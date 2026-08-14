San Teodoro (Sardegna) in testa, poi Gallipoli e Porto Cesareo (Puglia). Sono queste le prime tre delle 30 destinazioni più cercate dagli italiani per Ferragosto 2026, secondo la classifica realizzata dal portale Holidu (che ha affiancato alla graduatoria anche una verifica dei prezzi medi delle case vacanze in ciascuna località, dato che va però tenuto distinto dall'ordine delle ricerche). Detto ciò, rispetto allo scorso anno, il podio è cambiato parecchio: San Teodoro ha infatti scalzato San Vito Lo Capo (Sicilia), prima nel 2025 e ora quarta, Gallipoli è salita dalla sesta alla seconda posizione e Porto Cesareo dalla quinta alla terza. A guadagnare terreno è stata anche Palermo (Sicilia), passata dall'ottavo al quinto posto.

San Teodoro, regina della classifica Holidu Gallipoli, seconda tra le mete ricercate secondo Holidu Porto Cesareo, sul terzo gradino per Holidu ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): San Teodoro, regina della classifica Holidu Gallipoli, seconda tra le mete ricercate secondo Holidu Porto Cesareo, sul terzo gradino per Holidu

Il mare domina la top 10, poi torna l'estero

Scorrendo il resto della classifica, anche quest’anno a dominare quasi senza interruzioni è stato il mare e, considerando il caldo tropicale che sta attraversando la Penisola da nord a sud nelle ultime settimane, la scelta non sorprende più di tanto. Siracusa (Sicilia) si è piazzata sesta, Villasimius (Sardegna) settima e Tropea (Calabria) ottava; a chiudere la top 10 sono state Olbia e Alghero (Sardegna). Subito dietro si sono posizionate Sperlonga (Lazio), Vieste e Ostuni (Puglia), Catania (Sicilia) e Monopoli (Puglia), quindi Rimini (Emilia-Romagna), Budoni (Sardegna) e Giardini-Naxos (Sicilia). Ed è proprio dopo la località siciliana, al diciottesimo posto, che la graduatoria ha segnato la prima vera discontinuità: dopo un 2025 senza mete oltreconfine, sono tornate infatti le destinazioni straniere.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Le mete più cercate dagli italiani per Ferragosto 2026 (Holidu) Posizione Destinazione Regione Prezzo medio 1 San Teodoro Sardegna 318€ 2 Gallipoli Puglia 241€ 3 Porto Cesareo Puglia 245€ 4 San Vito Lo Capo Sicilia 229€ 5 Palermo Sicilia 143€ 6 Siracusa Sicilia 174€ 7 Villasimius Sardegna 314€ 8 Tropea Calabria 259€ 9 Olbia Sardegna 308€ 10 Alghero Sardegna 239€ 11 Sperlonga Lazio 369€ 12 Vieste Puglia 238€ 13 Ostuni Puglia 250€ 14 Catania Sicilia 118€ 15 Monopoli Puglia 252€ 16 Rimini Emilia-Romagna 219€ 17 Budoni Sardegna 308€ 18 Giardini-Naxos Sicilia 203€ 19 Formentera Spagna 448€ 20 Barcellona Spagna 330€ 21 Riccione Emilia-Romagna 282€ 22 Palma di Maiorca Spagna 386€ 23 Castiglione della Pescaia Toscana 292€ 24 Gaeta Lazio 247€ 25 Castellammare del Golfo Sicilia 196€ 26 Follonica Toscana 229€ 27 Capo d'Orlando Sicilia 227€ 28 Lignano Sabbiadoro Friuli-Venezia Giulia 275€ 29 San Vincenzo Toscana 287€ 30 Bari Puglia 167€

A interrompere il dominio italiano è stata la Spagna, che ha conquistato tre posti nella seconda metà della top 30: Formentera si è piazzata diciannovesima e Barcellona subito dietro, al ventesimo posto; dopo Riccione (Emilia-Romagna), ventunesima, è arrivata Palma di Maiorca (Spagna) al ventiduesimo. Una parentesi estera circoscritta a queste tre mete, perché dalla ventitreesima posizione in avanti la classifica è tornata tutta italiana: Castiglione della Pescaia (Toscana), Gaeta (Lazio), Castellammare del Golfo (Sicilia), Follonica (Toscana), Capo d'Orlando (Sicilia), Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia) e San Vincenzo (Toscana), fino a Bari (Puglia), trentesima.

Quanto costano le case vacanze nelle mete più cercate

La posizione nelle ricerche, naturalmente, racconta soltanto una parte della rilevazione. Holidu, come anticipato, ha affiancato alla graduatoria anche il prezzo medio delle case vacanze nelle singole destinazioni. Seguendo l'ordine della classifica delle ricerche, per San Teodoro la media rilevata è stata di 318 euro a notte, contro i 275 euro del 2025; Gallipoli si è attestata a 241 euro e Porto Cesareo a 245. San Vito Lo Capo ha raggiunto quota 229 euro, il 10% in più rispetto all'anno precedente, mentre Palermo si è fermata a 143. Restando nelle prime dieci posizioni, Siracusa ha registrato una media di 174 euro, Villasimius di 314, Tropea di 259, Olbia di 308 e Alghero di 239.

Holidu ha calcolato anche il prezzo medio delle case vacanze nelle singole destinazioni

Ed è proprio il confronto con i prezzi ad aver restituito una fotografia diversa rispetto all'ordine delle ricerche. Formentera, diciannovesima in classifica, ha fatto segnare il prezzo medio più alto dell'intera top 30, con 448 euro a notte. Alle sue spalle si sono collocate Palma di Maiorca con 386 euro e Sperlonga con 369, quindi Barcellona a 330. Sopra la soglia dei 300 euro sono finite anche San Teodoro, Villasimius, Olbia e Budoni; sul versante opposto, invece, Catania si è fermata a 118 euro, Palermo a 143 e Bari a 167.

Pubblicità

Sicilia, Puglia e Sardegna guidano per numero di località