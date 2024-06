A Milano come sul lungomare: da Polpo le tapas di Viviana Varese

A Milano, l'aperitivo a base di pesce ha un indirizzo preciso: Polpo, il "bar-trattoria" di Viviana Varese (la chef a gennaio 2024 aveva chiuso Viva, il suo ristorante stellato all'interno di Eataly Smeraldo scegliendo la Sicilia con il suo Viva al Villadorata counry house di Noto. Senza dimenticare la collaborazione con l'hotel Passalacqua sul lago di Como e l'apertura di Faak, sempre a Milano) e Ritu Dalmia in Via Melzo 9. Un locale vivace e informale che propone un menu a base di pesce fresco e di alta qualità, perfetto per un aperitivo in compagnia o una cena leggera.

Viviana Varese e Ritu Dalmia

L'aperitivo di Polpo di Viviana Varese

Il menu di Polpo è un viaggio attraverso i sapori del mare, con tapas di pesce creative e gustose. Tra le proposte, crocchette di verdura, alici marinate alla menta e crocchette di baccalà. E ancora pane burro e acciughe del Cantabrico, pane pomodoro e bottarga di tonno, o polpo alla gallega con patate e paprika dolce. Calamaretti fritti con salsa al nero e aioli, alici fritte ripiene di scamorza, carpaccio di tonno alla puttanesca con pomodorini capperi e olive, gamberone al naturale con citronette di basilico, scampo crudo con burro di nocciola, yuzu e pomodorino acidulo, pan brioche con tonno marinato, foie gras e limone candito, per finire con un carpaccio di pescato e una selezione di ostriche.

Pane pomodoro e bottarga di tonno di Polpo 1/4 Gamberoni al naturale con citronette al basilico di Polpo 2/4 Più che tapas veri e propri piatti in formato da assaggio da Polpo 3/4 Tapas di Polpo 4/4 Previous Next

Più che “tapas” veri e propri piatti in formato da assaggio da accompagnare a una selezione di vini e bollicine che ben si abbinano ai sapori delicati o intensi del pesce. Il pescato è fresco, le ricette si ispirano ai classici piatti di mare con un tocco di quella creatività che da sempre contraddistingue l'animo di Viviana Varese, tra crudités e cotture in padella, al forno o alla brace.

Polpo, locale dal design accattivante

Polpo è più di un semplice ristorante, è un'esperienza. Il locale è arredato con un gusto pop che ricorda le atmosfere di una trattoria anni '80, con colori vivaci, immagini di spiagge e pesci, e un'atmosfera informale e accogliente.

Polpo è l’indirizzo ideale per un aperitivo che profuma di mare

Il giardino interno è perfetto per godersi un aperitivo all'aperto durante la stagione estiva, mentre il dehors su Via Melzo 9 è ideale per brindare all'estate con un calice di vino.

Polpo

Via Melzo 9 - 20129 Milano

Tel 02 84572974 - 3423926392