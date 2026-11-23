Nel celebre film Gli Intoccabili (The Untouchables) di Brian De Palma, la lotta di Eliot Ness contro l'organizzazione criminale di Al Capone dimostra quanto sia importante affiancare all'azione repressiva un sistema di regole, controlli e strumenti investigativi capaci di colpire le strutture che alimentano i mercati illeciti. Una lezione che, trasposta nel mondo del food & beverage, offre uno spunto di riflessione attuale: la tutela delle eccellenze agroalimentari e del Made in Italy non può prescindere da un sistema sanzionatorio efficace, da controlli coordinati e da una responsabilità condivisa lungo le filiere. È proprio su queste questioni che si è sviluppato il Convegno annuale promosso dall'Associazione Italiana di Diritto Alimentare (Aida-Ifla, svoltosi nella storica Sala Cinese della Reggia di Portici, presso il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.L'incontro, dal titolo «Sistema sanzionatorio e mercato agroalimentare. Percorsi interni e dimensione transnazionale», ha riunito studiosi italiani e stranieri, rappresentanti delle istituzioni, professionisti e operatori del settore, offrendo un'occasione di confronto interdisciplinare sull'evoluzione delle regole che governano il mercato agroalimentare e sulla loro effettività.

Il film Gli Intoccabili di Brian De Palma, richiamato durante il convegno come metafora del rapporto tra legalità, controlli e contrasto alle attività illecite

Regole, sanzioni e tutela del mercato: i temi della prima giornata

La prima giornata ha affrontato il rapporto tra regole, sanzioni e funzionamento del mercato, con particolare attenzione alle tutele degli operatori e dei consumatori. La prima sessione, «Regole e sanzioni: mercato e tutele», ha approfondito questioni quali la condizionalità nella Politica agricola comune (Pac), l'armonizzazione dei sistemi di controllo e sanzionatori, le responsabilità dei consorzi di tutela riconosciuti e il rapporto tra tutela della concorrenza e mercato agroalimentare.

La seconda sessione, «Imprese e consumatori tra innovazione e tutele», ha ampliato il confronto alle pratiche commerciali sleali nei rapporti B2C, all'affidabilità dei dati e alla certificazione della qualità nelle filiere digitali, alla vulnerabilità del consumatore e alla responsabilità civile nelle relazioni contrattuali. Spazio anche alle nuove tecnologie applicate all'agricoltura, con particolare riferimento al genoma editing e alle Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea). Un quadro nel quale il sistema sanzionatorio non viene considerato soltanto come strumento repressivo, ma anche come elemento di garanzia dell'equilibrio del mercato, della correttezza delle relazioni commerciali e della fiducia dei consumatori.

Dalla tradizione del Codice Rocco alla Legge 75/2026

Il secondo giorno ha posto al centro del dibattito la riforma della tutela penale agroalimentare, attraverso una sessione dal titolo particolarmente significativo: «Dal Codice Rocco al progetto Caselli. Approdo alla Legge n. 75/2026». La nuova disciplina, introdotta dalla Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani», rappresenta un passaggio importante nell'evoluzione del sistema di protezione del patrimonio agroalimentare nazionale. Il confronto ha riguardato il percorso legislativo della riforma, i nuovi profili della repressione penale, l'evoluzione giurisprudenziale del diritto alimentare e le ricadute sulle responsabilità dell'impresa agricola. Sono stati inoltre esaminati i profili procedurali, le conseguenze sul versante della tutela civilistica e le questioni di giurisdizione amministrativa.

Controlli sulla qualità e sulla conformità dei prodotti agroalimentari: la Legge 75/2026 rafforza gli strumenti di contrasto alle frodi e di tutela delle filiere

La legge interviene sul quadro delle fattispecie penali a tutela del commercio e del patrimonio agroalimentare, introducendo nuove disposizioni e modificando quelle esistenti. Parallelamente, riordina e aggiorna diversi ambiti del sistema sanzionatorio amministrativo, dei controlli e delle procedure di settore. Non si tratta, dunque, di un semplice aggiornamento delle sanzioni, ma di un intervento che investe il rapporto tra tutela penale, responsabilità degli operatori, attività di vigilanza e funzionamento del mercato.

Dai principi all'applicazione: il ruolo delle istituzioni e degli organi di controllo

Particolarmente significativo è stato il confronto della tavola rotonda dedicata a «Applicazioni, esiti e criticità della Legge n. 75/2026». La presenza di Felice Assenza, capo dipartimento Icqrf (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di Amedeo De Franceschi, per il Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare, e di Antonio De Cristofaro, per la Guardia di Finanza, ha consentito di portare al centro della discussione la dimensione operativa della riforma. Accanto alle istituzioni hanno partecipato rappresentanti delle organizzazioni agricole, del sistema della certificazione e del mondo accademico e professionale. È proprio nel rapporto tra disciplina normativa e attività concreta di controllo che si misura l'effettività di una riforma. La capacità di individuare le violazioni, ricostruire le responsabilità, acquisire elementi probatori e assicurare un'applicazione coerente delle disposizioni costituisce infatti una condizione essenziale per la tutela delle produzioni e della concorrenza leale.

La dimensione transnazionale: le frodi non conoscono confini

Il convegno ha infine allargato lo sguardo alla dimensione internazionale del diritto alimentare. La sessione conclusiva ha affrontato le difficoltà di applicazione delle discipline nazionali in un mercato globale, nel quale le filiere produttive e commerciali superano frequentemente i confini degli ordinamenti giuridici. Il confronto ha riguardato, tra gli altri temi, i sistemi di controllo delle etichette dei vini e delle bevande spiritose in Francia, il contrasto alle frodi alimentari e la tutela dei segnalanti in Germania, la protezione della filiera agroalimentare in Spagna e le esperienze di contrasto agli illeciti agroalimentari in Kenya e Argentina.

La circolazione internazionale degli alimenti rende necessario il coordinamento dei controlli e degli strumenti di contrasto alle frodi tra Paesi

Sono stati inoltre approfonditi l'impatto della riforma sulla responsabilità degli enti, le prime criticità applicative del fenomeno del Milk Sounding, il ruolo delle autorità competenti nella cessione gratuita di alimenti e mangimi e l'evoluzione delle sanzioni PAC alla luce della giurisprudenza europea. Un confronto che ha evidenziato come la tutela del mercato agroalimentare richieda strumenti di cooperazione, capacità di adattamento delle discipline nazionali e una visione condivisa delle responsabilità pubbliche e private.

La formazione professionale