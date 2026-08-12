L’immagine dello stabilimento balneare italiano come semplice luogo di noleggio di lettini e ombrelloni appartiene ormai a un'altra epoca. Negli ultimi anni, la spiaggia si è evoluta fino a diventare un'estensione naturale del sistema di ospitalità e accoglienza del Paese: un hub complesso che integra ristorazione di qualità, servizi alla persona, attività sportive, accessibilità e tutela ambientale. Un’evoluzione che richiede investimenti, professionalità e lavoro regolare, ma che convive ancora con fenomeni di abusivismo e lavoro in nero e con un’incertezza sulle concessioni che dura da quindici anni.

La ristorazione e i servizi sul bagnasciuga trasformano lo stabilimento balneare in un hub complesso dell'ospitalità italiana

Se l’albergo garantisce l’accoglienza notturna, lo stabilimento rappresenta il luogo in cui il turista trascorre gran parte della sua giornata al mare: un pezzo sempre più importante dell’ospitalità italiana, basato su cura dei dettagli, comfort e relazione umana, che costituisce un valore unico del made in Italy turistico. È questo uno dei paradossi del settore: agli imprenditori si chiede di innovare, qualificare i servizi e garantire occupazione regolare, mentre il quadro normativo resta ancora instabile dopo anni di discussioni e rinvii.

L'ombra del sommerso: i numeri dei controlli estivi

A riportare d'attualità le criticità del settore sono stati i recenti controlli estivi della Guardia di Finanza nelle località turistiche italiane, ripresi da un'inchiesta de Il Fatto Quotidiano. Il quadro emerso dalle verifiche sul territorio fotografa episodi di grave irregolarità e sfruttamento. A Bari, una società di gestione dei servizi di salvamento è finita sotto sequestro per associazione a delinquere finalizzata al caporalato: i bagnini - giovani alla prima esperienza - venivano pagati tra i 2 e i 5 euro lordi all'ora e costretti a restituire in contanti parte della busta paga per finanziare altro lavoro nero. Il sistema si estende poi alle altre regioni: nel Vibonese, su 98 lavoratori identificati dalla Guardia di Finanza ben 43 sono risultati irregolari o totalmente in nero (con sospensione di sei aziende), a Gioia Tauro sono emerse concessioni demaniali con strutture mai accatastate ed evasioni IMU pluriennali, mentre a Treviso le Fiamme Gialle hanno sorpreso 26 lavoratori completamente "in nero" nei locali pubblici in sole poche settimane di controlli. A questo si aggiunge la piaga dell'abusivismo ricettivo, come dimostrato dai maxi-controlli a Roma Termini, dove sono stati comminati oltre 120mila euro di sanzioni ad alberghi e affittacamere del tutto illegali.

Le verifiche su lavoro sommerso, abusivismo ricettivo e regolarità contributiva puntano a tutelare i lavoratori e le imprese virtuose

Si tratta di rilievi e sanzioni che, se da un lato confermano la necessità di mantenere rigidi i presidi di legalità sui territori, dall'altro pongono un tema fondamentale per il futuro del comparto. Il contrasto a queste prassi non è soltanto una doverosa tutela dei diritti dei lavoratori, ma la principale forma di protezione per il tessuto imprenditoriale virtuoso: l'abusivismo e la violazione delle norme contrattuali generano infatti una latente concorrenza sleale, alterando i costi di gestione e penalizzando la stragrande maggioranza degli operatori che applicano i Contratti Collettivi Nazionali e sostengono un carico fiscale e contributivo ordinario.

La posizione del SIB: contrasto al dumping e valore delle regole

A riaffermare con chiarezza la necessità di isolare le condotte illecite è Federico Pieragnoli, segretario generale operativo del Sib (Sindacato italiano balneari) e presidente dell'Ente bilaterale del turismo toscano. «Come organizzazione sindacale siamo in prima linea per la difesa della legalità, sia sul fronte della correttezza d'impresa sia su quello del rispetto dei contratti collettivi di lavoro firmati dalle sigle maggiormente rappresentative», sottolinea Pieragnoli. «Condanniamo fermamente chi gestisce l'attività fuori dal perimetro delle regole. Chi ricorre al sommerso o a forme di dumping contrattuale mette a rischio l'intera imprenditoria sana, che in Italia sostiene una pressione fiscale vicina al 70%. È un fenomeno che va stigmatizzato senza riserve senz'altro, in estate come in inverno».

Federico Pieragnoli, segretario generale operativo del Sib (Sindacato italiano balneari) e presidente dell'Ente bilaterale del turismo toscano

Un tassello centrale per la qualificazione del lavoro stagionale risiede nel ruolo degli Enti bilaterali (organismi paritetici costituiti da associazioni datoriali e sindacati per erogare formazione, tutele e sostegno al reddito nei settori contrattualizzati, ndr), considerati da Pieragnoli veri e propri motori di attrazione e formazione. In un mercato che fatica a reperire personale, la formazione professionale erogata dagli enti rappresenta uno strumento strategico per offrire ai giovani una reale prospettiva di carriera nel turismo e, al contempo, per riqualificare lavoratori usciti da altri settori produttivi in difficoltà.

L'incertezza normativa e l'impatto sugli investimenti

Sul futuro del comparto pesa poi il nodo irrisolto della Direttiva Bolkestein, che introduce elementi di forte instabilità in una fase in cui la continuità d'impresa sarebbe fondamentale per mantenere alti gli standard dei servizi. «Sono ormai quindici anni che gli imprenditori balneari convivono con una costante spada di Damocle» spiega il segretario generale del Sib. «L'incertezza sulla stabilità delle concessioni frena la propensione agli investimenti a lungo termine, anche se molti operatori continuano comunque a rinnovare le strutture per garantire la qualità di ogni singola stagione. La direttiva è stata impostata male fin dal principio: ci troviamo oggi con pochissimi Comuni che hanno già avviato le gare e un panorama generale fermo in attesa delle decisioni del Governo dopo la stagione 2026».

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