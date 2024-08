Rosewood Castiglion del Bosco riapre con ville rinnovate e nuove esperienze

Dopo un attento e accurato restyling, Rosewood Castiglion del Bosco ha riaperto le sue porte invitando gli ospiti a immergersi nella splendida Val d'Orcia e a scoprire le molteplici sfumature di questo angolo incantevole d'Italia, esaltando il "Sense of Place" che lo rende unico. Durante la stagione invernale, nove delle undici ville private, antichi casali toscani risalenti al XVII e XVIII secolo, hanno subito un elegante restyling che ha saputo coniugare un raffinato tocco contemporaneo con l'inconfondibile essenza toscana dal carattere senese.

Queste ville, vere e proprie residenze private dal fascino ineguagliabile, arricchiscono la campagna di Rosewood Castiglion del Bosco con la loro forte identità; ciascuna distinta e unica, offrono piscine a sfioro riscaldate, cucine progettate dal celebre designer fiorentino Riccardo Barthel, terrazze e giardini che si affacciano su un panorama mozzafiato. Come novità per la stagione 2024, ogni villa è ora dotata di un Land Rover Defender (7 posti) o di un fuoristrada 4x4, che gli ospiti potranno utilizzare per esplorare la regione o semplicemente perdersi tra i sentieri della tenuta.

Rosewood Castiglion del Bosco nella splendida campagna Toscana

La Tenuta di Castiglion del Bosco

Situata a Montalcino (Si) nel cuore del Parco Naturale della Val d’Orcia, sito protetto dall’UNESCO e famoso per la produzione del Brunello di Montalcino, Castiglion del Bosco è una vasta tenuta che si estende per oltre 2000 ettari e le cui radici affondano in una storia di quasi 900 anni. Qui si trovano le antiche rovine di un castello risalente al 1100 d.C., una chiesa medievale del XIV secolo e un borgo storico che rappresenta oggi il cuore vibrante del resort gestito da Rosewood Hotels & Resorts. Immerso nella campagna senese, il borgo accoglie 42 suite, mentre le 11 ville della tenuta si ergono maestosamente tra le colline circostanti.

La tenuta offre anche un’esperienza di benessere completa con The Spa, un’oasi di tranquillità che abbraccia i toni della terra e le sfumature naturali, incarnando la filosofia olistica di Rosewood Castiglion del Bosco. Questa filosofia combina la bellezza incontaminata della tenuta, la cucina, i vini del terroir e una varietà di attività sportive e fitness all'aperto. Il paesaggio toscano unico, insieme alla sua cucina e cultura, promuove uno stile di vita sostenibile, basato su un’antica saggezza olistica che rappresenta il cuore del benessere offerto dal resort.

Gli ospiti del Rosewood Castiglion del Bosco possono inoltre godere dell’accesso privilegiato all’esclusivo campo da golf a 18 buche progettato da Tom Weiskopf, l’unico golf club privato d’Italia.

Rosewood Castiglion del Bosco, la piscina

L'offerta gastronomica di Rosewood Castiglion del Bosco

L’offerta gastronomica del Rosewood Castiglion del Bosco è un richiamo irresistibile per gli amanti del vino e della buona cucina. Il resort ospita due ristoranti di eccellenza: L’Osteria La Canonica, che evoca l’atmosfera di una tradizionale trattoria toscana, e il Ristorante Campo del Drago, insignito di una stella nella Guida Michelin Italia, dove lo Chef Matteo Temperini propone ogni sera piatti innovativi e vibranti, preparati con ingredienti freschi provenienti dall’orto biologico del resort.

Osteria la Canonica, Rosewood Castiglion del Bosco 1/6 Osteria la Canonica, carne alla griglia 2/6 Osteria la Canonica, maialino con patate 3/6 Osteria la Canonica, pappardelle 4/6 Osteria la Canonica, zuppa di asparagi 5/6 Osteria la Canonica, verdure in cocotte 6/6 Previous Next

In un ambiente raffinato e accogliente, lo Chef ricerca costantemente il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, ispirandosi al profondo legame tra cibo, terra e comunità che caratterizza la Toscana. Gli ospiti possono anche partecipare a lezioni di cucina guidate dallo Chef, che li accompagna a scoprire l'orto biologico del borgo. Nel borgo si trovano anche tre bar, di cui due situati a bordo piscina.

