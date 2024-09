Mini vacanza autunnale in Ticino a caccia di prodotti tipici e buona cucina

Il Ticino, terra di una bellezza senza tempo, sta vivendo una rinascita gastronomica. Tra le dolci colline e i laghi cristallini, si nascondono gemme che uniscono ospitalità di alto livello e una cucina d'eccellenza, capace di sorprendere anche i palati più raffinati. Quello che rende unica l'esperienza culinaria ticinese è la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione. Gli chef locali, con la loro passione e creatività, reinterpretano i piatti tipici, utilizzando prodotti a chilometro zero e tecniche di cottura all'avanguardia. Il risultato? Piatti che raccontano la storia del territorio.

In Ticino per un autunno ricco di sapori. Foto: shutterstock

In Ticino a caccia di prodotti tipici

Uno degli elementi distintivi della cucina ticinese è l'utilizzo di prodotti locali e di stagione. Dai formaggi d'alpeggio ai salumi artigianali, passando per i vini pregiati e i frutti di bosco. Questa scelta non è solo un omaggio alla tradizione, ma anche un modo per valorizzare il territorio e ridurre l'impatto ambientale.

Per accompagnare questa rinascita gastronomica, il Ticino offre una vasta gamma di strutture ricettive di alto livello. Hotel di design, boutique hotel e agriturismi si contendono il primato dell'ospitalità, proponendo ambienti raffinati e servizi personalizzati. Molti di questi alberghi hanno al loro interno ristoranti stellati o gourmet, dove gli ospiti possono gustare i piatti dello chef e vivere un'esperienza culinaria indimenticabile.

Il Ticino è poi una terra ricca di eventi e iniziative dedicate al cibo. Dalle sagre tradizionali alle fiere enogastronomiche, passando per i corsi di cucina e le degustazioni guidate, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Questi eventi sono l'occasione perfetta per conoscere i produttori locali, assaggiare i prodotti tipici e immergersi nella cultura enogastronomica ticinese.

A Locarno nuovi hotel per un'esperienza indimenticabile

La perla del lago Maggiore, Locarno, si conferma una destinazione sempre più attrattiva per i viaggiatori. Grazie a una serie di nuove aperture, l'offerta alberghiera si è arricchita, offrendo soluzioni per tutti i gusti e le esigenze.

Una delle camere del Seven Town House Boutique Hotel di Locarno

Al posto di un'istituzione storica, ha aperto i battenti il Seven Town House Boutique Hotel. Situato nel cuore di Locarno, a due passi dalla vivace Piazza Grande, questo smart hotel coniuga design contemporaneo e comfort. Le 16 camere, arredate con gusto minimalista, offrono un'oasi di tranquillità nel cuore della città. Senza dimenticare la buona cucina nella Bottega del Gusto al piano terra dell'hotel oppure negli altri sei ristoranti firmati Seven ad Ascona. Un plus esclusivo per gli ospiti è l'accesso gratuito al Lido di Ascona, perfetto per rilassarsi e godersi il lago.

Seven Town House Boutique Hotel | Largo Franco Zorzi 14 - 6600 Locarno | Telefono: +41 91 780 77 77

Per chi cerca un'esperienza più immersiva nella natura, l'Hotel Dorint Resort & Spa a Riazzino è la scelta ideale. Previsto per l'autunno, questo lussuoso resort offrirà un'oasi di benessere con una spa all'avanguardia, un ristorante raffinato e una piscina esterna. Immerso nella campagna, il Dorint Resort & Spa è il luogo perfetto per rilassarsi e ricaricare le energie.

Hotel Hampton by Hilton a Losone

Per gli amanti degli animali, l'Hotel Hampton by Hilton a Losone è un'ottima opzione. Questa struttura, con le sue 100 camere, è un'oasi pet-friendly dove poter trascorrere una vacanza all'insegna del relax, insieme al proprio amico a quattro zampe. L'hotel è anche una soluzione ideale per chi viaggia per lavoro, grazie alle sale riunioni e alla posizione strategica.

Hampton by Hilton Locarno | Via dei Pioppi 6616 Losone | Telefono: +41 91 820 01 60

Lugano: un'oasi di gusto e relax tra le colline

Il lago di Lugano continua a stupire, rivelandosi una destinazione sempre più affascinante per chi cerca un connubio perfetto tra relax, cultura e gastronomia. Le novità nel settore alberghiero e ristorativo si susseguono, offrendo ai visitatori esperienze uniche e indimenticabili.

B5 Boutique Hotel a Lugano

Nel cuore di Lugano, il B5 Boutique Hotel si presenta come un'oasi di pace e tranquillità. Un luogo dove l'arte e il design si fondono in un'atmosfera elegante e sofisticata. Alexandra e Daniel, i proprietari, accolgono i loro ospiti con calore e professionalità, offrendo un'esperienza personalizzata e su misura. La scelta di prodotti a chilometro zero e l'attenzione ai dettagli rendono il B5 un vero e proprio rifugio per gli amanti del buon gusto e del benessere.

