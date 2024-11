Michelin 2025: tutti i nuovi ristoranti premiati nel Nord Italia

La nuova edizione della Guida Michelin 2025 celebra l’eccellenza culinaria del Nord Italia con numerosi ingressi e riconferme, che rafforzano il prestigio della ristorazione di questa area. Complessivamente, il Nord si distingue per la qualità e la varietà dell’offerta gastronomica, attirando un gran numero di appassionati e viaggiatori gourmet da tutto il mondo. In questa edizione, le regioni settentrionali vantano nuovi ristoranti stellati, con la Lombardia in prima linea, seguita da Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige.

In totale, la Lombardia consolida la sua posizione come regione con il maggior numero di ristoranti stellati in Italia: con 61 locali premiati, si conferma una destinazione culinaria d’eccellenza, grazie a un nuovo ristorante bistellato e nove nuovi ingressi monostellati. Il Piemonte e il Veneto rimangono tra le regioni più rappresentative, con una presenza significativa di ristoranti premiati che confermano la forza delle loro tradizioni gastronomiche. In Emilia-Romagna, la Guida 2025 introduce quattro nuove stelle singole, mentre il Trentino-Alto Adige consolida il suo prestigio con diverse riconferme e una solida presenza nelle province di Bolzano e Trento.

Questo aggiornamento Michelin testimonia la continua evoluzione della cucina del Nord Italia, tra rispetto delle tradizioni locali e innovazioni creative che puntano alla sostenibilità. Grazie a questi nuovi ingressi, i viaggiatori hanno sempre più ragioni per esplorare le mete gourmet del Nord Italia, dove ogni tavola è un’esperienza da ricordare.

Dopo aver raccontato tutti i ristoranti premiati in Lombardia dalla Michelin, andiamo a scoprire tutti i nuovi ingressi delle altre regioni del Nord Italia:

Emilia Romagna

Alto di Fiorano Modenese (Mo)

Il ristorante Alto di Fiorano Modenese (Mo), guidato dallo chef Mattia Trabetti, ottiene la sua prima stella Michelin. Situato sul rooftop dell’Executive Spa Hotel, offre una vista unica sulle colline modenesi e una cucina giovane e innovativa. Una cucina innovativa e giovane, con menu degustazione come Emilia Vegetale, totalmente green e stagionale, e Modena Safari, dedicato alle prelibatezze locali. Da provare: trota all'alchermes, tagliatelle verdi di cicoria e anatra di Montese, accompagnati da una selezione di vini che spazia dall'Italia alla Francia.

Lo chef Matteo Trabetti del ristorante Alto di Fiorano Modenese (Mo) - Foto: Fabrizio Cicconi

Alto Ristorante | Circondariale S. Francesco 2 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) | Tel 0536 1753281

Al Gatto Verde di Modena

Il ristorante Al Gatto Verde, guidato dalla chef Jessica Rosval, conquista una stella Michelin e la stella verde per la sostenibilità. Situato nella guesthouse Casa Maria Luigia di Massimo Bottura e Lara Gilmore, nella campagna modenese, Al Gatto Verde unisce etica ed estetica, con strutture progettate per minimizzare l’impatto ambientale: pannelli solari, pavimenti in pietra di Kronos con sistema di recupero d’acqua piovana e un approccio a spreco zero. La cucina si sviluppa attorno al forno a legna, dove il fuoco trasforma i migliori ingredienti italiani - dall’orto alle carni appenniniche e al pesce adriatico - in piatti dal sapore intenso e autentico.

La chef Jessica Rosval del ristorante Al Gatto Verde di Modena

Al Gatto Verde | Stradello Bonaghino 56 - Modena | Tel: 334 6555554

Ancòra di Cesenatico (Fc)

Il ristorante Ancòra, aperto a Cesenatico (Fc) da Agostino Iacobucci, celebra la cucina di qualità con un profondo legame alla Romagna e al mare. Con il resident chef Marco Garattoni, Ancòra propone una cucina che esalta materie prime locali, filiera corta e stagionalità, rivisitando la tradizione con creatività. Il menu si distingue per il pescato fresco, frutta e verdure di stagione, spezie ed erbe aromatiche che donano colore e profumo ai piatti. Un progetto di ristorazione che porta la firma dell’esperienza di Iacobucci e la curiosità di Garattoni, per un’esperienza che esplora gusto e autenticità.

Marco Garattoni e Agostino Iacobucci del ristorante Ancòra di Cesenatico (Fc)

Ristorante Ancòra | Viale Trento 31 - 47042 Cesenatico (Fc) | Tel 0547 397207

Ristorante del Lago di Bagno di Romagna (Fc)

Il Ristorante del Lago, ad Acquapartita di Bagno di Romagna (Fc), nasce nel 1971 dalla passione dei genitori di Catia, l’attuale titolare, per la cucina e i sapori del territorio. Oggi, la gestione familiare si evolve con i figli: Andrea Bravaccini, sommelier, cura una cantina con 1600 etichette, mentre Simone Bravaccini , chef dal 2018, porta in cucina la sua esperienza in ristoranti stellati. La proposta culinaria è leggera e moderna, con piatti ricchi di vegetali e sapori puliti. Immerso tra castagneti e tartufaie, il ristorante offre un’esperienza di relax nella natura e un’ampia selezione di vini artigianali da scoprire al calice.