Matteo Temperini Executive Chef del Ristorante Campo del Drago 1/3 Ristorante Campo del Drago, la brigata nell'orto 2/3 Ristorante Campo del Drago, Rosewood Castiglion del Bosco 3/3 Previous Next

Gli amanti del vino possono inoltre esplorare la storica cantina di Castiglion del Bosco, dove viene prodotto il rinomato Brunello di Montalcino. Questo vino, dalla tonalità rosso rubino e dai riflessi intensi e complessi, richiama i colori vibranti delle vigne illuminate dal sole autunnale. La cantina offre una varietà di esperienze legate alla degustazione del vino, inclusa la celebre festa della vendemmia a settembre. Castiglion del Bosco è non solo una cantina storica, ma anche uno dei principali produttori di Brunello di Montalcino e membro fondatore del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino dal 1967. L’enologa Cecilia Leoneschi supervisiona con maestria ogni fase del processo di produzione, dalla raccolta manuale all'invecchiamento nelle botti, all'interno della cantina di 4.000 m².

Ristorante Campo del Drago, gnocchi 'Monnalisa' con zucchine dell’orto, funghi e pesto di levistico 1/4 Ristorante Campo del Drago, risotto mantecato alla zucca anatra 'dolce forte' e cantucci 2/4 Ristorante Campo del Drago, San Pietro in cocotte con emulsione di cipolla e olio di tagete 3/4 Ristorante Campo del Drago, Scampi del Tirreno con bacche di ginepro e finferli al caramello e pompelmo 4/4 Previous Next

La filosofia guida del marchio, "Sense of Place", riflette il desiderio di invitare gli ospiti a immergersi completamente nella destinazione e nella comunità locale, offrendo esperienze uniche e autentiche che celebrano la bellezza e la cultura del territorio.

Le esperienze di Rosewood Castiglion del Bosco

Rosewood Castiglion del Bosco è la destinazione ideale per vivere la Toscana e la sua cultura in ogni stagione. Grazie al prolungamento della sua apertura fino al 7 gennaio 2025, il resort offre un ricco programma di iniziative, permettendo agli ospiti di godere del fascino della regione anche in autunno e inverno.

Vola Brunello [Fly Brunello] - Un’esperienza unica per esplorare la Val d’Orcia dall’alto, con un volo privato in elicottero che sorvola i pittoreschi villaggi di Montalcino, Pienza e Montepulciano, dove i vigneti si fondono con paesaggi mozzafiato. Questo esclusivo viaggio include visite private a due prestigiose cantine, Podere Le Ripi e Castiglion del Bosco, per scoprire i segreti del Brunello. La giornata si conclude con un pranzo indimenticabile al Ristorante Il Silene, insignito di una stella MICHELIN, situato sul suggestivo Monte Amiata.

- Un’esperienza unica per esplorare la Val d’Orcia dall’alto, con un volo privato in elicottero che sorvola i pittoreschi villaggi di Montalcino, Pienza e Montepulciano, dove i vigneti si fondono con paesaggi mozzafiato. Questo esclusivo viaggio include visite private a due prestigiose cantine, Podere Le Ripi e Castiglion del Bosco, per scoprire i segreti del Brunello. La giornata si conclude con un pranzo indimenticabile al Ristorante Il Silene, insignito di una stella MICHELIN, situato sul suggestivo Monte Amiata. Made in Tuscany - Un tour esclusivo di Firenze, pensato per gli amanti del vino e dell’alta moda. Il viaggio inizia nella Castiglion del Bosco Wine Lounge, situata all’interno dello storico Palazzo Capponi, e prosegue con una visita al Museo Ferragamo, dedicato al fondatore della celebre maison. L’esposizione attuale, intitolata "Salvatore Ferragamo 1898-1960", è un omaggio alla vita e all’eredità del fondatore, rievocando la prima retrospettiva presentata nel 1985 a Palazzo Strozzi. Su richiesta, è possibile riservare un'esclusiva sessione di personal shopping presso la boutique Ferragamo di Via dei Tornabuoni, per vivere un’esperienza di lusso autenticamente toscana.

