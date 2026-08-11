Ferragosto nei ristoranti italiani: la spesa vale almeno mezzo miliardo

Il Ferragosto degli italiani e dei turisti passerà ancora una volta dalla tavola. Nella sola giornata del 15 agosto, infatti, la spesa nei pubblici esercizi supererà il miliardo di euro, con almeno 500 milioni destinati ai pranzi e alle cene nei ristoranti. È il picco di un mese che, secondo le stime del Centro studi Fipe-Confcommercio, porterà i consumi alimentari fuori casa a quota 10,8 miliardi di euro, contro i circa 9,3 miliardi nell’agosto dello scorso anno. Di questi, 1,6 miliardi saranno generati dalla clientela straniera.

Ferragosto, l’appuntamento da un miliardo di euro

Il 15 agosto resta dunque uno degli appuntamenti più importanti dell’estate per la ristorazione. Nelle località di mare e di montagna, nei borghi e nelle città d’arte, i locali diventano uno dei principali punti di riferimento per chi viaggia, ma anche per chi trascorre la giornata vicino a casa. Il pranzo continua a essere una tradizione per molti italiani che non sono in vacanza (lo scorso anno furono oltre cinque milioni le persone nei 91mila ristoranti aperti), invece i turisti tendono a scegliere soprattutto la cena, spesso al termine di una giornata trascorsa fra spiagge, sentieri oppure visite culturali.

A Ferragosto i ristoranti restano centrali per italiani e turisti

Ai 500 milioni di euro previsti nei ristoranti se ne aggiungeranno altrettanti distribuiti tra bar, stabilimenti balneari e altri pubblici esercizi. Colazioni, aperitivi, pause e dopocena accompagneranno così l’intera giornata nel Bel Paese, confermando quanto il Ferragosto sia ormai composto da diverse occasioni di consumo e non coincida più soltanto con il classico pranzo in famiglia o con la grigliata.

Agosto vale 10,8 miliardi: la cena guida i consumi fuori casa

Detto questo e allargando lo sguardo all’intero mese, agosto si conferma il periodo dell’anno nel quale si spende di più per mangiare e bere fuori casa. Dei 10,8 miliardi complessivi stimati da Fipe-Confcommercio (nel 2025, come anticipato, erano stati circa 9,3 miliardi), 6,2 miliardi finiranno nei ristoranti e 2,2 miliardi nei bar. La presenza dei visitatori stranieri avrà un peso rilevante, con consumi calcolati in 1,6 miliardi di euro.

Ad agosto la spesa fuori casa raggiungerà 10,8 miliardi di euro

La cena sarà l’occasione principale, con una spesa prevista di 5,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 4,9 miliardi del 2025, e più del doppio rispetto ai 2,7 miliardi destinati al pranzo, anch’essi superiori ai 2,4 miliardi dello scorso anno. Colazioni e aperitivi saliranno a 700 milioni di euro ciascuno, contro i 600 milioni del 2025, invece break e dopocena resteranno fermi a 400 milioni a testa. Numeri che confermano una crescita diffusa dei consumi lungo l’intera giornata, con incrementi più evidenti nei momenti principali della ristorazione.

La crescita prevista per agosto si inserisce, però, in un quadro estivo complessivamente più stabile. Nel periodo compreso tra giugno e settembre, infatti, la spesa per i consumi fuori casa dovrebbe raggiungere i 38,2 miliardi di euro, appena sopra i 38 miliardi registrati nel 2025. Un incremento contenuto, dunque, in una stagione condizionata da un quadro geopolitico complesso e dalle sue possibili conseguenze sui flussi turistici.

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Oltre 1,3 milioni di lavoratori per sostenere l’accoglienza estiva

«I dati previsionali di agosto sono confortanti, nonostante il complesso contesto geopolitico che condiziona i flussi turistici - ha commentato il presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani. In particolare, i primi risultati confermano come la ristorazione non sia solo un servizio di supporto al turismo, ma tra i principali generatori di valori: economici, sociali, identitari e culturali del Paese. Infatti, teniamo vive e sicure le città, garantiamo un presidio sociale contro l'abbandono dei borghi e offriamo uno spazio di comunità. A Ferragosto le nostre tavole rappresentano un momento di festa e di convivialità, sia a chi è in viaggio sia a chi rimane a casa, garantendo a tutti il valore della condivisione e del servizio. Dietro a questi numeri c'è l'impegno straordinario di oltre un milione di addetti che, con professionalità e impegno, continuano a tenere vivi e vivibili i territori e a valorizzare la nostra identità enogastronomica».

Il presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani