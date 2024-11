Le £$Vibes$£ giuste a Torino dalla colazione alla cena

Vibes è un locale dalle mille anime a Torino proprio sotto la Mole Antonelliana in via Montebello, il luogo certamente più frequentato dai turisti. Dopo qualche mese di rodaggio prende definitivamente forma il progetto dell’imprenditore Fabrizio Rolando e della moglie Victoria: un luogo versatile che accompagna in ogni pasto, dalla colazione alla cena.

L'esterno di Vibes

Cosa si mangia da Vibes

La proposta gastronomica prende spunto dalla tradizione italiana con un tocco di piemontesità. Tra i piatti Fassona e Smeraldo, piccoli cubi di carne cruda di fassona piemontese, pesto di rucola, olio al prezzemolo e aceto balsamico di peperoni, Agnolotti del plin ripieni di coniglio, maiale e bovino conditi con burro e salvia o tradizionalmente con sugo di arrosto, Calamarata affumicata, formato di pasta calamarata con melanzane, salsa di soia e pomodorini, Galletto all’alba, petto di galletto di Morozzo glassato con salsa teriyaki, salsa ponzu, pak choi di Castiglione grigliato, Crostata al contrario, pasta frolla al cioccolato, marmellata di pere delle valli cuneesi e meringa all’italiana.

Agnolotti del plin ripieni di coniglio, maiale e bovino conditi con burro e salvia o tradizionalmente con sugo di arrosto di Vibes
Gnocchi di Vibes
Fassona di Vibes
Galletto all'alba di Vibes

Vibes attenzione per i celiaci

Recentemente il ristorante è entrato a far parte del programma Mangiare fuori casa dell’Associazione italiana celiaci e accanto al menu e alle proposte vegetariane e vegane, propone anche un menu dedicato a cibo e drink senza glutine.

L’aperitivo ovvero la Vibes Mxology

Accanto a Salumi e formaggi piemontesi serviti con miele e confetture, Vitello tonnato, Lingua al bagnetto verde, Giardiniera da accompagnare con i grandi classici della mixologia, la novità è La Cauda Slow da condividere: una bagna cauda alle nocciole del Piemonte Igp - senza aglio - delicata e gustosa servita con cubetti di carne di razza piemontese, falde di peperone di Carmagnola, finocchio e sedano tagliati a julienne. Pensata come piatto limited edition per il Salone del Gusto Terra Madre 2024 - e dunque destinato a restare in carta solo per qualche tempo -, La Cauda Slow è divenuto in pochi giorni tra le pietanze più apprezzate dai commensali, sopratutto per il momento dell’aperitivo.

La Vibes mixology gestita dalla bar lady, Paola Costamagna, è un’esperienza multisensoriale di Vibes

La Vibes mixology gestita dalla bar lady, Paola Costamagna, è un’esperienza multisensoriale di colori, profumi e sapori dal mondo. Immancabile il cocktail Antonelli, al gin, vino bianco e alloro, succo di limone, bitter al pompelmo rosa, foglia di alloro; il The Geisha ovvero vodka infusa al riso basmati e scaglie di cocco, sciroppo di mango, succo fresco di lime, spuma di lemongrass. Altrettanto ricca e interessante la proposta analcolica con drink come il Manila (succo fresco di ananas, sciroppo di mango, succo di limone, acqua di cocco), il Grace (succo di melograno fresco, infuso di fiori di ibisco, sciroppo di lavanda, succo di limone) e il Peter (cordiale al pistacchio di Bronte, sciroppo di menta, succo di limone fresco, vaporizzazione di vaniglia). Sciroppi e succhi sono tutti preparati da Paola.

Il gelato di Vibes fatto come una volta

Grazie alla collaborazione con Dolci intuizioni di Marco Vacchieri, conosciuto pasticcere e gelatiere in quel di Rivalta di Torino, da Vibes troviamo il gelato artigianale, buono come una volta, anche nei gusti. Si trovano solo otto gusti decisamente classici: fiordilatte, crema, cioccolato, stracciatella, nocciola, pistacchio, limone e il gusto stagionale marron glacé. La politica della nuova gelateria è quella di sostituire a rotazione uno o due gusti seguendo la stagionalità. Ma il gelato è stato la spinta per nuove golose creazioni: frappè, coppe mangia&bevi, croissant con gelato - anche in versione da passeggio.

Croissant con gelato di Vibes
Croissant con gelato da passeggio di Vibes
Coppa mangia e bevi di Vibes

Gli altri prodotti firmati Vibes

Altra novità del mondo sono i prodotti a proprio marchio. Il primo prodotto in vendita è il caffé bio realizzato in collaborazione con Dicaf. Dal 1999 Dicaf è certificata per la produzione di caffè biologico. L'attenzione alla sostenibilità e la continua ricerca dell'eccellenza hanno portato Dicaf alla creazione di una miscela di alta qualità che unisce ai requisiti della produzione biologica tutto il piacere di un caffè espresso corposo e vellutato.

Il caffè firmato Vibes è una miscela certificata biologica, 80% arabica e 20% robusta, con chicchi provenienti da Brasile, Perù, Honduras e India. Il prodotto è disponibile in sacchetti macinati da 250 g e box da 10 capsule compostabili compatibili Nespresso.

L’arte da Vibes

Vibes incontra l’arte, un ciclo di appuntamenti pensati per creare una piacevole commistione tra cibo e arte, un goloso incontro tra differenti forme espressive frutto della creatività dell’uomo. «E vista la notevole vicinanza con il Museo Nazionale del Cinema – commenta Fabrizio Rolando - non potevamo che iniziare con 4 appuntamenti dedicati all’arte cinematografica». In collaborazione con il giornalista e critico cinematografico ed enogastronomico Marco Lombardi, sono state create 4 serate che vogliono rendere omaggio alla programmazione presente e passata del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Si parte il 26 novembre 2024 ore 20: 30 con A cena con Marlon Brando, protagonista della quarantaduesima edizione del Torino Film Festival in programma al Museo Nazionale del Cinema di Torino dal 22 al 30 novembre 2024. Si prosegue con due appuntamenti dedicati alle mostre in corso al Museo Nazionale del Cinema di Torino. 18 dicembre 2024 ore 20:30 Movie Icons, serata dedicata agli oggetti iconici dei più celebri film della storia del cinema. 15 gennaio 2025 ore 20:30 Serialmania, dove le protagoniste saranno note serie televisive. Si chiude il 12 febbraio 2025 ore 20:30 con A cena con Tim Burton, maestro dell’arte cinematografica nonchè protagonista della scorsa edizione del Torino Film Festival. Durante le cene saranno presentati 4 piatti preparati in esclusiva per la serata che Marco Lombardi assocerà attraverso i criteri della Cinegustologia ai film/serie raccontati attraverso la proiezione di alcune clip. Tra una portata e l’altra ci sarà modo di dialogare e confrontarsi sull’attinenza delle caratteristiche dei film/serie con i piatti assaggiati.

Vibes

Via Montebello 22 - 10122 Torino

Tel 0112078067