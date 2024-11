Longarone, la “Mostra del gelato” si rinnova: focus sulla naturalità

Torna la Mostra internazionale del gelato artigianale (Mig) a Longarone, in provincia di Belluno, dal 23 al 25 novembre. Quest'anno la 64esima edizione della fiera, una delle manifestazioni più longeve e rispettate nel comparto, riapre al pubblico e si focalizza sul gelato naturale, promosso come prodotto d'eccellenza artigianale e culinario. Con il coinvolgimento di espositori e buyer da tutto il mondo, Mig 2024 punta a definire un concetto di gelato “naturale” grazie a un nuovo disciplinare che esclude l'uso di additivi e basi pronte, valorizzando invece materie prime sostenibili e lavorazioni artigianali di qualità.

Mig 2024: il gelato naturale è protagonista

Per questa edizione, l'organizzazione ha invitato produttori di materie prime d'eccellenza, incluse aziende che operano in maniera etica e sostenibile. Non saranno ammessi prodotti con coloranti, aromi o conservanti artificiali. «Abbiamo deciso di posizionare la fiera in modo diverso, per valorizzare il prodotto artigiano ancora di più - spiega Michele Dal Farra, presidente di Longarone Fiere Dolomiti. Vogliamo offrire un'opportunità ai gelatieri di distinguersi puntando sulla qualità, in linea con le nostre tradizioni e dimensioni territoriali».

I protagonisti della Mostra internazionale del gelato artigianale 2024

Tra i protagonisti della fiera ci saranno importanti maestri gelatieri italiani ed esteri, come il taiwanese Arvin Wan, chef stellato e pioniere di Minimal, un brand apprezzato per le combinazioni di sapori uniche, come il yuzu con magnolia e prugna rossa con angelica Keiskei. Accanto a Wan, altri 24 maestri gelatieri da Italia, Francia, Germania, Cina, Giappone e Bulgaria proporranno gusti unici ispirati ai rispettivi territori, dal gelato alla bottarga e sedano candito della Sardegna al riso, tè e gelsomino dalla Cina. La fiera include anche gusti realizzati con prodotti Dop e Igp e presidi Slow Food, presentati nelle aree espositive della Regione Veneto, di Confartigianato Dolciario Nazionale e del GAT-Gelatieri Artigiani Triveneto. La partecipazione di Venicepromex, agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto, garantirà un'ampia visibilità internazionale al gelato artigianale veneto e al territorio. Grazie al coinvolgimento di 57 buyer e professionisti da diversi Paesi, tra cui Argentina, Giappone, Cina e Norvegia, la fiera si conferma un'opportunità per le aziende locali e per l'intera filiera del gelato artigianale di aprirsi a nuovi mercati esteri.

Il programma della Mostra internazionale del gelato artigianale 2024

Tra i numerosi eventi in programma, Mig 2024 offre un mix di formazione e innovazione tecnologica con masterclass, showcooking e incontri tecnici, oltre al prestigioso concorso “Coppa d'Oro”, che celebra quest'anno la sua 54esima edizione. Il programma formativo prevede anche conferenze su nutrizione e tecnologie innovative, con la partecipazione di Adi (Associazione italiana di dietetica) e del Cnr (Centro nazionale delle ricerche), che presenterà i risultati del progetto NutrAge sui rapporti tra alimentazione e invecchiamento, con un focus specifico sul gelato come prodotto salutare e sostenibile.

Una delle novità di quest'anno è il “Fuori Salone”, con le “Cene del gusto circolare”, eventi serali che celebrano l'etica del recupero e la lotta allo spreco alimentare, realizzati in collaborazione con il progetto “Tempi di recupero”. L'apertura ufficiale della fiera è fissata per le ore 10 di sabato 23 novembre; alle 14:30 si terrà l'evento inaugurale alla presenza del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. In questa edizione, MIG si inserisce nel programma “Veneto in Action”, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, promuovendo il territorio veneto come destinazione d'eccellenza e supportando la filiera corta. Nell'area espositiva dedicata della Regione Veneto, spazio anche alla promozione dei Giochi olimpici.

