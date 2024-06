Benvenuti a Casa Spadoni, la Romagna nel piatto... e non solo!

Siamo a Faenza (Ra), Casa Spadoni nasce nel 2014, come naturale sviluppo delle molteplici attività del gruppo Molino Spadoni e, nel tempo vi sono confluiti progetti nati negli anni ‘80, ’90 e agli inizi del 2000, così come le più recenti creazioni alimentari del gruppo.

Beatrice Bassi

Ma che cosa è realmente Casa Spadoni? Ce lo facciamo raccontare proprio da Beatrice Bassi, che ne è l’anima: «Tra le 1000 anime di Molino Spadoni, una delle più importanti che rappresenta particolarmente il territorio e la Romagna è Casa Spadoni, che è legata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza. Siamo in un luogo dove cerchiamo di interpretare l'accoglienza a 360 gradi. Casa Spadoni è un ristorante, locanda, luogo di eventi, piscina, luogo di intrattenimenti, è 1000 cose all'interno di uno stesso complesso. 500 posti a sedere, destinato sia a una clientela business che a una clientela turistica e locale».

Il gusto della tradizione Romagnola a Casa Spadoni

«Quello che abbiamo cercato di fare - prosegue Beatrice Bassi - è portare il gusto e la tradizione che ci rappresentano come Molino Spadoni e la nostra passione all'interno dell'ambito ristorativo. Non potevamo non rappresentare la Romagna, quindi i pezzi forte del menu sono la pasta fresca, tirata a mano al mattarello dalle nostre sfogline tutti i giorni. O ancora nell’imponente (e tipica) griglia a vista, nei nostri salumi, i nostri formaggi, le piadine fatte con le nostre farine… qui portiamo letteralmente in tavola tutto quello che è Molino Spadoni».

La sala principale di Casa Spadoni 1/14 La griglia di Casa Spadoni 2/14 La griglia di Casa Spadoni 3/14 Il bancone bar di Casa Spadoni 4/14 La piscina di Casa Spadoni 5/14 La piscina di Casa Spadoni 6/14 La veranda di Casa Spadoni 7/14 L'ingresso di Casa Spadoni 8/14 La sala principale di Casa Spadoni 9/14 Una delle sale di Casa Spadoni 10/14 Una delle sale di Casa Spadoni 11/14 Una delle sale di Casa Spadoni 12/14 Una delle sale conferenze di Casa Spadoni 13/14 La sala sottotetto di Casa Spadoni 14/14 Previous Next

Già perché Molino Spadoni, ma lo avrete ormai capito, non è solo un molino che produce farine di eccellenza. Nel corso degli anni ha infatti realizzato una serie di progetti a partire dall’allevamento di Mora romagnola di oltre 90 ettari presso la “Fattoria Palazzo di Zattaglia” di Brisighella (Ra), il caseificio, entrambi sotto il cappello delle Officine Gastronomiche Spadoni e non ultimo il Birrificio del Molino.

Casa Spadoni di Faenza nel dettaglio

La Locanda di Casa Spadoni è un ottimo punto di partenza per conoscere e vivere la Romagna. Un luogo di pace in un casale storico restaurato con arredi d’epoca, sia nelle zone comuni che nelle 12 camere, accoglienti e dotate di ogni confort. Per la sua posizione, la Locanda di Casa Spadoni rappresenta la scelta strategica sia del viaggiatore per affari che del turista più curioso e attento. Imperdibili le colazioni!

Locanda Spadoni 1/6 Locanda Spadoni 2/6 Locanda Spadoni, la hall 3/6 Locanda Spadoni, la hall 4/6 Locanda Spadoni, una delle camere 5/6 Locanda Spadoni, una delle camere 6/6 Previous Next

Ovviamente come già accennato il cuore di Casa Spadoni è il ristorante. qui la pasta viene tirata quotidianamente al mattarello dalle nostre spalline. «Abbiamo cinque sfogline - racconta Beatrice Bassi - che si alternano quotidianamente e con grande passione impastando e tirando a mano le nostre farine. Vengono realizzati diversi tipi di pasta che rappresentano la tradizione, non solo il cappelletto all'uso di Romagna, che vede ripieno di formaggio, ma anche i Cappellacci verdi, con una pasta sfoglia con spinaci e ortica e farcita questa con un impasto fatto da Ricotta Nuvola che è un particolare tipo di ricotta del nostro caseificio e Parmigiano Reggiano 24 mesi. Ovviamente non possono mancare le tagliatelle, ma si fanno anche paste dai nomi strani, tipicamente romagnoli, il Curzul (accompagnato da un ragù bianco di Mora romagnola) oppure la Spoja lorda, in cui la sfoglia viene “sporcata” con formaggio Raviggiolo».

