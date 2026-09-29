Franco Pepe si conferma al vertice di Pizza Maxima 2026 con Pepe in Grani a Caiazzo, in provincia di Caserta, replicando così il successo del 2025 quando il premio si chiamava ancora Pizza Awards. Sul podio anche Pier Daniele Seu, secondo con Seu Pizza a Roma, e Diego Vitagliano, terzo con la pizzeria di Bagnoli, a Napoli. La manifestazione, che riunisce 150 pizzerie e coinvolge 200 giornalisti del settore food, ha ampliato il proprio programma mantenendo il sistema delle nomination e degli Oscar della pizza. La nuova edizione, ospitata a Spazio Novecento a Roma, assegna riconoscimenti anche ai professionisti, alle diverse tipologie di pizza e alle carte, ai format e ai servizi delle pizzerie.

Pizza Maxima 2026, Franco Pepe vince per il secondo anno

Pepe in Grani, la pizzeria di Franco Pepe a Caiazzo, conquista nuovamente il primo posto nella classifica nazionale di Pizza Maxima e si aggiudica, ipso facto, anche il primato regionale in Campania. Al secondo posto si colloca Seu Pizza, a Roma, guidata da Pier Daniele Seu, che riceve anche il riconoscimento di Pizzaiolo dell'Anno 2026. Completa il podio 10 Diego Vitagliano, con la sede di Bagnoli, a Napoli. Vitagliano ottiene inoltre il premio per la Migliore Carta delle Pizze.

Pizza Maxima 2026: il podio

La Top Five si completa con I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, al quarto posto, e Confine Pizza & Cantina, a Milano, al quinto. Francesco Capece, alla guida di Confine insieme alla squadra del locale, viene premiato anche come Pizzaiolo Under 35 e porta alla pizzeria milanese il titolo di Migliore Pizzeria della Lombardia. Tra i risultati da segnalare c'è quello di Bob Alchimia a Spicchi, a Montepaone, in provincia di Catanzaro. L'insegna di Roberto Davanzo raggiunge il decimo posto nella classifica nazionale, conquista il primato regionale in Calabria e riceve i premi per la Migliore Pizza Contemporanea e per il Servizio di Sala.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Pizza Maxima 2026: la Top 10 Posizione Pizzeria Località 1 Pepe in Grani Caiazzo (CE) Campania 2 Seu Pizza Roma Lazio 3 10 Diego Vitagliano Napoli Campania 4 I Masanielli di Francesco Martucci Caserta Campania 5 Confine Pizza & Cantina Milano Lombardia 6 Clementina Fiumicino (RM) Lazio 7 I Masanielli di Sasà Martucci Caserta Campania

I premi ai pizzaioli e ai professionisti della pizza

Accanto alla classifica delle pizzerie, Pizza Maxima 2026 assegna quattro riconoscimenti individuali ai professionisti del settore. Pier Daniele Seu, di Seu Pizza e T.A.C. a Roma, è eletto Miglior Pizzaiolo dell'Anno, un premio che si aggiunge al secondo posto conquistato dalla sua pizzeria nella graduatoria nazionale. Il titolo di Pizzaiola dell'Anno va a Roberta Esposito, della pizzeria La Contrada di Aversa, in provincia di Caserta. Francesco Capece, di Confine Pizza & Cantina a Milano, riceve, come detto, il riconoscimento come Miglior Under 35, oltre a quello assegnato alla sua insegna come migliore pizzeria della Lombardia. Il premio di Miglior Fornaio dell'Anno è assegnato a Giovanni Capriello, che lavora alla Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 di Aversa.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Pizza Maxima 2026: i premi individuali Premio Vincitore Pizzeria Miglior Pizzaiolo dell'Anno Pier Daniele Seu Seu Pizza e T.A.C. Roma Pizzaiola dell'Anno Roberta Esposito La Contrada Aversa (CE) Miglior Under 35 Francesco Capece Confine Pizza & Cantina Milano Miglior Fornaio dell'Anno Giovanni Capriello Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 Aversa (CE)