- Un tour esclusivo di Firenze, pensato per gli amanti del vino e dell’alta moda. Il viaggio inizia nella Castiglion del Bosco Wine Lounge, situata all’interno dello storico Palazzo Capponi, e prosegue con una visita al Museo Ferragamo, dedicato al fondatore della celebre maison. L’esposizione attuale, intitolata "Salvatore Ferragamo 1898-1960", è un omaggio alla vita e all’eredità del fondatore, rievocando la prima retrospettiva presentata nel 1985 a Palazzo Strozzi. Su richiesta, è possibile riservare un'esclusiva sessione di personal shopping presso la boutique Ferragamo di Via dei Tornabuoni, per vivere un’esperienza di lusso autenticamente toscana. Val d’Orcia Movie Tour - Un grande film non è completo senza uno scenario straordinario, e non sorprende che molti registi italiani e internazionali abbiano scelto la Val d’Orcia come ambientazione per le loro opere. Questo tour esclusivo ti porterà a scoprire le location cinematografiche più iconiche tra Montalcino, Pienza e San Quirico d’Orcia. Dall’epica “Il Gladiatore” al fascino storico della serie TV “Medici: Maestri di Firenze”, passando per il toccante “Made in Italy” con Liam Neeson, fino al romantico “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli. Il viaggio cinematografico include anche i suggestivi set del film onirico “Nostalghia” e della commedia “Al Lupo Al Lupo” di Carlo Verdone. Un'immersione nei luoghi che hanno dato vita a queste storie indimenticabili.

- Un grande film non è completo senza uno scenario straordinario, e non sorprende che molti registi italiani e internazionali abbiano scelto la Val d’Orcia come ambientazione per le loro opere. Questo tour esclusivo ti porterà a scoprire le location cinematografiche più iconiche tra Montalcino, Pienza e San Quirico d’Orcia. Dall’epica “Il Gladiatore” al fascino storico della serie TV “Medici: Maestri di Firenze”, passando per il toccante “Made in Italy” con Liam Neeson, fino al romantico “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli. Il viaggio cinematografico include anche i suggestivi set del film onirico “Nostalghia” e della commedia “Al Lupo Al Lupo” di Carlo Verdone. Un'immersione nei luoghi che hanno dato vita a queste storie indimenticabili. Laboratori d’Arte Toscana - Pittura Medievale e Lezione di Ceramica - Nel cuore di Siena, il workshop dedicato alla pittura medievale su fondo oro offre un’affascinante immersione nelle antiche tecniche artistiche, utilizzando materiali autentici dell’epoca come colla di coniglio, oro puro, tempera d’uovo, malta e argilla armena. Per chi desidera esplorare un’altra forma d’arte, l’antica tradizione della ceramica offre l’opportunità di creare un gioiello o un piccolo oggetto, come una ciotola o un piatto, che diventerà un prezioso ricordo del soggiorno in Toscana.

- Nel cuore di Siena, il workshop dedicato alla pittura medievale su fondo oro offre un’affascinante immersione nelle antiche tecniche artistiche, utilizzando materiali autentici dell’epoca come colla di coniglio, oro puro, tempera d’uovo, malta e argilla armena. Per chi desidera esplorare un’altra forma d’arte, l’antica tradizione della ceramica offre l’opportunità di creare un gioiello o un piccolo oggetto, come una ciotola o un piatto, che diventerà un prezioso ricordo del soggiorno in Toscana. Cena nel Tavolo dell’Orto - La cena nell’orto biologico è un’esperienza imperdibile, non solo per la vista mozzafiato su Montalcino, ma anche per il menu unico e personalizzato, basato su verdure di stagione coltivate nell’orto artistico-produttivo di Rosewood Castiglion del Bosco. Questo spazio di 904 mq fornisce erbe aromatiche e ortaggi freschi utilizzati nei due ristoranti della tenuta, in particolare al Ristorante Campo del Drago, insignito di una stella Michelin. Il Tavolo dell’Orto è disponibile per cene private su richiesta, offrendo un'esperienza culinaria intima e su misura.

Rosewood Castiglion del Bosco

Località Castiglion del Bosco, 53024 - Montalcino (Siena)

Tel. 0577 1413001