Curzul con ragù bianco di Mora romagnola Casa Spadoni 1/12 Cappellacci verdi con ricotta Nuvola e Parmigiano Reggiano Casa Spadoni 2/12 Una delle sfogline di Casa Spadoni 3/12 Prosciutto di Mora romagnola Casa Spadoni 4/12 Prosciutto di Mora romagnola Casa Spadoni 5/12 Grigliata mista di Mora romagnola Casa Spadoni 6/12 Stinco di Mora romagnola con patate Casa Spadoni 7/12 Costata di Casa Spadoni 8/12 I cestini del pane di Casa Spadoni 9/12 I pani di Casa Spadoni 10/12 I pani di Casa Spadoni 11/12 A Casa Spadoni immancabilela piadina e i prodotti senza glutine 12/12 Previous Next

Ma non solo pasta fresca, abbiamo già accennato all’imponente griglia a vista che campeggia in una delle numerose sale del locale, su cui vengono cotte non solo carni di Mora romagnola ma anche pregiate razze bovine. E poi i salumi, da non perdere la Coppa stagionata e il Prosciutto tagliato a coltello.

Oltre al ristorante, «Casa Spadoni - prosegue Beatrice Bassi - è un luogo di esperienze perché teniamo corsi e facciamo laboratori di pasta fresca e dei laboratori di piadina. Qui i clienti possono sostare anche per un aperitivo d'estate a bordo piscina oppure per la loro spesa (all'interno del locale ampio spazio viene dedicato ai nostri prodotti che vengono esposti ed è possibile acquistarli) o per un pranzo veloce. Siamo aperti tutti i giorni, dal mattino a sera, non stop».

Il Birrificio del Molino

Finora ne abbiamo solo accennato, ma un’altra parte molto interessante dell’universo Spadoni è il Birrificio del Molino. Per saperne di più ne abbiamo parlato con Nicola Grande, il mastro birraio: «Qui facciamo sei tipi di birre diversi l'uno dall'altra. Andiamo da una lager Belgian leggera a una Golden Belgian più forte, una Blanche, una Bock, una IPA e una Golden. Detto questo, la nostra mission è quella di fare delle birre di sempre mirate alla bevibilità e alla piacevolezza. Devono essere delle birre gradevoli, non estreme. Cerchiamo di applicare un metodo che sembra banale ma, secondo me, sempre vincente, cioè l'attenzione ai dettagli. Dettagli che ci permettono di avere un controllo sempre molto alto su quello che facciamo, sia in fase di produzione del mosto sia in fase di fermentazione per puntare veramente alla qualità. In più cerchiamo di fare sviluppo e ricerca, come per esempio sulle nostre birre luppolate, dove usiamo un macchinario che ci permette di estrarre le componenti aromatiche dei luppoli in maniera molto efficiente e a concentrarle. Ma non solo, riusciamo anche a preservarne il gusto, la qualità e riusciamo ad avere un prodotto che si ossida meno e dura di più nel tempo».

Nicola Grande, mastro birraio 1/3 Brindisi con le birre del Birrificio del Molino 2/3 Nicola Grande ci guida alla scoperta del Birrificio del Molino 3/3 Previous Next

E più in generale «A noi non piace cambiare le ricette, - conclude Nicola Grande - ma andiamo a cambiare piccole variabili per migliorare la qualità. Poi stiamo lavorando sul senza glutine su alcune referenze e su un progetto di birre a basso contenuto zuccherino».

Casa Spadoni

via Granarolo 99 - Faenza (Ra)

Tel 0546 697711