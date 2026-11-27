Il Mercosur, o Mercato Comune del Sud, è un blocco commerciale sudamericano istituito nel 1991. I suoi quattro membri a pieno titolo sono Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, che insieme formano la sesta economia mondiale, con una popolazione di circa 270 milioni di abitanti. I negoziati sono iniziati nel 2000. Le componenti commerciali sono state concluse nel 2019 e un accordo politico migliorato è seguito il 6 dicembre 2024. La Commissione ha poi suddiviso il risultato in due strumenti giuridici paralleli: l'accordo di partenariato UE-Mercosur (Empa), che disciplina questioni politiche, di cooperazione e commerciali, richiede la ratifica da parte di tutti i 27 Stati membri dell'UE prima di entrare pienamente in vigore. L'accordo commerciale provvisorio (Ita), che disciplina esclusivamente le questioni commerciali, richiede il consenso del Parlamento europeo ed è entrato in vigore in via provvisoria il 1° maggio 2026, una volta che tutti e quattro i Paesi del Mercosur hanno completato le rispettive procedure di ratifica nazionali. In pratica, ciò significa che alcune disposizioni tariffarie e commerciali sono già in vigore, mentre l'intero partenariato, compresi gli elementi istituzionali e di cooperazione, è ancora in fase di ratifica.

Accordo UE-Mercosur: cosa prevede e quali Paesi coinvolge

Dato il numero di elementi ancora da definire (27 ratifiche nazionali, il consenso del Parlamento europeo e le pressioni politiche in diversi Stati membri), le imprese dovrebbero considerare le norme attuali come provvisorie e monitorare eventuali modifiche, anziché dare per scontato che l'accordo sia già definitivo. Nel 2024, gli scambi commerciali di merci tra l'UE e il Mercosur hanno raggiunto circa 111 miliardi di euro: 55,2 miliardi di euro di esportazioni dall'UE e 56 miliardi di euro di importazioni nell'UE. Oltre l'80% di tale flusso si è svolto tra l'UE e il Brasile. Tra il 2014 e il 2024 il commercio di merci è cresciuto di oltre il 36%. Nel 2023 (l'anno più recente per cui sono disponibili i dati), il commercio di servizi ha raggiunto circa 42 miliardi di euro. Nel 2023, gli investimenti dell'UE nel Mercosur ammontavano a circa 390 miliardi di euro, rendendo l'UE il maggiore investitore estero del blocco. In base all'accordo, il Mercosur eliminerà i dazi doganali su circa il 91% delle esportazioni dell'UE e l'UE su circa il 95% delle importazioni del Mercosur, con un'attuazione graduale nell'arco di 12-15 anni.

Cosa prevede l'accordo commerciale UE-Mercosur L'accordo commerciale UE-Mercosur si basa su alcuni obiettivi fondamentali: Eliminare i dazi doganali sulla stragrande maggioranza delle merci scambiate tra i due blocchi; Ridurre le barriere non tariffarie e gli attriti doganali; Aprire i mercati degli appalti pubblici; Proteggere la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche; Integrare gli impegni di sostenibilità legati all'Accordo di Parigi e agli standard internazionali del lavoro.

Cosa prevede l'accordo commerciale UE-Mercosur L'accordo commerciale UE-Mercosur si basa su alcuni obiettivi fondamentali: Eliminare i dazi doganali sulla stragrande maggioranza delle merci scambiate tra i due blocchi; Ridurre le barriere non tariffarie e gli attriti doganali; Aprire i mercati degli appalti pubblici; Proteggere la proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche; Integrare gli impegni di sostenibilità legati all'Accordo di Parigi e agli standard internazionali del lavoro.