B5 Boutique Hotel Lugano | Via Francesco Borromini 5 6900 Lugano | Telefono: +41 91 966 33 70

Spostandoci a Vico Morcote, in posizione sopraelevata con vista sul lago, troviamo un altro gioiello della gastronomia ticinese: La Sorgente. Questo ristorante, adiacente al Relais Castello di Morcote, completa l'offerta della Tenuta Castello di Morcote, un'azienda vitivinicola a conduzione familiare.

Ristorante La Sorgente a Vico Morco nel Relais Castello di Morcote. Foto: Egle Berruti

Lo chef Francesco Sangalli propone una cucina raffinata e creativa, ispirata ai prodotti di stagione e alle tradizioni locali. Con soli 20 coperti, La Sorgente offre un'esperienza intima e esclusiva, dove ogni dettaglio è curato con passione.

Tenuta Castello di Morcote | Str. al Castel 27, 6921 Vico Morcote, Svizzera | Tel +41 91 996 12 30

Valle di Blenio: un rifugio per l'anima e per il palato

La Valle di Blenio, incastonata tra le Alpi Lepontine, è un luogo magico dove il tempo sembra fermarsi. Un angolo di paradiso dove natura, cultura e gastronomia si fondono in un'esperienza unica e indimenticabile.

Casa Gatti a Blenio. Foto: Victor Prieto

A Motto, nel cuore della valle, sorge Casa Gatti, una pensione familiare che offre un'ospitalità calda e accogliente. Debby e Bik, i proprietari, hanno creato un luogo dove gli ospiti possono ritrovare se stessi, immersi nella natura e coccolati da una cucina raffinata. Bik, con la sua passione per la cucina mediterranea e i prodotti locali, delizia i palati con menù stagionali e creativi. Oltre alla gastronomia, Casa Gatti propone una vasta gamma di attività per il benessere del corpo e della mente, dallo yoga ai corsi di pittura, fino ai ritiri spirituali.

Casa Gatti B&B | Via Carlo Gatti 1 - 6721 Motto | Tel +41 78 661 33 55

Poco distante da Casa Gatti, il ristorante 3Vie è un'altra tappa imperdibile per gli amanti della buona cucina. Dopo un'importante ristrutturazione, questo locale ha riaperto le porte, proponendo un'esperienza culinaria unica e raffinata. Gli chef Alessia e Baldo, con la loro passione e creatività, hanno creato un menù che è un vero e proprio viaggio gastronomico intorno al mondo, con un occhio di riguardo per i prodotti locali e le tradizioni culinarie della Valle di Blenio.

Ristorante 3 VIE | Via Lucomagno 6 - 6721 Motto | Tel +41 91 828 11 11

Gioielli sul lago di Lugano: Villa Patria e Cuntitt

Il Mendrisiotto si rivela una destinazione sempre più affascinante per chi cerca un'esperienza di viaggio autentica e raffinata. In questo angolo di Svizzera, tra le dolci colline e le acque cristalline del Lago di Lugano, due gemme brillano con luce propria: Villa Patria e Cuntitt.

Villa Patria B&B, Villa Patria. Foto: Edoardo Nerboni

A Brusino, sulle rive del lago di Lugano, un'antica villa è stata sapientemente restaurata per diventare Villa Patria, un bed & breakfast che incarna lo spirito della semplicità e dell'armonia con la natura. Le sette camere, arredate con gusto e attenzione ai dettagli, offrono un'oasi di pace e tranquillità. Gli ospiti possono godere di una vista mozzafiato sul lago, fare un tuffo nelle sue acque cristalline, esplorare i dintorni con escursioni a piedi o in bicicletta, o semplicemente rilassarsi nel giardino, sorseggiando un buon bicchiere di vino locale.

Villa Patria B&B | Via S. Giorgio 12, 6827 Brusino Arsizio | Tel +41 91 226 26 40

A Castel San Pietro, immerso tra i vigneti, si trova il Cuntitt, un'osteria enoteca che ha conquistato una stella Michelin e 16 punti Gault&Millau. All'interno delle mura di un'antica masseria, lo chef Federico Palladino propone una cucina creativa e raffinata, che esalta i prodotti locali e le tradizioni culinarie del territorio.

Osteria Cuntitt a Castel San Pietro

La carta dei vini è ricca e selezionata con cura, offrendo un'ampia scelta di etichette per accompagnare i piatti.

Osteria Enoteca Cuntitt | Via alla Chiesa 8 - 6874 Castel San Pietro | Tel +41 91 223 68 74