Pizza Maxima 2026, i premi alle diverse tipologie di pizza

I premi speciali di Pizza Maxima 2026 distinguono le diverse interpretazioni della pizza, dalla tradizione alla ricerca sugli impasti e sui condimenti. L'Ammaccata di Casal Velino, in provincia di Salerno, conquista il riconoscimento per la pizza tradizionale con la Strazzata del contadino. Alle sue spalle si classificano 50 Kalò e La Notizia 53, entrambe di Napoli. Per la pizza contemporanea si impone Bob Alchimia a Spicchi, a Montepaone, in provincia di Catanzaro, con la pizza Metamorfosi. Il secondo posto va a Palazzo Petrucci, a Napoli, mentre Carlo Sammarco 2.0 di Aversa, nel Casertano, si colloca al terzo. È invece Palazzo Petrucci a conquistare il premio per la pizza creativa con la Diavola, davanti a I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e a Saccharum, ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Pizza Maxima 2026: le migliori pizze per categoria Categoria 1° posto 2° posto 3° posto Pizza tradizionale L'Ammaccata Casal Velino (SA) con la Strazzata del contadino 50 Kalò Napoli La Notizia 53 Napoli Pizza contemporanea Bob Alchimia a Spicchi Montepaone (CZ) con Metamorfosi Palazzo Petrucci Napoli Carlo Sammarco 2.0 Aversa (CE) Pizza creativa Palazzo Petrucci Napoli con la Diavola I Masanielli di Francesco Martucci Caserta Saccharum Altavilla Milicia (PA) Pizza fritta Die' Gustibus Giffoni Sei Casali (SA) con la Pizza Fritta circolare A Pizz è Femmena di Teresa Iorio Napoli La Masardona Napoli Pizza dolce La Bolla Caserta con Assoluto di mela annurca 10 Diego Vitagliano Napoli Cambia-Menti Caserta Pizza romana 180g e L'Elementare Roma ex aequo TAC Thin and Crunchy Roma Clementina Fiumicino

Tra le pizze fritte il primo posto va a Die' Gustibus, a Giffoni Sei Casali, nel Salernitano, con la Pizza Fritta circolare. Seguono A Pizz è Femmena di Teresa Iorio, a Napoli, e La Masardona, sempre nel capoluogo campano. Per la pizza dolce viene premiata La Bolla, a Caserta, con l'Assoluto di mela annurca. Completano il podio 10 Diego Vitagliano, a Napoli, e Cambia-Menti, ancora a Caserta. La categoria dedicata alla pizza romana registra un ex aequo al primo posto tra 180g e L'Elementare, entrambe a Roma. Al terzo posto si classifica TAC Thin and Crunchy, nella capitale, mentre Clementina, a Fiumicino, occupa la terza posizione secondo i risultati comunicati. Per la Miglior Margherita, si impone Bro. a Napoli, davanti a Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 ad Aversa e I Masanielli di Sasà Martucci a Caserta.

Le migliori carte di pizze, vini, birre e cocktail

I riconoscimenti alle carte premiano le pizzerie che affiancano alla proposta gastronomica un'offerta articolata di bevande e preparazioni. 10 Diego Vitagliano, a Napoli, conquista il premio per la Miglior Carta delle Pizze, davanti a Pepe in Grani, a Caiazzo, e a I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta. Per la Miglior Carta dei Fritti si distingue A Pizz è Femmena di Teresa Iorio, a Napoli. La Gatta Mangiona, a Roma, si classifica seconda, mentre I Borboni di Pontecagnano, in provincia di Salerno, occupano il terzo posto.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Pizza Maxima 2026: le migliori carte Premio 1° posto 2° posto 3° posto Miglior Carta delle Pizze 10 Diego Vitagliano Napoli Pepe in Grani Caiazzo I Masanielli di Francesco Martucci Caserta Miglior Carta dei Fritti A Pizz è Femmena Teresa Iorio Napoli La Gatta Mangiona Roma I Borboni Pontecagnano Carta dei Vini Avenida Calò Roma Brando Gioia del Colle Pizzeria della Passeggiata Priverno Carta delle Bollicine Clementina Fiumicino La Piedigrotta Varese Confine Pizza & Cantina Milano Migliori Cocktail Dry Milano L'Orso Messina Maiori – Palazzo Doglio Cagliari Miglior Carta delle Birre Apogeo Pietrasanta Framento Cagliari Fermenta Chieti

Il premio per la Carta dei Vini va ad Avenida Calò, a Roma, seguita da Brando, a Gioia del Colle, e dalla Pizzeria della Passeggiata, a Priverno. Nella categoria delle bollicine si impone Clementina, a Fiumicino, davanti a La Piedigrotta di Varese e a Confine Pizza & Cantina di Milano. Milano torna al vertice con Dry, che conquista il riconoscimento per i Migliori Cocktail. Seguono L'Orso, a Messina, e Maiori, all'interno di Palazzo Doglio, a Cagliari. Per la Miglior Carta delle Birre il primo posto è assegnato ad Apogeo, a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Framento, a Cagliari, si classifica seconda, mentre Fermenta, a Chieti, completa il podio.

