Much More, "molto più" che un pub a Santa Maria Capua Vetere

Il Colosseo! E guai a chi ce lo tocca, a noi italiani! E meno male! Siamo naturalmente orgogliosi di mostrare al mondo questo capolavoro, uno dei monumenti simbolo del nostro Belpaese, di certo tra i più visitati. Quel patriottismo dolce che ci permea e che speriamo non scemi con le nuove generazioni. L’Anfiteatro Campano. Sorry, e cos’è l’Anfiteatro Campano. Esiste? E se esiste, dove si trova? Forse in Campania, ma dove di preciso? Non scherziamo, non possiamo ignorare l’Anfiteatro Campano, il monumento, che per importanza e dimensioni, è secondo solo al Colosseo. L’Anfiteatro campano, edificato in età Flavia su modello del Colosseo, il primo e il secondo secolo d.C., si trova a Santa Maria Capua Vetere (Ce). Merita una visita? Accidenti, certo che sì, e che non sia frettolosa e che, una volta sul posto, si visiti anche il Museo del Gladiatori. La Capua dei Romani (l’odierna Santa Maria Capua Vetere) fu sede della più importante scuola gladiatoria dell’epoca. Ai lati della bella e ampia piazza contornata dall’Anfiteatro Campano, c’è il posto giusto per mangiare bene. Più che bene! Siamo al Much More Pub di Santa Maria Capua Vetere.

L'interno di Much More Pub

Come è nato il Much More Pub

La label è impegnativa. È un challenge che ha lanciato a sé stesso il trentaquattrenne patron Antonio Molinari. Naturale in lui la tensione al miglioramento continuo, che sa energicamente trasmettere ai suoi collaboratori. Vistosa e amorevolmente contagiosa la passione per il suo locale e per tutto quanto esso contorna: persone e luoghi.

Antonio Molinari, patron di Much More Pub

Antonio Molinari si è specializzato alla Luiss di Roma con l’executive programme in food & beverage management. Crede, ed il suo comportamento evidenzia coerenza in ciò, nell’apprendimento continuo, ben consapevole del fatto (ignoto a tanti suoi colleghi ristoratori) che «il sapere che non cresce di giorno in giorno, decresce di giorno in giorno».

Come è il Much More Pub

Locale ampio, tavoli ben distanziati tra loro; da applausi un’assenza! Sì, l’assenza delle televisioni accese, l’assenza di decibel che assordano. Tutto tranquillo, anche all’esterno con tavoli che danno sull’Anfiteatro. Il menu lo si scarica da QR code.

L'esterno di Much More Pub

Come si magia da Much More Pub

Fortuna che si è in due, così si possono degustare, metà e metà, due deliziose proposte: Orazio e Corrado. I bun, va detto e si nota subito, alla vista, all’olfatto e al palato, sono appena sfornati. Orazio consta di hamburger macinato nel laboratorio interno, dove si lavorano le carni, crema di zucchine, chips di zucchine, pancetta affumicata al melo, caciocavallo irpino fatto dall’azienda agricola Savoia a Roccabascerana (Av). Corrado, tra i panini più venduti, oltre all’hamburger, contiene maionese fresca al rosmarino, la provola di Agerola, le patate al forno e bacon, fatto nel laboratorio interno in tutte le sue fasi, dalla marinatura all’affumicatura.

Il panino Orazio di Much More Pub 1/8 Panino Corrado di Much More Pub 2/8 Cheesburger con bacon di Much More Pub 3/8 Corn Dogs con segreto di Much More Pub 4/8 Crostone con lievito madre e cotto a fascine! Provola di agerola ZiMonaco, salsiccia arruscata, peperoncini verdi con pomodorini rossi di Much More Pub 5/8 Tris di polpette di Much More Pub 6/8 La porchetta di Much More Pub 7/8 Antipasti di Much More Pub 8/8 Previous Next

Simpatica quanto utile davvero l’idea di Antonio atta a comprendere il gusto del cliente onde addivenire a proposte mirate: il tris di polpette. Davvero, proprio così! Tre minuscole polpettine, una di manzo con la salsina agrodolce; un’altra anch’essa di manzo avvolta nel bacon e affumicata in casa, l’altra ancora di pulled pork con insalatina su letto di crema coleslaw, che è l'insalata di cavolo e carote.

Cosa si beve da Much More Pub

In funzione del ranking di gradimento, Antonio individua il modo più ghiotto per proseguire. Il patron Antonio, della cui lodevole tensione al miglioramento continuo si è detto, cura meticolosamente anche la componente beverage. Ottime birre non solo italiane e intrigante carta dei vini.

Spillatrice di Much More Pub

Nell’appropriato calice, servito alla corretta temperatura, ci è stato versato (più di una volta!) il Sansevé, lo squisito Satèn Brut di Monte Rossa ottenuto da sole uve Chardonnay. Così morbido e così avvolgente, davvero evoca la seta! Piacevolissime al naso le sfumature.

Much More Pub… più che un semplice pub

Si diceva della label impegnativa alquanto: “much more” ovvero “molto di più”. Così è. Più che un pub, azzardiamo affermare che Much More è il pub che funge da benchmark per gli altri numerosi pub presenti sul territorio.

Sovviene uno dei capolavori evergreen di Frank Sinatra: My Way. Gli ultimi due versi delle prime due strofe: “And more, much more than this / I did it my way”. Ecco, anche questo aspetto è importante. Il patron Antonio Molinari, il suo “molto di più” lo attua nella modalità che tenacemente e appassionatamente persegue.

Much More Pub

Piazza Adriano 29 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (Ce)

Tel 320 079 8400