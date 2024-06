Al Cone Club di Baja Sardinia per vivere il mare in stile 7Pines

La stagione estiva in Sardegna sta entrando nel vivo e si è alzato ufficialmente il sipario anche sul Cone Club di Baja Sardinia. Molto più di un beach club, il Cone Club offre una spiaggia con lettini e cabana, water sport, eventi e un ristorante sul mare. Uno spazio originale, sostenibile e chic da vivere tutto il giorno, per un pranzo sulla sabbia, un aperitivo al tramonto o una cena pieds dans l’eau. Premiato tra i migliori beach club d’Italia, il Cone Club ospita per tutta l’estate serate a tema e la speciale collaborazione con il cocktail bar di Firenze Gucci Giardino: cinque appuntamenti, in programma il 28-29 giugno, il 13-14 luglio e il 14 settembre, con una drink list curata per l’occasione da Martina Bonci, pluripremiata bar manager di Giardino, e l’animazione di dj di fama internazionale come Pat-Rich.

Cone Club a Baja Sardinia

Cone Club, relax al mare per tutto il giorno

Accessibile via terra o tramite il molo privato del resort, il Cone Club è aperto fin dal mattino con la possibilità di praticare diversi sport d’acqua o di rilassarsi in spiaggia con il servizio delivery direttamente all’ombrellone: disponibile dalle 11 alle 18, il beach menu propone una selezione di drink rinfrescanti, crudi di mare e piatti da condividere come i Tacos di gamberi, burrata, pomodorino alla brace o il gustoso Sardinia Burger a base di bue rosso sardo, pomodoro fresco lattuga, pancetta, pecorino sardo e marmellata di melanzana.

Poco più in là, il ristorante vive in un ambiente dal design unico, suddiviso in piccoli spazi sormontati da grandi vele color arancio che si aprono e chiudono a seconda del sole e del vento. Qui la cucina, coordinata da Pasquale D’Ambrosio - executive chef del 7Pines Resort Sardinia - propone sapori mediterranei con crudi di mare e pescato locale come protagonisti. Tra gli imperdibili lo Spaghettone vongole veraci, limone e rosmarino o la Fregula sarda, ragù di mare, pomodori spellati e peperone crusco. Pesce fresco e crostacei possono essere scelti dal “Fish Market” per essere cucinati al momento.

Musica e intrattenimento dal vivo accompagnano il servizio fino al momento clou della giornata: il tramonto, uno dei più belli della costa, celebrato ogni sera con il rituale del gong che dà il via alla serata. Il sole scende, il volume si alza e inizia la festa sulle note dei più apprezzati dj.

Il Cone Club completa l’offerta ristorativa del 7Pines, aggiungendosi allo Spazio by Franco Pepe, altra recente novità, e al Capogiro, dove gustare la cucina elegante e mediterranea dello chef Pasquale D’Ambrosio con vista sul tramonto.

Cone Club

Localita Mucchi Bianchi - 07021 Baja Sardinia SS

Tel 3347052719