American Express entra al ristorante: completata l'acquisizione di TheFork

American Express ha completato l'acquisizione di TheFork, la piattaforma europea per la ricerca e la prenotazione dei ristoranti che faceva capo a Tripadvisor. L'operazione si è conclusa il 1° novembre e ha un valore di 700 milioni di dollari, in un'unica soluzione e soggetto ad alcuni aggiustamenti. Il passaggio di proprietà riguarda le società che gestiscono la piattaforma di prenotazione e gestione dei ristoranti in Europa. Per Tripadvisor si tratta della cessione di un'attività importante, mentre per American Express rappresenta un ingresso più diretto nel mercato europeo delle prenotazioni nella ristorazione. L'acquisizione si inserisce in un percorso più ampio di convergenza tra servizi finanziari, tecnologia e ristorazione, nel quale l'esperienza gastronomica assume un ruolo crescente nelle strategie dei grandi gruppi internazionali.American Express ha completato l'acquisizione di TheFork, la piattaforma europea per la ricerca e la prenotazione dei ristoranti che faceva capo a Tripadvisor. L'operazione, annunciata il 15 giugno scorso, si è conclusa il 1° novembre e ha un valore di 700 milioni di dollari, in un'unica soluzione e soggetto ad alcuni aggiustamenti. Il passaggio di proprietà riguarda le società che gestiscono la piattaforma di prenotazione e gestione dei ristoranti in Europa. Per Tripadvisor si tratta della cessione di un'attività importante, mentre per American Express rappresenta un ingresso più diretto nel mercato europeo delle prenotazioni nella ristorazione.

American Express completa l'acquisto di TheFork

TheFork mantiene il marchio e la propria operatività

Il cambio di proprietà - annunciato lo scorso giugno - non comporterà, almeno nella fase iniziale, una modifica dell'identità della piattaforma. TheFork continuerà a operare con il proprio marchio e la propria struttura, mantenendo il focus sui ristoratori partner e sui clienti che utilizzano il servizio per cercare e prenotare un tavolo. Le due aziende esploreranno possibili sinergie tra le rispettive attività e competenze, con l'obiettivo di sviluppare nuove opportunità. La prospettiva è mettere in relazione la presenza consolidata di TheFork nel mercato europeo della ristorazione con la dimensione internazionale e l'esperienza di American Express nei settori della ristorazione e dell'ospitalità. Per Tripadvisor si tratta anche di una scelta strategica: la vendita consente al gruppo di concentrarsi maggiormente sulle attività legate ai viaggi e alle esperienze, mentre TheFork entra in una realtà che considera la ristorazione uno dei principali punti di contatto con la propria clientela.

The Fork manterrà il proprio marchio

A commentare l'operazione è Almir Ambeskovic, ceo di TheFork, che sottolinea il valore dell'ingresso nel gruppo americano e le prospettive di sviluppo per la piattaforma. «Unirsi ad American Express rappresenta un nuovo capitolo per TheFork. Mettendo a sistema la nostra consolidata esperienza nel settore della ristorazione, il patrimonio tecnologico e la presenza radicata in Europa con il raggio d'azione globale e la leadership di American Express nei settori della ristorazione e dell'ospitalità, puntiamo a generare ancora più valore per i nostri clienti e per i ristoratori partner». Ambeskovic ha inoltre espresso soddisfazione per il lavoro svolto dai team aziendali e per le opportunità di crescita che potranno svilupparsi con l'ingresso nel nuovo gruppo. Resta ora da capire come si tradurrà concretamente l'integrazione tra le due realtà e quali ricadute avrà per gli operatori della ristorazione. La continuità del marchio e dei servizi costituisce il punto di partenza, mentre le possibili sinergie con American Express rappresentano il principale elemento da osservare nei prossimi mesi.

Una rete da 50mila ristoranti nel mercato europeo

Fondata nel 2007 in Francia con il nome LaFourchette, TheFork è oggi una delle principali piattaforme europee per la prenotazione dei tavoli, con una rete che supera i 50mila ristoranti distribuiti in undici Paesi. Oltre all'attività di prenotazione attraverso app e sito web, l'azienda sviluppa strumenti per la gestione delle prenotazioni, la relazione con i clienti e l'organizzazione delle attività operative dei locali. La dimensione della rete è uno degli elementi che rendono l'acquisizione interessante per American Express. L'ingresso di TheFork consente infatti di ampliare sensibilmente il numero di ristoranti raggiungibili attraverso i servizi del gruppo, rafforzando soprattutto la presenza in Europa. Non è un passaggio isolato. L'operazione si colloca nella progressiva convergenza tra servizi finanziari e ristorazione, un fenomeno che coinvolge anche altri investitori e gruppi internazionali, interessati a entrare direttamente nelle attività legate all'esperienza gastronomica.

American Express, dopo Resy e Tock arriva TheFork

L'acquisizione si inserisce in una strategia che American Express porta avanti da alcuni anni. Il gruppo statunitense aveva già investito nel comparto delle prenotazioni con l'acquisizione di Resy nel 2019 e successivamente di Tock nel 2024, piattaforma specializzata nella gestione dei tavoli, delle prenotazioni e degli eventi. Con TheFork, American Express amplia ulteriormente la propria presenza internazionale e porta il network complessivo delle tre piattaforme a circa 75mila ristoranti e locali prenotabili. L'obiettivo non è soltanto aumentare il numero di indirizzi disponibili, ma integrare maggiormente la ristorazione nell'offerta di servizi riservata ai titolari delle proprie carte. «La ristorazione rappresenta uno dei principali ambiti attraverso cui le persone entrano in contatto con il nostro brand», ha spiegato Rafa Marquez, president of International Card Services di American Express.

Con TheFork, il network di American Express arriva a circa 75mila ristoranti e locali prenotabili