Ue-Mercosur, cosa cambia per le imprese alimentari e agroalimentari

Ma quali cambiamenti interessano le imprese del settore alimentare e agroalimentare? Gli esportatori Ue di vino e liquori (dazi attualmente fino al 35%), cioccolato (20%) e olio d'oliva (10%) ottengono un accesso significativamente migliore al Mercosur. In cambio, il Mercosur ottiene un maggiore accesso per carne bovina, pollame, zucchero ed etanolo, sebbene l'Ue abbia limitato le importazioni preferenziali di carne bovina e pollame rispettivamente all'1,5% e all'1,3% della sua produzione annua totale, con un fondo di sicurezza di 6,3 miliardi di euro per proteggere gli agricoltori UE dalle perturbazioni del mercato. Il capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell'accordo commerciale Ue-Mercosur mantiene gli standard di sicurezza alimentare esistenti dell'Ue come requisito per l'ingresso nel mercato. La Commissione europea ha dichiarato esplicitamente che saranno consentite solo le importazioni conformi alle norme Ue in materia di sicurezza alimentare e che le ispezioni e le verifiche, sia nei Paesi esportatori sia alle frontiere dell'Ue, saranno rafforzate.

Mercosur, meno dazi e più importazioni

Il trattamento tariffario preferenziale dipende dal rispetto di specifiche regole di origine, che richiedono dati documentati e verificabili sulla catena di approvvigionamento. Inoltre, l'accordo commerciale del Mercosur tutela diverse centinaia di indicazioni geografiche dell'Ue (vini, formaggi, liquori e prodotti regionali) dall'imitazione nei mercati del Mercosur, aggiungendo un ulteriore livello di conformità in termini di etichettatura e dichiarazione del prodotto per i produttori del Mercosur che vendono nel mercato Ue o in aree limitrofe. Il capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile» dell'accordo impegna entrambe le parti a rispettare l'Accordo di Parigi, gli standard lavorativi fondamentali e le misure contro la deforestazione. Per i prodotti che effettivamente transitano nell'ambito dell'Ue-Mercosur (carne bovina, zucchero/etanolo, soia, cellulosa/carta/legname, vino/liquori, alcuni minerali), sette regolamenti saranno rilevanti nei prossimi 1-2 anni. Entrambe le parti ottengono accesso al mercato, ma l'onere della conformità non è simmetrico. Le aziende dell'UE che esportano nel Mercosur affrontano un percorso relativamente più agevole, poiché le tariffe e gli standard normativi del Mercosur sono meno stringenti. Gli esportatori di prodotti alimentari e agroalimentari con sede nel Mercosur si trovano invece ad affrontare una sfida ben più ardua: rispettare gli standard di sicurezza alimentare dell'Ue, documentare le regole di origine, osservare le indicazioni geografiche e dimostrare la dovuta diligenza in materia di sostenibilità, il tutto sotto la supervisione di controlli rafforzati alle frontiere e nei Paesi di origine. Ciò rende ancora più urgente la pianificazione per la preparazione all'ingresso nel mercato europeo per i produttori del Mercosur che desiderano conquistare la nuova domanda europea.

Cosa dovrebero fare le aziende del Mercosur Mappare la propria esposizione, individuando quali prodotti, fornitori o mercati di esportazione rientrano nelle linee tariffarie Ue-Mercosur e nell'ambito di applicazione del sistema sanitario e fitosanitario (SPS). Definire le regole di audit della documentazione di origine: prima di fare affidamento su dazi doganali inferiori, bisogna accertarsi di poter dimostrare lo status di origine del prodotto per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale. Verificare la conformità alle norme di sicurezza alimentare: gli esportatori del Mercosur dovrebbero confrontare le pratiche attuali con i requisiti SPS dell'UE fin da ora, in vista del rafforzamento delle ispezioni alle frontiere e nei Paesi di origine. Verificare l'esposizione alle indicazioni geografiche: controllare che i nomi dei prodotti e l'etichettatura non siano in conflitto con le indicazioni geografiche (IG) recentemente protette dall'UE. Valutare i requisiti di sostenibilità: mappare come gli obblighi in materia di sostenibilità potrebbero applicarsi all'azienda, ai prodotti o alla catena di fornitura. Monitorare lo stato di ratifica: seguire l'iter di attuazione dell'EMPA nei 27 Stati membri dell'UE, poiché gli obblighi e le garanzie potrebbero subire modifiche prima della sua piena entrata in vigore. Si prevede che l'intero accordo dovrà essere rinegoziato.

