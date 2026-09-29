È Caffè Gilli di Firenze il vincitore del Premio illy Bar dell’Anno assegnato dalla guida I Migliori Bar d’Italia 2027 del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con illycaffè. Il riconoscimento premia la capacità dello storico locale di mantenere un legame con la tradizione fiorentina, rinnovando al tempo stesso ambienti e proposta. Affacciato su piazza della Repubblica, Gilli è tra le pasticcerie più antiche d’Italia. Dopo il rinnovo degli spazi all’inizio del 2026, il locale continua a proporre un’offerta che comprende caffetteria, pasticceria, cucina e miscelazione, accompagnando diversi momenti della giornata. Il premio si inserisce in un’edizione che introduce un cambiamento nel sistema di valutazione della guida: Chicchi e Tazzine lasciano il posto a un unico simbolo, la Tazzina, che misura la qualità complessiva del bar.

Il Caffè Gilli è il miglior bar d'Italia per la guida " I Migliori Bar d’Italia 2027"

Gilli di Firenze, il premio per la qualità complessiva del locale

«Gilli è molto più di uno storico caffè. È un luogo simbolo di Firenze, le cui sale hanno accompagnato la vita mondana, culturale e letteraria della città per generazioni», afferma Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè. Secondo Scocchia, Marco Valenza e la sua famiglia hanno saputo valorizzare il patrimonio del locale, mantenendo un rapporto con la storia e sviluppando un modello imprenditoriale che continua a rinnovarsi.

Il Premio Illy Bar dell'Anno Il Premio illy Bar dell’Anno riconosce il locale che si è distinto nell’interpretazione del concetto di qualità, valutato attraverso identità, armonia dell’esperienza ed eccellenza dell’offerta. Cinque le insegne finaliste: Caffè Vatta di Trieste, Pasticceria Sartori di Erba, Gran Caffè Quadri di Venezia, Caffè Gilli di Firenze e Ritorno di Acerra. La giuria chiamata a valutare i candidati era composta da Ciccio Sultano, illy Chef Ambassador, chef e titolare del Ristorante Duomo di Ragusa; Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso; Marina Savoia, curatrice della guida I Migliori Bar d’Italia 2027; Vanina Asquini, Head of Università del Caffè di illycaffè; e David Brussa, Chief Total Quality & Sustainability Officer di illycaffè.

Il Premio Illy Bar dell'Anno Il Premio illy Bar dell’Anno riconosce il locale che si è distinto nell’interpretazione del concetto di qualità, valutato attraverso identità, armonia dell’esperienza ed eccellenza dell’offerta. Cinque le insegne finaliste: Caffè Vatta di Trieste, Pasticceria Sartori di Erba, Gran Caffè Quadri di Venezia, Caffè Gilli di Firenze e Ritorno di Acerra. La giuria chiamata a valutare i candidati era composta da Ciccio Sultano, illy Chef Ambassador, chef e titolare del Ristorante Duomo di Ragusa; Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso; Marina Savoia, curatrice della guida I Migliori Bar d’Italia 2027; Vanina Asquini, Head of Università del Caffè di illycaffè; e David Brussa, Chief Total Quality & Sustainability Officer di illycaffè.

I Migliori Bar d’Italia 2027, la guida introduce una sola scala di valutazione

La novità principale della 27ª edizione riguarda il sistema di giudizio. Caffetteria e proposta gastronomica non vengono più valutate separatamente attraverso Chicchi e Tazzine, ma concorrono a un unico giudizio, espresso con una scala da una a tre Tazzine. La valutazione comprende identità del progetto, qualità e ricerca sul caffè, offerta gastronomica, selezione delle bevande, servizio, ambiente e coerenza tra le diverse componenti del locale. Le Tre Tazzine rappresentano il massimo riconoscimento e premiano i bar che si distinguono per personalità, qualità e armonia dell’esperienza.

