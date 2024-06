Viesca Toscana, in un libro il racconto della Tenuta Ferragamo nel Chianti

Al Museo Ferragamo di Firenze è stato recentemente presentato "Viesca Toscana", il libro scritto da Ginevra Visconti. L'opera racconta con grande delicatezza aneddoti e ricordi intimi della famiglia Ferragamo, offrendo uno sguardo inedito sulla loro storia, e mettendo al centro del racconto la "Viesca", una lussuosa fattoria toscana immersa nella campagna del Chiantishire risalente al periodo rinascimentale e oggi di proprietà della Holding Ferragamo.

Viesca Toscana, il nuovo libro scritto da Ginevra Visconti

Il libro è diviso in tre capitoli, ciascuno dei quali esplora aspetti unici e affascinanti della tenuta e della famiglia Ferragamo. Il primo racconta la storia della Tenuta risalente al periodo rinascimentale, quando le nobili famiglie toscane si contendevano fortezze e castelli fuori città per trasformarli nelle loro eleganti dimore estive. Nel 1952 a innamorarsi di Viesca a Reggello (Fi) furono Salvatore e Wanda Ferragamo, che acquistarono questa oasi nel Valdarno, “dove dedicarsi all'agricoltura e far crescere i bambini nella bellezza della natura toscana”. È così che Viesca è diventata per i figli e nipoti, lo scenario di tanti bei ricordi: la vendemmia a settembre, la raccolta delle olive, del grano e delle castagne, a contatto con la natura e con i contadini che ancora abitavano nelle case coloniche della proprietà.

Nel secondo capitolo, si racconta come Viesca da ritiro famigliare sia diventata un luogo di alta ospitalità, partendo dal sogno di Wanda, che con senso pratico, visione chiara e determinazione riuscì a restaurare tutti gli edifici presenti nella proprietà, trasformandoli in ville immerse nel verde. Oggi, l'offerta comprende Villa Viesca, la casa padronale, 6 eleganti ville private, oltre a 17 moderne suites al centro della tenuta e al caratteristico Family Cottage Due Torri con 3 suites al suo interno, ideali per vivere la bellezza e la pace di un posto speciale, dove l'atmosfera "di famiglia" si percepisce in ogni particolare. Il libro si conclude con un capitolo interamente dedicato alla destinazione, un luogo apprezzato dai viaggiatori alla ricerca di città ricche di storia e dell'arte, come Firenze, Siena e Arezzo, o, ancora, di panorami mozzafiato e sconfinati sentieri nella natura dove ammirare animali in libertà e le caratteristiche Balze del Valdarno.

