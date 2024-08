Executive Spa Hotel a Fiorano Modenese: lusso, sostenibilità e cucina stellata

L'Executive Spa Hotel si presenta come una destinazione unica nel panorama dell'ospitalità italiana, unendo il fascino del design contemporaneo al calore dell'accoglienza emiliana. Situato a Fiorano Modenese, a pochi chilometri da Modena e Maranello, l'hotel offre un'esperienza di soggiorno esclusiva, dove il lusso si fonde con la sostenibilità, creando un ambiente raffinato e all'avanguardia.

Executive Spa Hotel, rinnovamento e sostenibilità

L'hotel, frutto di un attento restauro, ha saputo coniugare l'anima storica della struttura con le più moderne tecnologie, creando un ambiente sofisticato e funzionale. Le atmosfere contemporanee si intrecciano con i richiami stilistici dei grandi maestri del design italiano degli anni '50, creando un'atmosfera elegante e senza tempo.

La struttura è totalmente plastic free e utilizza esclusivamente detergenti e detersivi biologici. Inoltre, sono state adottate tecnologie all'avanguardia per ridurre al minimo l'impatto ambientale e ottimizzare i consumi energetici. Gli ospiti possono accedere alla propria camera tramite smartphone e effettuare il check-in da remoto.

Executive Spa Hotel, come sono le camere

Questo hotel storico offre 64 camere, tutte dotate di sistemi di ultima generazione per la sanificazione e l'efficienza energetica. L'arredamento, realizzato con materiali naturali e riciclati, crea un ambiente confortevole e rispettoso dell'ambiente Ogni camera, dalla Classic alla Suite Superior, è un'oasi di comfort e stile, caratterizzata da un design che coniuga l'eleganza contemporanea con i richiami stilistici dei grandi maestri del design italiano degli anni '50.

La camera Classic, ideale per soggiorni brevi, offre un ambiente accogliente e funzionale. Con i suoi 16 mq, un letto matrimoniale e un armadio a vista, questa tipologia di camera è perfetta per chi cerca una soluzione semplice ma curata nei minimi dettagli. L'Executive room, con i suoi 19 mq, è la scelta ideale per i viaggiatori d'affari. L'ampio bagno e la scrivania rendono questa camera un ambiente perfetto per lavorare in tutta comodità.

La Superior, con i suoi 22 mq, offre spazi generosi e un comfort superiore. Ideale per soggiorni medio-lunghi, questa tipologia di camera è dotata di un ampio letto matrimoniale e di un bagno confortevole. Le Suite, con i loro 35 e 39 mq (la superior), sono la scelta perfetta per chi desidera il massimo del comfort e della privacy. Arredate con gusto e attenzione ai dettagli, offrono ampi spazi, cabina armadio, zona giorno e balcone.

Executive Spa Hotel, i due ristoranti Michelin e il cocktail bar

L'Executive Spa Hotel offre un'offerta gastronomica completa, che va dalla cucina tradizionale alla cucina d'avanguardia, passando per l'esperienza dei cocktail bar. L'attenzione ai dettagli, la scelta delle materie prime e la creatività degli chef rendono questo hotel una meta imperdibile per gli amanti del buon cibo.

Exé Restaurant

Sotto la guida dello chef Paolo Balboni, l'Exé Restaurant propone una cucina che fonde la tradizione emiliana con un tocco di contemporaneità. I piatti, realizzati con materie prime di altissima qualità e a km 0, sono un omaggio alla ricchezza del territorio. La carta dei vini, con oltre 700 etichette, offre un'ampia scelta per accompagnare ogni portata. La novità di quest'anno è l'angolo barbecue, dove carni pregiate, come il Wagyu Giapponese A5 e il maiale nero dell'Appennino, vengono cotte alla brace e servite direttamente allo chef table (per massimo 6 persone).

Alto

Sul rooftop dell'hotel, il ristorante Alto offre un'esperienza culinaria raffinata e creativa. Lo chef Mattia Trabetti propone menu degustazione che cambiano in base alla stagionalità, con un focus sulla ricerca e l'innovazione. La vista panoramica sugli Appennini rende l'esperienza ancora più suggestiva. Stagionalità, sostenibilità e responsabilità sono i must. Tre i percorsi del nuovo menu autunno attento ai sapori di stagione e all'innovazione, che si articolano fra le cinque e le otto portate: Atto vegetale, Emilia e A mente aperta, oltre alla possibilità di ordinare alla carta.

Aria

Aria, il cocktail bar dell'hotel, è il luogo ideale per rilassarsi e sorseggiare un drink preparato con maestria dal bartender Dario Allegretti. Periodicamente, Aria ospita eventi speciali, come le cene Omakase in collaborazione con il Seta Sushi Restaurant di Bologna.

Executive Spa Hotel, l'area wellness

L'Executive Spa Hotel si arricchisce di un nuovo gioiello dedicato al benessere: un centro wellness e fitness di 400 mq, un vero e proprio tempio del relax e della rigenerazione. Il centro propone un'esperienza multisensoriale completa, pensata per rigenerare corpo e mente. Dai benefici della sauna finlandese e del bagno turco, alle docce emozionali e alla cascata di ghiaccio, ogni angolo è studiato per offrire un'esperienza unica. La grotta di sale rosa dell'Himalaya, poi, è un vero toccasana per le vie respiratorie, mentre i percorsi sensoriali, arricchiti da cromoterapia e aromaterapia, stimolano i sensi e favoriscono il rilassamento. Per chi desidera coccolarsi ulteriormente, sono disponibili diverse sale dedicate a massaggi e trattamenti viso e corpo, realizzati con prodotti biologici e vegetali. Per un'esperienza più intima, la Private Spa è l'ideale: idromassaggio, bagno turco, doccia relax e una sala dedicata ai trattamenti di coppia renderanno il tuo momento di benessere ancora più speciale.

La palestra, attrezzata con le più moderne tecnologie Technogym, offre un'ampia gamma di possibilità per mantenersi in forma. La digital fitness area, con i suoi numerosi programmi di allenamento on-demand, ti permetterà di personalizzare completamente la tua sessione di allenamento. Un team di personal trainer e una nutrizionista saranno a tua disposizione per creare programmi su misura e piani alimentari individualizzati. Inoltre, potrai partecipare a corsi di yoga e pilates per un benessere completo.