Giovanni Mitolo La presentazione della guida 2027

«Abbiamo voluto osservare il bar nella sua interezza, superando la separazione tra la qualità del caffè e quella dell’offerta complessiva», spiega Marina Savoia. «Oggi un grande locale si riconosce dalla capacità di costruire un’esperienza coerente: ogni elemento, dalla tazzina al servizio, dalla pasticceria all’ambiente, deve contribuire a esprimere un’identità precisa». Il cambiamento risponde all’evoluzione delle formule di somministrazione, sempre meno riconducibili a categorie rigide. Caffetterie classiche e specialty, pasticcerie, bakery e bar con cucina propongono oggi modelli ibridi, capaci di coprire colazione, brunch, pranzo, merenda e aperitivo.

Guida Gambero Rosso, 912 bar selezionati e 57 Tre Tazzine

L’edizione 2027 comprende 912 bar, con 140 nuovi ingressi. La Lombardia guida la distribuzione regionale con 135 locali, seguita dalla Sicilia con 79, dall’Emilia-Romagna con 78, dal Lazio con 72 e dalla Toscana con 68. Sono 57 le insegne che hanno ottenuto le Tre Tazzine, il punteggio massimo. Dieci le new entry: La Corte Romanengo a Genova, PAN a Milano, Allegra e Forno Brisa a Bologna, Barnum Café e Walter Musco a Roma, Bistrot Zì Rosa a Sant’Anastasia, DaMa Italian Bakery a Bari, Charleston Café e Morettino Caffè Palermo a Palermo. «Nell’anno in cui Gambero Rosso festeggia i suoi primi quarant’anni, abbiamo scelto di rinnovare profondamente le nostre guide e il modo di renderle accessibili ai lettori», dichiara Lorenzo Ruggeri. Il direttore responsabile sottolinea che il cambiamento degli strumenti e dei linguaggi non modifica i principi del lavoro editoriale: giudizi indipendenti, visite anonime e attenzione al merito.

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Bar e Territorio e Novità dell’Anno, i premi speciali della guida

Accanto al riconoscimento assegnato a Gilli, la guida attribuisce il premio Bar e Territorio a Pane & Marmellata di Lucca, locale con laboratorio a vista e una proposta artigianale legata alla fattoria aziendale e alle materie prime locali. L’offerta comprende frutta e verdura di produzione propria, salumi di Gombitelli, carni e funghi della Garfagnana, formaggi della Valle del Serchio e vini delle colline circostanti.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso I MIgliori Bar d'Italia 2027: i premi speciali Premio Locale Città Motivazione Premio illy Bar dell’Anno Caffè Gilli Firenze Per la capacità di mantenere la propria identità storica rinnovando ambienti e proposta Bar e Territorio Pane & Marmellata Lucca Per una proposta artigianale legata alla fattoria aziendale e alle materie prime locali Novità dell’Anno Manì Rimini Per il progetto che unisce caffè specialty pasticceria d’autore lievito madre brunch piatti leggeri cocktail e tapas

Il premio Novità dell’Anno va invece a Manì di Rimini, aperto nell’aprile 2026 all’interno del Savoia Hotel. Il progetto, firmato dallo chef Mariano Guardianelli, unisce caffè specialty e pasticceria d’autore, con particolare attenzione al lievito madre e alle lavorazioni lente. Brunch, piatti leggeri, cocktail e tapas completano una proposta pensata per i diversi momenti della giornata.

Quarant’anni di bar italiani, sei insegne premiate

La guida assegna anche il Premio 40 Anni - Bar che hanno fatto la storia, dedicato alle realtà che hanno contribuito all’evoluzione del settore attraverso creatività, innovazione e divulgazione della cultura del caffè. I riconoscimenti vanno a Caffè Mulassano di Torino, Pavé di Milano, Harry’s Bar e Gran Caffè Quadri di Venezia, Ditta Artigianale di Firenze e Caffè Sicilia di Noto.

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