Sala, format e comunicazione: i riconoscimenti alle pizzerie

Pizza Maxima 2026 dedica una parte dei premi anche all'organizzazione dei locali, ai modelli di servizio e alla capacità di comunicare la propria proposta. Bob Alchimia a Spicchi, a Montepaone, conquista il riconoscimento per il Miglior Servizio di Sala, seguito da Gli Esposito, a Salerno, e Avenida Calò, a Roma. Per il Miglior Format viene premiato Pop di Gino Sorbillo. Al secondo posto si colloca Pizza Bar Pier Daniele Seu, all'interno del Bvlgari Hotel, mentre Pizza&Bolle, a Roma, ottiene il terzo riconoscimento. Nella categoria dedicata alle catene di pizzerie si impone Vincenzo Capuano, seguito da Errico Porzio e dall'Antica Pizzeria da Michele. Tutte e tre le insegne hanno origine a Napoli e sono presenti con una rete di locali.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Pizza Maxima 2026: i riconoscimenti alle pizzerie Categoria 1° posto 2° posto 3° posto Miglior Servizio di Sala Bob Alchimia a Spicchi Montepaone Gli Esposito Salerno Avenida Calò Roma Miglior Format Pop – Gino Sorbillo Pizza Bar Pier Daniele Seu – Bvlgari Hotel Pizza&Bolle Roma Catena di Pizzerie Vincenzo Capuano Napoli Errico Porzio Napoli L'Antica Pizzeria da Michele Napoli Miglior Nuova Apertura Sasà Martucci Milano Futura Milano Brando Pizza Bistrot Gioia del Colle Comunicazione Errico Porzio Napoli Bob Alchimia a Spicchi Montepaone Crunch! Roma Miglior Pizza al Taglio Lievito Pizza Pane – Francesco Arnesano Roma Frumentario – Alessandro Santilli Roma Ruver – Alessandro Ruver Roma

Tra le nuove aperture, il primo posto va a Sasà Martucci, a Milano, davanti a Futura, anch'essa nel capoluogo lombardo, e a Brando Pizza Bistrot, a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Il premio per la Comunicazione viene assegnato a Errico Porzio, seguito da Bob Alchimia a Spicchi e da Crunch!, a Roma. Per la pizza al taglio, infine, si distingue Lievito Pizza Pane di Francesco Arnesano, a Roma, davanti a Frumentario di Alessandro Santilli e Ruver di Alessandro Ruver, entrambi nella capitale.

Le migliori pizzerie 2026 regione per regione

La classifica regionale di Pizza Maxima 2026 individua le prime tre insegne di ciascun territorio. La Campania ha, ovviamente, Pepe in Grani in testa, mentre nel Lazio il primo posto va a Seu Pizza. In Lombardia guida Confine Pizza & Cantina, che si colloca anche al quinto posto nella graduatoria nazionale.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso Pizza Maxima 2026: le migliori pizzerie per regione Regione 1° posto 2° posto 3° posto Abruzzo Giangi Pizza e Ricerca Arielli Impastatori Pompetti Roseto degli Abruzzi Fermenta Chieti Basilicata Fandango Filiano Casarsa Potenza Lucus Atella Calabria Bob Alchimia a Spicchi Montepaone Campana 12 Corigliano Vincenzo Fotia Siderno Campania Pepe in Grani Caiazzo 10 Diego Vitagliano Napoli I Masanielli di Francesco Martucci Caserta Emilia-Romagna 'O Fiore Mio Faenza Berberè Bologna Piccola Piedigrotta Reggio Emilia Friuli-Venezia Giulia Al Civicosei Trieste Gabin Gusto Esclamativo Udine Antonio Ferraro Laboratorio Pizza Gorizia Lazio Seu Pizza Roma Clementina Fiumicino 180g Roma Liguria Officine del Cibo Sarzana Kilo Imperia Portego de ma Imperia Lombardia Confine Pizza & Cantina Milano Dry Milano Milano Modus Milano Marche Mezzometro Senigallia Marcello D'Erasmo Ortezzano Farina Pizzeria Pesaro Molise Bas & Co. Pesche Al Centrale Campobasso Roberto Miele Pizzaiuolo Campobasso Piemonte Sestogusto Torino Sileo Pizzeria Nucetto Gusto Madre Alba Puglia Luppolo & Farina Latiano 400 Gradi Lecce Canneto Beach 2 Margherita di Savoia Sardegna Framento Cagliari Maiori – Palazzo Doglio Cagliari Sa Scolla Sassari Sicilia Saccharum Altavilla Milicia L'Orso Messina Piano B Palermo Toscana Apogeo Pietrasanta Giovanni Santarpia Firenze Giotto Firenze Trentino-Alto Adige Acquaefarina Trento Il Corso Bolzano SoulFood Merano Umbria Da Andrea Pizza Contemporanea Perugia Officine Bartolini Perugia Claudio al Vicolo Orvieto Valle d'Aosta I Saulle Quart Du Tunnel Courmayeur La Macina La Salle Veneto I Tigli San Bonifacio Renato Bosco Pizzeria San Martino Buon Albergo Gigi Pipa Este