Andrea Bravicchi del Ristorante del Lago di Bagno di Romagna (Fc)

Ristorante del Lago | Via Acquapartita 147 - Bagno di Romagna (Fc) | Tel 0543 903406

Liguria

Equilibrio di Dolcedo (Im)

Equilibrio è più di un nome: è uno stile di vita che unisce passione, ricerca e famiglia. Lo chef Jacopo Chieppa, classe 1991, ha coltivato la sua curiosità e determinazione nelle cucine di tutto il mondo, con esperienze culminate al celebre ristorante “Mirazur” di Mauro Colagreco. Il menu del ristorante Equilibrio è un viaggio tra tradizione e innovazione, con due proposte: Origini, 6 portate che raccontano le esperienze dello chef, ed Ego, 7 portate che esprimono la sua creatività senza limiti. Il menu varia ogni giorno; a supportare Jacopo in sala c'è la compagna Melania Cammalleri.

Jacopo Chieppa del ristorante Equilibrio di Dolcedo (Im)

Ristorante Equilibrio | Località Martin 13 - 18020 Dolcedo (Im) | Tel 0183 684685

Piemonte

Ristorante Le Cattedrali di Asti

Il ristorante fine dining di Le Cattedrali Relais, hotel cinque stelle lusso nel Monferrato, ha ottenuto una stella Michelin , un traguardo significativo per il resident chef Gianluca Renzi. Con la partnership e il menu firmato dallo chef Antonino Cannavacciuolo, il ristorante celebra l’alta cucina con piatti che fondono tradizione e innovazione, esaltando ingredienti locali. La cantina esclusiva, con oltre 2400 etichette, arricchisce l’esperienza gastronomica. «Orgoglioso di questo traguardo, è il frutto della mia passione e dedizione» commenta Renzi. Le Cattedrali Relais, inaugurato nel 2024, è il progetto visionario dell’imprenditore Livio Negro.

Lo chef Gianluca Renzi del ristorante Le Cattedrali di Asti

Le Cattedrali | Frazione Valleandona 1/b - 14100 Asti | Tel 0141 1858888

Cannavacciuolo by the Lake di Pettenasco (No)

Il ristorante Cè situato all'interno del boutique hotel Laqua by the Lake di proprietà della famiglia Cannavacciuolo, situato a Pettenasco (No) sul suggestivo lago d'Orta, ha recentemente ottenuto la sua prima stella Michelin, confermando il suo posto tra le eccellenze della ristorazione italiana. In un ambiente raffinato e accogliente, il ristorante propone una cucina autentica, che fonde i sapori del mare e del lago in piatti di sorprendente semplicità e intensità, pensati per regalare un’esperienza gastronomica unica e genuina. A guidare il ristorante è lo chef Gianni Bertone, originario di Isernia, che ha coltivato fin da piccolo una passione profonda per la cucina, trasmessagli dalla nonna. Dopo aver affinato il suo talento al fianco dello chef Cannavacciuolo a Villa Crespi, nel 2021 è stato scelto per dirigere la cucina di questa nuova struttura del gruppo Laqua Collection.

Lo chef Gianni Bertone del ristorante Cannavacciuolo by the lake di Pettenasco (No)

Cannavacciuolo by the lake | Via Legro 33 - 28028 Pettenasco Lago d’Orta (No) | Tel 0323 212121

Trentino Alto Adige

Grual di Pinzolo (Tn)

Il Ristorante Grual di Lefay Resort & Spa Dolomiti, guidato dall’executive chef Matteo Maenza, ha ottenuto una stella Michelin. Aperto nel dicembre 2019, il ristorante prende il nome dalla montagna che domina il resort e celebra la cucina del Trentino-Alto Adige, con ingredienti biologici e sostenibili. Ispirato a un bosco incantato, il menu “altimetrico” racconta un viaggio che parte dal Fondovalle e arriva all'Alta Montagna, con piatti che esaltano la montagna e l’alpeggio. Il ristorante propone due menu degustazione: “Il Sentiero” e “La Cima”. Maenza, executive chef dal 2013, è un punto di riferimento nella cucina sostenibile.

Lo chef Matteo Maenza del ristorante Grual di Pinzolo (Tn)

Ristorante Grual | Via Alpe di Grual, 16 - 38086 Pinzolo (Tn) | Tel 0465 768800

Veneto

Iris di Verona

Iris Ristorante a Palazzo Soave celebra il suo primo anniversario con la sua prima stella Michelin, premiando la cucina dello chef Giacomo Sacchetto. Situato a Verona, in un palazzo quattrocentesco, il ristorante si distingue per la filosofia dello chef, basata su concretezza, ricerca e legame con il territorio. Due percorsi degustazione a cena e pranzi speciali riflettono l’attenzione agli ingredienti locali e alla stagionalità. Con una cantina di oltre 800 etichette, l'Iris propone un'esperienza gastronomica sostenibile e di eccellenza, unendo sapori autentici a una cura artigianale che valorizza il territorio e la biodiversità.

Lo chef Giacomo Sacchetto di Iris Ristorante di Verona

Iris Ristorante | Via Leoni, 10 - 37121 Verona | Tel 045 4158021

Palais Royal Restaurant di Venezia

Inaugurato nell'aprile 2024 all'interno del Nolinski Venezia, primo hotel italiano del gruppo francese Evok Collection, il ristorante Palais Royal Venezia ha conquistato la sua prima stella Michelin a meno di un anno dall’apertura. Guidato dallo chef Philip Chronopoulos, già premiato con due stelle al Palais Royal di Parigi, il ristorante veneziano propone una cucina emozionante e genuina, ispirata alle radici greche dello chef e alla tradizione italiana. Ogni piatto è un omaggio alla sua formazione parigina e alla qualità dei prodotti locali, in un viaggio culinario che unisce eleganza e autenticità.

Lo chef Philip Chronopoulos del Palais Royal Restaurant di Venezia

Palais Royal Restaurant | Calle Larga XXII Marzo, 2032, 30124 Venezia VE | Tel 041 4062459