Cosa dovrebero fare le aziende del Mercosur Mappare la propria esposizione, individuando quali prodotti, fornitori o mercati di esportazione rientrano nelle linee tariffarie Ue-Mercosur e nell'ambito di applicazione del sistema sanitario e fitosanitario (SPS). Definire le regole di audit della documentazione di origine: prima di fare affidamento su dazi doganali inferiori, bisogna accertarsi di poter dimostrare lo status di origine del prodotto per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale. Verificare la conformità alle norme di sicurezza alimentare: gli esportatori del Mercosur dovrebbero confrontare le pratiche attuali con i requisiti SPS dell'UE fin da ora, in vista del rafforzamento delle ispezioni alle frontiere e nei Paesi di origine. Verificare l'esposizione alle indicazioni geografiche: controllare che i nomi dei prodotti e l'etichettatura non siano in conflitto con le indicazioni geografiche (IG) recentemente protette dall'UE. Valutare i requisiti di sostenibilità: mappare come gli obblighi in materia di sostenibilità potrebbero applicarsi all'azienda, ai prodotti o alla catena di fornitura. Monitorare lo stato di ratifica: seguire l'iter di attuazione dell'EMPA nei 27 Stati membri dell'UE, poiché gli obblighi e le garanzie potrebbero subire modifiche prima della sua piena entrata in vigore. Si prevede che l'intero accordo dovrà essere rinegoziato.

Il sondaggio globale sull'approvvigionamento 2026 di QIMA (gruppo internazionale specializzato nei settori del testing, dell'ispezione e della certificazione, che svolge servizi di ispezione, analisi di laboratorio, revisione contabile e certificazione), basato sulle risposte di oltre 1.000 aziende con reti di approvvigionamento internazionali, ha rilevato che la metà di tutte le catene di fornitura prevede che le sfide relative alla conformità normativa interromperanno le operazioni nel 2026 e che quasi un terzo non è ancora sicuro di quali normative ESG (Environmental, Social and Governance, in italiano: ambientali, sociali e di governance) si applichino alla propria attività, una percentuale in aumento rispetto al 2023. Le aziende già soggette ad almeno una legge ESG hanno il 65% di probabilità in più di considerare i criteri ESG nelle decisioni di approvvigionamento, ma segnalano anche la conformità come una delle principali cause di interruzione con una frequenza maggiore (48%, contro il 30% per quelle non soggette a tali normative). Lo stesso sondaggio ha rilevato che le aziende con piena visibilità della catena di fornitura gestiscono i problemi di qualità e conformità circa il doppio più facilmente rispetto a quelle con visibilità limitata. Lo schema si ripete generalmente per gli accordi commerciali: l'accesso a nuovi mercati tende ad arrivare più rapidamente della capacità delle aziende di essere pronte. L'accordo UE-Mercosur rappresenta una prova concreta di questo divario.

Pesticidi vietati nell'Ue, la Francia blocca l'import di alcuni prodotti ortofrutticoli

Tuttavia, il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea introduce una significativa incertezza giuridica a lungo termine. Si prevede che un parere consultivo o una sentenza definitiva da parte della Corte richiederanno anni. Infatti, allo stato (provvisorio) attuale, si tratta di un sistema commerciale fallimentare, che premia il cibo a basso costo, svaluta il lavoro degli agricoltori e mina la transizione dell'Europa verso sistemi alimentari equi, locali e agroecologici, aggravando la distruzione ambientale, peggiorando le violazioni dei diritti umani e rafforzando il controllo delle multinazionali sul sistema alimentare. Gran parte delle preoccupazioni si concentra sulle importazioni di prodotti agricoli legati a danni ambientali, tra cui grandi quantità di carne bovina e mangimi per animali associati alla deforestazione, all'allevamento intensivo e all'uso di almeno 160 pesticidi vietati nell'UE. Sebbene il Mercosur sia diventato un punto critico, i critici affermano che esso illustra un problema più ampio: un sistema commerciale globale che privilegia il volume e il prezzo rispetto all'impatto sociale, ambientale e territoriale, lasciando i piccoli agricoltori e i sistemi alimentari locali sempre più esposti.

