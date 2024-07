Ecco com'è il nuovo 701 Rooftop Bar di Ferragamo nel centro di Firenze

Era una suite con due balconi. Oggi è il nuovo 701 Rooftop Bar. Siamo al settimo piano del Gallery Hotel Art, albergo cinque stelle a due passi da Ponte Vecchio della Lungarno Collection, ramo alberghiero della famiglia Ferragamo. Con una vista spettacolare sui monumenti più iconici di Firenze, tra cui la cupola del Brunelleschi e Palazzo Vecchio, aperto tutti i giorni dalle 16 alle 22 circa, è uno dei locali più affascinanti della città per godersi un aperitivo o una serata speciale.

Cosa si beve al 701 Rooftop Bar di Ferragamo a Firenze



La drink list è divisa in più sezioni. Si parte dai Signature, sei twist on classic in chiave fiorentina (22 euro). Tutti ispirati a grandi cult e tutti con il nome originale, con l’aggiunta all’inizio di 701, tranne Higher Spritz che è una reinterpretazione del cocktail arancione nato in Veneto a base di Lustau Oloroso Sherry, Nardini Bitter Chinato, Apricot Brandy, Bitter alla pesca, top di soda al pompelmo rosa. Leggero e fresco, per chi vuole bere leggero. Esattamente il contrario del 701 Manhattan Cocktail, drink in coppetta con whisky Florentis, Lustau PX sherry, Cocchi Dopo Teatro Vermouth e Amaro St. Hubertus, potente a livello di gusto e di gradazione alcolica. Il distillato protagonista è il primo whisky fiorentino (prodotto da Winestillery) accompagnato da Lustau PX Sherry, un tipo di sherry Pedro Ximénez dolce, il Cocchi Dopo Teatro Vermouth, dal gusto dolce, speziato e amaricante e dall'amaro St. Hubertus, erbaceo e leggermente agrumato. E ancora: di grande impatto sono poi la presentazione del 701 House Punch, che viene servito direttamente al tavolo da una specie di ampolla, a base di Chianti, succo di cranberry, Apricot Brandy, Orange Curaçao, liquore di ciliegia, Alkermes, succo di limone e quella del Negroni, affumicato in campana.

Il drink Naked and Famous del 701 Rooftop Bar
Il drink 701 Punch del 701 Rooftop Bar
Il drink Higher Spritz del 701 Rooftop Bar
Il drink Martini del 701 Rooftop Bar

Si prosegue con Bitter is Better (18 euro), sei aperitivi bitter low alcol ideali per aprire lo stomaco a base di due soli ingredienti, come Amara Shakerato, Santoni Shakerato e Rabarbaro & Aperol Shakerato. La terza sezione è dedicata ai Classici (20 euro) sei Cocktail internazionali che, a parte la Piña Colada preparata però con Veritas rum, sono ancora poco conosciuti tra i clienti: Naked and Famous, Chilcano de Pisco (fratello meno noto del Pisco Sour), Nuclear Daiquiri, Jungle Bird, Batanga e Aviation. La sezione numero quattro è dedicata al gin e al Gin Tonic e Martini Experience (dai 18 euro). Si può scegliere tra oltre 20 gin per creare il proprio Martini o Gin Tonic (e tra tre toniche) e si ha pure la possibilità di profumare il drink con una delle quattro fragranze proposte a proprio piacimento, per dare un tocco erbaceo, speziato o fruttato alla miscela. Seguono cinque proposte No alcohol (15 euro) come il Forest Path con Everleaf Forest, Seedlip Citrus (un prodotto analcolico ottenuto da diversi agrumi tra cui arancia amara, arancia rossa, mandarino, citronella e limone), sciroppo allo zenzero, succo di bergamotto e Ginger Ale. “Sono ricette pensate per garantire agli ospiti esperienze appaganti sia dal punto di vista visivo che gustativo”, chiarisce Sacha Mecocci, head bartender di tutti i bar del Gallery Hotel Art.

Il resto del menu è dedicato agli spiriti - una parte in continua evoluzione- e a una selezione di vini pregiati che -grazie al metodo del Coravin- si possono degustare anche al calice. I cocktail sono accompagnati da appetizer di qualità, semplici e sfiziosi, ma non esiste una proposta food.

Com'è il 701 Rooftop Bar di Ferragamo a Firenze



A firmare il progetto di trasformazione della suite in bar è stato l'architetto Michele Bönan, già autore del progetto dell’hotel Portrait di Milano (sempre di Ferragamo). L'ambiente è ispirato ai club inglesi, con arredi in legno scuro, boiserie calde e sedute in cuoio artigianale. In terrazza, invece, ci sono divani e sedute basse di colore grigio.

Lussuoso, esclusivo, intimo e rilassante, 701 Rooftop Bar è un locale bellissimo che mischia in modo armonioso eleganza e comfort, con una vista panoramica capace di stregare. E si può affittare per eventi e feste private. Sempre meglio prenotare. Come si fa? Visita il sito ufficiale della Lungarno Collection o contatta il bar direttamente.

C/o Gallery Hotel Art, Vicolo dell'Oro 5 - 50123 Firenze

Tel 055 27266720