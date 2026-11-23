La MotivAzione, mi piace scriverla così, significa trovare un motivo per agire. Quando abbiamo sete cerchiamo dell’acqua senza ansie particolari e quando la troviamo abbiamo risolto il nostro problema. Se fossimo però nel deserto o in mezzo al mare la necessità di bere ci porterebbe a cercarla in maniera affannosa, quasi disperata, e qui entra in gioco la motivazione. Cercare l’acqua non è più un problema di semplice sete ma di sopravvivenza. La motivazione è tanto più forte quanto più forte è l’obiettivo che dobbiamo raggiungere.

Per cambiare davvero le nostre abitudini serve prima di tutto una forte motivazione per arrivare a un risultato

Cambiare mentalità: perché serve una motivazione forte

Dobbiamo essere fortemente motivati per fare qualcosa che normalmente non avremmo fatto, serve un cambio di mentalità per modificare le nostre routine quotidiane, perché risulterebbe davvero difficile se non trovassimo un motivo più che valido per cambiare. Per trovare la giusta motivazione saranno necessari sacrifici, decisioni impopolari e scelte impreviste che dovranno avere come obiettivo finale un netto e deciso miglioramento del nostro “status quo”.

Per esempio, per iniziare una dieta servono sin da subito grandi sacrifici

Iniziare una dieta è quasi prassi comune, molti decidono di mettersi a dieta prima delle vacanze estive per soddisfare la prova costume, altri per l’avvicinarsi del loro matrimonio o altri ancora semplicemente per evitare di cambiare il proprio guardaroba oramai limitato a pochi indumenti. Tuttavia, se ci mettessimo a dieta per evitare problemi di salute più gravi la nostra motivazione sarebbe decisamente più forte.

Obiettivi e consapevolezza: come trovare la motivazione

Il rischio di stare male impone sacrifici, rinunce e limitazioni, ma siamo capaci di valutare per tempo questa situazione? Abbiamo consapevolezza di cosa accade quando esageriamo nel bere o nel mangiare? Essere motivati significa avere chiari i passaggi necessari per ottenere il risultato e sapere utilizzare al meglio gli strumenti dei quali avremo bisogno e che avremo a disposizione. Diverso è motivare, attività praticamente impossibile se non per alcuni guru della formazione che insistono su tecniche di convincimento degli altri difficilmente applicabili.

Per iniziare un vero cambiamento, come può essere una dieta, serve anche darsi degli obiettivi precisi, oltre alla semplice motivazione

Tornando alla nostra motivazione, quali passaggi sono necessari e in quale ordine affrontarli? Perché: obiettivo dichiarato su cosa voglio ottenere Quando: entro quanto tempo Cosa: quali strumenti ho a disposizione Come e con chi: posso farcela da solo o devo chiedere il supporto di qualcuno/a Dove: un luogo amico agevola l’azione

Gestire le tentazioni e concedersi qualche premio

La grande disponibilità di cibo che troviamo nei supermercati, nei negozi di alimentari o nei mercati rionali induce a tentazione ma è anche un’opportunità per scelte ponderate. Se devo ridurre la carne rossa o i dolci eviterò le grigliate e le brioche mattutine, se devo rinunciare agli alcolici meglio non fare aperitivi e brindisi. Non dobbiamo nasconderci e nemmeno scappare da compleanni, feste o ricorrenze, ma limitare la nostra esposizione a tentazioni che rallenterebbero il raggiungimento del nostro obiettivo.

La grande disponibilità di cibo può indurre facilmente in tentazione ma bisogna mantenere salde le proprie motivazioni

Va anche detto che possiamo permetterci un premio ogni tanto: se siamo stati attenti e disciplinati per tutta la settimana una gustosa bistecca, così come una fetta di torta, ce la possiamo concedere a patto che sia un premio per il lavoro svolto e non l’inizio della rinuncia alla dieta.

Rigore, attenzione e piccoli passi per cambiare abitudini

La motivazione porta con sé rigore, attenzione e consapevolezza. Rigore nel rispettare le tabelle di marcia, attenzione nella scelta dei cibi e delle quantità, consapevolezza nell’essere sempre presenti a sé stessi sapendo rinunciare senza lamentarsi o cercare scuse per derogare. Le abitudini sono difficili da cambiare, ci consentono di ottenere risultati, seppur mediocri, quasi certi. Tuttavia, possiamo allenarci al cambiamento, possiamo migliorare a piccoli passi, uno dopo l’altro senza fretta. Dimagrire 10 kg in un mese significa portare scompensi al nostro corpo anche rischiosi, meglio allora perdere 10kg in 10 mesi, lasciando che il nostro corpo si adatti e lasciandolo cambiare gradualmente.

Allenare la mente al cambiamento partendo dalla quotidianità

Un esercizio banale ma utile: cambiare le nostre abitudini iniziando da quello che facciamo ogni mattina. Mi sveglio, faccio la doccia, poi colazione e infine mi vesto prima di uscire per andare in ufficio facendo sempre la stessa strada. Ebbene, proviamo a fare colazione prima della doccia, proviamo a cambiare strada per andare in ufficio, modifichiamo ciò che sembra banale, così facendo alleniamo la nostra mente al cambiamento.

Anche cambiare strada mentre si va al lavoro può aiutare mentalmente a cambiare le proprie abitudini