di preoccupazioni sanitarie, mentre l'olio viene valorizzato per i suoi benefici

A questo si aggiungono costi sempre più elevati, che rischiano di allontanare il consumatore medio, non sempre in grado di leggere o interpretare le etichette e spesso attratto dal prezzo più basso sugli scaffali. Il successo dei fast food, soprattutto fra i giovani, e la crescita degli acquisti attraverso il delivery e i canali online testimoniano quanto l’antico rito di cucinare e mettersi a tavola abbia subito una trasformazione. Sono cambiati i valori della socialità e della convivenza, quelli che affondano le proprie radici nel mondo greco e romano. Il convivium era l’immagine stessa della vita in comune, del cum vivere: un’espressione che racconta bene il nostro passato e il cui significato non lascia spazio a equivoci.

Il prezzo è diventato decisivo nella scelta di un ristorante

A mio giudizio, due espressioni sono quasi scomparse dal dialogo e dall’esperienza quotidiana del cibo: «Mi piace» ed «È buono». La scelta di un ristorante è sempre più spesso il risultato di una recensione o del suggerimento di un amico. «In quel ristorante si mangia bene?», «Il cuoco è bravo?». Domande e giudizi di questo genere orientano le nostre decisioni, ma negli ultimi tempi se ne è aggiunta un’altra, forse ancora più determinante: «Quanto costa?».

Nella scelta del ristorante, recensioni e prezzi contano sempre più del gusto personale

La crisi della ristorazione, e non soltanto di quella di alto livello, potrebbe trovare una parte della propria spiegazione proprio in questa domanda. D’altro canto, se la distribuzione che continua a crescere è soprattutto quella dei discount, come sostengono gli analisti di settore, il motivo appare piuttosto semplice: i consumi rallentano perché i cittadini prestano sempre maggiore attenzione alle spese. Il consumatore, oggi, si trova spesso in una condizione di difficoltà economica.

Cesare Battisti e la cultura gastronomica dei clienti

Nelle scorse settimane, un’affermazione, o comunque una riflessione, del cuoco milanese Cesare Battisti, del ristorante Ratanà, ha sollevato un acceso dibattito. Battisti, che utilizza abilmente la rete e i social per raccontare la propria capacità gastronomica, ha diffuso un pensiero piuttosto azzardato: se la ristorazione, soprattutto quella definita “fine dining”, attraversa una crisi, una parte della responsabilità sarebbe da attribuire all’incapacità del cliente di comprendere ciò che lo chef ha messo nel piatto. Un consumatore che, secondo questa lettura, sarebbe prevalentemente privo di una cultura del cibo adeguata a riconoscere, capire e valutare gli ingredienti. Un’analisi che, a mio giudizio, non rende completamente giustizia al consumatore e al cliente. È una riflessione gastronomica spinta, forse influenzata anche dalla continua ricerca di successo e consenso.

Lo chef milanese Cesare Battisti

Se il cliente manca di cultura alimentare, non possiamo però ignorare le responsabilità dei cuochi. In molti casi, l’inventiva, gli abbinamenti e la scelta degli ingredienti propongono esperienze che non sono alla portata di tutti, né dal punto di vista della comprensione né da quello economico. Lo stesso Battisti, nei suoi video gastronomici, racconta con entusiasmo la scelta del fantastico cotechino brianzolo di Marco d’Oggiono, delle uova di Selva valtellinesi, del mascarpone del bravo produttore pavese Marco Vaghi o del Bitto Storico. Grandi ingredienti, senza dubbio, che però il consumatore medio potrebbe non sapere dove procurarsi e, in molti casi, non essere nemmeno nelle condizioni di acquistare, considerato il loro costo. Ci troviamo dunque davanti a un cliente forse poco preparato, ma sicuramente con pochi soldi in tasca.

Anche i cuochi, allora, dovrebbero fare un po’ di autocritica. Del resto, un cliente che ordina del caviale probabilmente non conosce nulla della vita dello storione e forse non se ne interesserà mai. Eppure, mangia il caviale semplicemente perché gli piace. Non è necessario conoscere ogni aspetto di un ingrediente per apprezzarne il sapore. In molti casi, i cuochi risultano difficili da comprendere non tanto per una mancanza di cultura da parte di chi si siede a tavola, quanto per un eccesso di creatività. La scelta della semplicità trova invece conferma nel successo dei famosi paccheri al pomodoro del tristellato bergamasco Da Vittorio, una ricetta apparentemente facile da realizzare o da copiare, ma capace di conquistare proprio attraverso un piatto immediatamente riconoscibile.

Etichette alimentari e consumatori: quanto bisogna conoscere per scegliere?

Personalmente, occupandomi per lavoro del settore dell’olio, ho sempre sottolineato quanto il consumatore incontri difficoltà nello scegliere il prodotto migliore in negozio o al supermercato. Spesso non è nemmeno in grado di leggere correttamente le etichette, che peraltro non sono sempre comprensibili. Che cosa dovrebbe significare, per esempio, agli occhi di un normale acquirente, la dicitura “Olio prodotto con olive della Comunità europea”? Mi rendo conto, però, che non possiamo pretendere che ogni consumatore si trasformi in un tecnologo alimentare, così come non possiamo aspettarci che conosca il significato delle zone Fao indicate sulle confezioni del tonno o di altri pesci conservati. In fondo, l’atteggiamento più comune è quello di fidarsi del negoziante e delle scelte compiute dal supermercato. Il ragionamento è semplice: ciò che si trova sullo scaffale è già stato selezionato da compratori esperti e, dunque, dovrebbe offrire sufficienti garanzie.

Il cibo è cultura, ma il consumatore non va colpevolizzato

Il cibo è cultura? Ovviamente siamo portati a rispondere di sì. Siamo il Paese la cui cucina ha ottenuto il riconoscimento dell’Unesco e, rispetto a qualche anno fa, il consumatore è certamente più preparato e informato. Forse non sarà sempre in grado di giudicare o interpretare le numerose scelte dei cuochi contemporanei, ma questo non significa necessariamente che sia privo di cultura gastronomica. D’altra parte, Battisti non è certo l’unico cuoco a selezionare i propri ingredienti con capacità e curiosità. Il successo del suo ristorante ne è una dimostrazione, così come l’attenzione che dedica alle esigenze turistiche della città di Milano, anche attraverso il prolungamento degli orari di apertura pomeridiani.

I consumatori sono più informati, anche se non sempre comprendono le scelte degli chef