Le proteste in Francia sull'accordo Ue-Mercosur

Frattanto, la Francia ha vietato l'importazione di prodotti ortofrutticoli contaminati da cinque sostanze attive (quattro fungicidi e un erbicida) vietate nell'Unione europea: mancozeb (fungicida), tiofanato-metile (fungicida), carbendazim (fungicida, metabolita del tiofanato-metile), benomil (fungicida) e glufosinato (erbicida). Eventuali sostegni economici al settore, prospettati dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, non hanno convinto per nulla gli operatori francesi, dando la stura a manifestazioni contro l'accordo di libero scambio con gli Stati del Mercosur, la PAC (Politica agricola comune) e la strategia messa a punto per debellare la dermatosi nodulare contagiosa che sta colpendo i bovini.

Tracciabilità alimentare e origine delle materie prime: come cambia il menu

La tracciabilità alimentare nella ristorazione è il sistema che permette di ricostruire l'intera storia di un prodotto, dall'origine della materia prima fino al piatto servito al tavolo. Con l'apertura dei mercati legata all'accordo Ue-Mercosur, diventa lo strumento principale per tutelare sia la salute del cliente sia l'identità del locale. L'ingresso di prodotti sudamericani (soprattutto carni bovine, pollame e cereali) a prezzi competitivi spinge molti clienti a chiedere garanzie sulla provenienza del cibo. I disciplinari agricoli e zootecnici europei sono tra i più rigidi al mondo; dichiarare la provenienza consente al ristoratore di dimostrare che l'ingrediente rispetta specifici standard sanitari, ambientali e di benessere animale. La trasparenza giustifica un eventuale posizionamento di prezzo più alto rispetto ai locali che utilizzano materie prime d'importazione standardizzate.

Le principali conseguenze per i ristoranti Arrivo di materie prime a minor costo: l'eliminazione o la riduzione dei dazi su oltre il 95% del valore dell'export agricolo UE-Mercosur facilita l'ingresso in Europa di grandi quantità di carne bovina, cereali, zucchero, soia e pollame provenienti da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Pressione sui prezzi e standard di mercato: l'aumento dell'offerta di materie prime estere — prodotte con regole sanitarie, ambientali e lavorative differenti da quelle europee — spinge i fornitori a proporre prodotti più economici e standardizzati, costringendo i ristoratori a valutare se puntare sul risparmio o marcare la differenza sulla qualità. Tutela delle eccellenze italiane e DOP/IGP: l'accordo protegge 57 indicazioni geografiche italiane (e oltre 340 europee) con clausole di salvaguardia e il divieto di imitazione per formaggi, salumi e vini nei mercati esteri del blocco sudamericano, difendendo l'autenticità del Made in Italy per chi esporta o acquista prodotti certificati. Scelte di posizionamento per i locali: ristoranti, enoteche e distributori si trovano a dover ripensare i propri menu e la comunicazione con la clientela: da un lato la sfida della concorrenza sui costi della materia prima, dall'altro la valorizzazione della filiera corta e della tracciabilità trasparente per distinguersi.

Le principali conseguenze per i ristoranti Arrivo di materie prime a minor costo: l'eliminazione o la riduzione dei dazi su oltre il 95% del valore dell'export agricolo UE-Mercosur facilita l'ingresso in Europa di grandi quantità di carne bovina, cereali, zucchero, soia e pollame provenienti da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Pressione sui prezzi e standard di mercato: l'aumento dell'offerta di materie prime estere — prodotte con regole sanitarie, ambientali e lavorative differenti da quelle europee — spinge i fornitori a proporre prodotti più economici e standardizzati, costringendo i ristoratori a valutare se puntare sul risparmio o marcare la differenza sulla qualità. Tutela delle eccellenze italiane e DOP/IGP: l'accordo protegge 57 indicazioni geografiche italiane (e oltre 340 europee) con clausole di salvaguardia e il divieto di imitazione per formaggi, salumi e vini nei mercati esteri del blocco sudamericano, difendendo l'autenticità del Made in Italy per chi esporta o acquista prodotti certificati. Scelte di posizionamento per i locali: ristoranti, enoteche e distributori si trovano a dover ripensare i propri menu e la comunicazione con la clientela: da un lato la sfida della concorrenza sui costi della materia prima, dall'altro la valorizzazione della filiera corta e della tracciabilità trasparente per distinguersi.

Il ristoratore, in base al Reg. CE 178/2002, deve sempre essere in grado di documentare alle autorità chi gli ha fornito ciascun ingrediente (conservando bolle, fatture ed etichette dei lotti). Mentre per la carne bovina fresca al dettaglio l'origine è sempre obbligatoria, al ristorante l'indicazione precisa del Paese di provenienza (es. «Manzo 100% italiano» o «Controfiletto argentino») è una scelta volontaria, ma, se dichiarata, deve essere verificabile e non ingannevole. La presenza di materie prime congelate all'origine o abbattute in loco va sempre segnalata chiaramente nel menu (spesso con un asterisco).

Per comunicare questi aspetti alla clientela di un ristorante, sarebbe preferibile: Inserire accanto ai piatti principali il nome dell'azienda agricola, la zona di allevamento o coltivazione o il consorzio di tutela (es. DOP, IGP, Presìdi Slow Food). Offrire una pagina digitale o una sezione dedicata sul menu, che racconti i fornitori principali, le certificazioni e le scelte etiche della cucina. Formare i camerieri, che devono conoscere l'origine dei tagli di carne, dei formaggi, dei vini e dei vegetali, per rispondere con sicurezza e competenza alle domande dei commensali.

Come progettare il menu Un menu ben progettato trasforma l'obbligo normativo in un argomento di vendita che giustifica il valore dei piatti, con: Sezione o box «I nostri fornitori»: dedicare una pagina iniziale o un riquadro finale all'elenco delle aziende agricole, dei caseifici e degli allevatori locali da cui ci si rifornisce. Descrizione sintetica nel piatto: evitare elenchi troppo lunghi nel singolo piatto, inserendo invece un solo elemento distintivo di origine (es. Tagliata di manzo Razza Piemontese con rucola selvatica e scaglie di Ragusano DOP). Legenda chiara a piè di pagina: raggruppare in modo ordinato gli allergeni (obbligatori per legge), la legenda del prodotto congelato/abbattuto e il significato dei loghi o delle sigle usate (DOP, IGP, Bio, Presidio Slow Food). Supporto digitale tramite QR Code: collegare il menu cartaceo a una scheda digitale, dove è possibile aggiornare rapidamente la provenienza stagionale degli ingredienti senza dover ristampare ogni volta l'intero menu. Verifica delle schede tecniche: prima di scrivere il nuovo menu, controllare le fatture e le etichette di tutti gli ingredienti per allineare le diciture esattamente a ciò che entra in magazzino. Allineamento con la brigata di cucina e sala: assicurarsi che lo chef non sostituisca un ingrediente certificato con uno standard, anche in caso di emergenza, senza avvisare la sala, perché servire un prodotto diverso da quello dichiarato sul menu configura il reato di frode in commercio.

Come progettare il menu Un menu ben progettato trasforma l'obbligo normativo in un argomento di vendita che giustifica il valore dei piatti, con: Sezione o box «I nostri fornitori»: dedicare una pagina iniziale o un riquadro finale all'elenco delle aziende agricole, dei caseifici e degli allevatori locali da cui ci si rifornisce. Descrizione sintetica nel piatto: evitare elenchi troppo lunghi nel singolo piatto, inserendo invece un solo elemento distintivo di origine (es. Tagliata di manzo Razza Piemontese con rucola selvatica e scaglie di Ragusano DOP). Legenda chiara a piè di pagina: raggruppare in modo ordinato gli allergeni (obbligatori per legge), la legenda del prodotto congelato/abbattuto e il significato dei loghi o delle sigle usate (DOP, IGP, Bio, Presidio Slow Food). Supporto digitale tramite QR Code: collegare il menu cartaceo a una scheda digitale, dove è possibile aggiornare rapidamente la provenienza stagionale degli ingredienti senza dover ristampare ogni volta l'intero menu. Verifica delle schede tecniche: prima di scrivere il nuovo menu, controllare le fatture e le etichette di tutti gli ingredienti per allineare le diciture esattamente a ciò che entra in magazzino. Allineamento con la brigata di cucina e sala: assicurarsi che lo chef non sostituisca un ingrediente certificato con uno standard, anche in caso di emergenza, senza avvisare la sala, perché servire un prodotto diverso da quello dichiarato sul menu configura il reato di frode in commercio.

Per impostare e aggiornare il menu in modo corretto e strategico, è necessario unire una comunicazione trasparente dell'origine delle materie prime al rigoroso rispetto delle norme sulle diciture protette ed evitare la frode in commercio. Nel menu la regola d'oro è la veridicità, da declinare come segue: Ogni indicazione scritta deve corrispondere alle fatture di acquisto e alle etichette dei fornitori conservate in cucina. Si può usare il nome protetto (es. Parmigiano Reggiano DOP, Prosciutto di Parma DOP, Olio extravergine di oliva Monte Etna DOP) solo se si utilizza l'ingrediente originale certificato, senza sostituirlo con prodotti simili o generici. Espressioni come «Manzo 100% italiano», «Carni nazionali» o «Pescato del Mediterraneo» sono valide solo se l'intera filiera (nascita, allevamento e macellazione per le carni, o zona FAO per il pesce) corrisponde a quanto dichiarato. Se si acquistano tagli esteri di pregio, vanno valorizzati con precisione (es. «Controfiletto di Black Angus argentino») invece di usare formule vaghe che possano far presumere un'origine locale. L'uso di materie prime surgelate o congelate all'origine va sempre segnalato chiaramente (solitamente con un asterisco rimandato a fondo pagina) e, se si acquista prodotto fresco e si abbatte in cucina per sicurezza sanitaria (come il pesce crudo), va utilizzata la dicitura specifica «prodotto fresco sottoposto ad abbattimento termico preventivo secondo normativa» per non svalutare la qualità della materia prima.

Castagna dell'Etna e filiera corta: la serata da Scialari Experiences

Queste riflessioni sono scaturite da una serata, presso Scialari Experiences a Catania (in via Ronchi 2), intitolata «Ti prendo in castagna!», con protagonista indiscussa la castagna dell'Etna: la cooperativa che ormai da quasi un decennio ha gestito la bottega di prodotti tipici a km zero e biologici, provenienti da cooperative sociali e agricole siciliane orientate alla sostenibilità, da qualche anno ha ufficialmente aperto uno spazio di somministrazione, offrendo colazioni, pranzi, light lunch, piatti del giorno a base di ingredienti stagionali, taglieri e opzioni plant-based/vegane e organizzando degustazioni, incontri con i produttori ed eventi serali (spesso il venerdì sera). Favorire la filiera corta diventa l'unica contromisura immediata ed efficace nei confronti di ogni degenerazione derivante dagli effetti dell'accordo UE-Mercosur.

Le Castagne dell'Etna

Bisogna ricordare, infatti, che nel 2024 la produzione mondiale totale ha raggiunto circa 2,1 milioni di tonnellate. La Cina è stata il maggior produttore di castagne con 1,5 milioni di tonnellate, seguita da Spagna, con 181 mila tonnellate, Bolivia, con 84 mila tonnellate, Turchia, con 74 mila tonnellate, e Italia, con 64 mila tonnellate (dati FAOSTAT 2024). Per cui, seppure residuale sul totale, notevole risulta la produzione italiana che, su 40.000 ettari coltivati, è concentrata principalmente in Campania (50% della quota nazionale), seguita da Calabria (15%), Lazio (10%), Toscana (8%), Piemonte (7%), Emilia-Romagna (6%), Sicilia (1%) e altre regioni (3%). La castagna rimane comunque un prodotto agroalimentare per la cui fertilizzazione viene eventualmente privilegiata la sostanza organica, evitando assolutamente i concimi minerali (soprattutto se azotati).

Bruschetta con ricotta fresca, miele di castagno e timo Risotto con crema di castagne, porri e nocciole Uovo dal cuore morbido (barzotto) su purea di castagne e patate ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Bruschetta con ricotta fresca, miele di castagno e timo Risotto con crema di castagne, porri e nocciole Uovo dal cuore morbido (barzotto) su purea di castagne e patate