La Pizza Conference

La Pizza Conference ha raccolto l’interesse di pizzaioli e operatori dell’arte bianca, mettendo a confronto professionisti della ristorazione, rappresentanti delle aziende e protagonisti dell’informazione gastronomica. Due i panel al centro della giornata, dedicati rispettivamente al rapporto tra pizzerie, guide e pubblico e al tema della pizza d’eccellenza. Il primo incontro, «Guide, classifiche, recensioni, social: come si entra, shitstorm e psicologia del rifiuto», ha affrontato uno degli aspetti più delicati per chi lavora nel settore: il rapporto con guide, classifiche, recensioni e social network, tra visibilità, giudizi e gestione delle reazioni negative. Al confronto hanno partecipato Lorenzo Ruggeri, direttore del Gambero Rosso, Alberto Lupini, direttore di Italiaa Tavola, Carlo Passera, responsabile della Guida Pizza di Identità Golose, il giornalista Luciano Pignataro, Alessandro Condurro, amministratore delegato di Da Michele in the World, Luca Carta, editore e direttore di Pizza Magazine, la psicologa Flavia Munafò e i pizzaioli Gino Sorbillo e Pier Daniele Seu.

La Pizza Conference ha riunito i professionisti del comparto per un confronto

Il secondo panel, «La pizza d’eccellenza: teoria e prassi», ha invece spostato l'attenzione sul prodotto e sulle condizioni necessarie per costruire una pizza di qualità. Al tavolo Antimo Caputo di Mulino Caputo, Giovanni Amodio di Latteria Sorrentina, Luigi Rega di Rega Pomodori, Fabrizio Basso di Olio Basso, Valentina Borsini di Fritti Gourmet, Massimo Rossini di ItaliaItalforni e i pizzaioli Errico Porzio e Roberto Davanzo.

I pizzaioli ai forni e le degustazioni

Accanto agli incontri, la manifestazione ha dato spazio alla degustazione diretta, con dieci pizzaioli alternati ai forni e oltre duemila spicchi distribuiti durante Pizza Lunch e Pizza Dinner. Per il Pizza Lunch hanno lavorato Francesco Arnesano di Lievito Pizza Pane a Roma, Diego Ciraudo di Die’ Gustibus a Giffoni Sei Casali, Marco D’Elia de Gli Esposito a Salerno, Matteo Lo Iacono di Crunch a Roma e Davide Ruotolo di Palazzo Petrucci a Napoli. Il Pizza Dinner ha visto invece ai forni Alessandro Negrini, Corporate Chef di Italforni, Angelo Pezzella di Pizzeria con cucina a Roma, Mirko Rizzo de L’Elementare a Roma, Ciro Tutino di Bro. a Napoli e Diego Vitagliano di 10 Diego Vitagliano a Napoli.

Ciro Tutino, uno dei 10 pizzaioli ad essersi alternato ai forni

A completare il programma sono stati i numerosi banchi di degustazione dedicati alle materie prime e ai prodotti del comparto. Tra gli assaggi, il tartufo di San Pietro a Pettine, i formaggi di Cibaria e della Tenuta Il Radichino, il salmone scozzese di Due Emme e i prodotti di Fritti Gourmet. Presenti anche il fiordilatte di Latteria Sorrentina, i pomodori di Rega Food, l’olio Basso, il gin Di Baldo, la birra artigianale Fravort, il caffè TuCoffee, i vini di Medevì, Cantine Volpetti e Amor Vitae, oltre all’acqua Orsini.

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Pizza Maxima 2026: la classifica completa

Ecco la classifica delle prime 100 pizzerie d'Italia secondo Pizza Maxima: