Il Quattro Passi riparte da Massa Lubrense (Na). Dopo lo stop della vicina sede storica di Nerano, frazione dello stesso comune, chiusa dallo scorso gennaio e ancora sotto sequestro, il ristorante della famiglia Mellino, tre stelle Michelin (l’unico nel Sud Italia), riaprirà nel nuovo Romeo Massa Lubrense, hotel del gruppo che fa capo all’imprenditore Alfredo Romeo e che aprirà nei prossimi mesi. Il debutto del ristorante è previsto per la primavera 2027, con Fabrizio e Raffaele Mellino ancora alla guida, rispettivamente come executive chef e F&B manager.

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Quattro Passi riparte senza aspettare la vicenda di Nerano

La notizia era stata anticipata circa un mese fa dal Corriere del Mezzogiorno e ora è diventata ufficiale. Per il Quattro Passi si apre così una strada che permette al ristorante di tornare in attività senza attendere la conclusione della vicenda che riguarda l’immobile di Nerano, sequestrato lo scorso gennaio dalla Procura di Torre Annunziata nell’ambito di un’indagine urbanistica per una presunta lottizzazione abusiva. La famiglia, ricordiamo, ha presentato ricorso al Tar Campania contro il provvedimento amministrativo del Comune di Massa Lubrense e la discussione nel merito è prevista a ottobre. Intanto, come detto, la nuova casa resterà nello stesso comune, ma all’interno del nuovo hotel della Romeo Collection, che si aggiungerà alle strutture già operative a Napoli e Roma.

La vista dal Quattro Passi di Nerano, oggi sotto sequestro

A spiegare il senso dell’operazione è stato lo stesso gruppo: «La famiglia Mellino - si legge nella nota diramata agli addetti ai lavori - ha scelto Romeo per accompagnare una nuova stagione di crescita. È l'incontro tra una cucina nata sul mare di Nerano e l'esperienza del Gruppo nell'ospitalità di lusso. Fabrizio, executive chef, e Raffaele, F&B Manager, continueranno a guidare cucina e sala: la stessa mano, la stessa cura della materia prima, la stessa idea di accoglienza che hanno reso “Quattro Passi” quello che è, con nuovi strumenti e nuove opportunità a disposizione».

Fabrizio e Raffaele Mellino restano alla guida

Il cambio di sede non porterà quindi a un cambio alla guida del ristorante. Fabrizio Mellino continuerà a occuparsi della cucina, dove aveva raccolto l’eredità del padre Antonio fino alla conquista della terza stella Michelin nel 2023, mentre Raffaele Mellino seguirà il food & beverage. Il loro ruolo, inoltre, riguarderà più in generale la proposta gastronomica del nuovo hotel, segnando una continuità diretta con il lavoro portato avanti finora a Nerano.

Lo chef Fabrizio Mellino

L’accordo guarda però anche oltre la riapertura. Nella nota, infatti, Romeo parla apertamente di un percorso di sviluppo del marchio Quattro Passi: «Il progetto guarda anche a un percorso più ampio di crescita del brand “Quattro Passi”, attraverso la codificazione e la valorizzazione del patrimonio di competenze dei Mellino e del Gruppo Romeo. L’obiettivo è costruire un modello riconoscibile e strutturato, capace di evolversi verso nuove destinazioni e nuovi format, in Italia e all’estero, preservandone identità ed eccellenza».

Un render dell'hotel Romeo Massa Lubrense

Insomma, per il Quattro Passi si tratta di un passaggio netto rispetto a una storia costruita per oltre quarant’anni nello stesso luogo. Il ristorante, ricordiamo, era stato fondato nel 1983 da Antonio Mellino e dalla moglie Rita Vinaccia e proprio a Nerano aveva conquistato prima due stelle Michelin, quindi la terza nel 2023 con Fabrizio Mellino alla guida della cucina. Accanto a lui, Raffaele ha seguito negli anni la sala e la cantina, contribuendo a definire l’identità del locale insieme al resto della famiglia.

Cosa succederà alle tre stelle Michelin?