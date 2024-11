Salmon Guru arriva a Milano: mixology fuori dagli schemi nel cuore di Sempione

Dopo aver conquistato le classifiche internazionali con il 23° posto nella celebre lista The World’s 50 Best Bars e aver incantato i cocktail lovers di Madrid e Dubai, il concept innovativo di Salmon Guru sbarca finalmente a Milano. Situato in zona Sempione, il bar firmato dal talentuoso bartender argentino Diego Cabrera promette di offrire ai milanesi un’esperienza multisensoriale unica, tra mixology creativa e un design che sfida le convenzioni.

Comic Room di Salmon Guru Milano

Salmon Guru Milano, design unico che racconta storie

Il nuovo Salmon Guru Milano prende vita ispirandosi all’iconico flagship di Madrid, ma con un tocco tutto italiano. Lo spazio è suddiviso in quattro aree tematiche, ognuna pensata per trasportare gli ospiti in un viaggio esperienziale sorprendente. La Animal Print Room, con i suoi motivi audaci e glamour, apre le danze, seguita dallo Speakeasy Tropicale anni ‘60, che evoca atmosfere retrò e festose. Poi c’è la Asian Night, un omaggio alle strade vibranti dell’Estremo Oriente, e infine la Comic Room, illuminata dall’iconica insegna al neon "BAM", che rende omaggio alla cultura pop e ai fumetti. Ogni ambiente è curato nei minimi dettagli, offrendo una sensazione di immersione totale.

Asian Night di Salmon Guru Milano

Il Guru’s Bar: cuore pulsante dell’esperienza

Il vero protagonista di Salmon Guru Milano è senza dubbio il Guru’s Bar, un bancone a pianta aperta che colloca gli ospiti al centro dell'azione. Qui, la mixology diventa arte, con i barman che si trasformano in performer, creando cocktail davanti agli occhi degli spettatori. È proprio qui che il menu dei drink prende vita, con cocktail iconici come il Chipotle Chillon, un mix di mezcal, lime e peperoncino chipotle, o l'Ultramarino, una combinazione di gin, mezcal, manzanilla e sciroppo di rabarbaro. Tra le novità per l'apertura milanese, il Spaghetti Incident, che unisce vodka macerata al basilico, sedano e spuma di burrata e pomodoro, cattura l'attenzione per la sua originalità.

Il Guru’s Bar di Salmon Guru Milano

Cosa si beve da Salmon Guru Milano

La proposta gastronomica di Salmon Guru Milano si distingue per la sua fusione tra mixology e cucina. Accanto ai cocktail, infatti, è possibile gustare una selezione di piatti da condividere, ognuno pensato per esaltare i sapori dei drink. Ogni piatto è una piccola opera d’arte, curato nel dettaglio e con abbinamenti studiati per offrire un’esperienza gastronomica completa.

Cocktail Arrow di Salmon Guru Milano 1/4 Coktail nell‘Asian Night di Salmon Guru Milano 2/4 Cocktail Spaghetti incident di Salmon Guru Milano 3/4 Mixology controcorrente da Salmon Guru Milano 4/4 Previous Next

Salmon Guru, Milano è solo l’inizio

Dopo il successo di Dubai, l’apertura di Milano segna un passo importante nell’espansione del brand in Europa. Farah George Farah, fondatore di Elements Hospitality, ha scelto di collaborare con l’imprenditore Stefano Percassi per portare il marchio di Salmon Guru in altre città europee nei prossimi anni. L’obiettivo è chiaro: far vivere l’esperienza di Salmon Guru a un pubblico sempre più ampio, mantenendo intatta l’essenza anticonformista che lo ha reso una vera e propria destinazione.

Con la sua proposta eclettica e la sua atmosfera unica, Salmon Guru Milano si prepara a diventare un punto di riferimento nella vita notturna della città, con un mix perfetto di creatività, performance e gusto che lo rende, più che un bar, una vera e propria esperienza da vivere.

Salmon Guru Milano

Via Ezio Biondi, 4

20154 Milano