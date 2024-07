Pic-nic gourmet e caccia alle stelle: è l'estate del ristorante Brusignone di Montesiro

L’estate addosso e nel piatto, in un’esperienza che sa di libertà e di buono. Il fascino del pic-nic resta intramontabile a qualsiasi età, ben oltre il “fai da te” e diventando un must anche per la ristorazione. Così, sempre di più, il cestino si riempie di proposte e i luoghi dove stendere il telo, magari a quadretti, possono diventare angoli di relax, soprattutto di sera, quando il sole cala e il silenzio accompagna ogni cosa. Tra le colline, a Montesiro di Besana in Brianza (Mb), a proporre una cena pic-nic nel frutteto è il ristorante Brusignone dell’omonima azienda agricola biologica. Ogni giovedì, sino a settembre, si può scappare da tutto e dedicarsi una sera nel verde, tra lanterne e luci del tramonto.

Un antico casolare, risalente alla prima metà dell’Ottocento, con le caratteristiche tipiche delle cascine lombarde accoglie, dopo 800 metri di strada sterrata da percorrere lungo un viale alberato tra i campi. Il tutto, circondato da terreni dedicati agli animali della fattoria e alla coltivazione di frutta, verdure e cereali che finiscono nel piatto e nel cestino da pic-nic.

La terra è protagonista anche qui, seguendo stagionalità e metodi di coltivazione che ne permettono il rispetto e la salvaguardia. L’estate e la calura suggeriscono cibi leggeri, preparazioni poco elaborate e adatte a tutti, con ingredienti a km zero o di filiera corta: pane di semola e salame fatti in loco, quiche con ricotta e spinaci, roast-beef di manzetta allevata nell’azienda agricola e formaggi. Prevista una variante vegetariana, dove il riso con le verdure sostituisce la carne e una proposta adatta ai più piccoli.

L’estate porta anche le stelle cadenti, che divengono ugualmente occasione di degustazioni. Tutti i venerdì, con la cena, al Brusignone si può andare a caccia di astri tra i prati e i boschi che circondano il casale. Dopo aver mangiato, ai commensali che lo desiderano, viene fornita una mappa: in aggiunta basterà una piccola torcia (anche quella dello smartphone) per spostarsi e trovare le tappe, segnate da lanterne da orienteering, che porteranno al tesoro finale: prodotti dell’attività, come le birre artigianali o Melania, il sidro di mele; per i più piccoli, biscotti home made.

Per chi proprio non ce la fa a rilassarsi senza colpe, c’è la proposta dell’Aperibike: partenza in sella, con guida, alle 18 per i campi di Montesiro e rientro alle 19:30 per l’aperitivo.

Via Alcide De Gasperi 31 - Montesiro di Besana in Brianza (Mb)

Tel 335 5975100